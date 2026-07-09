Tietyn geenin ansiosta jotkut ihmiset ovat vähemmän alttiita hienhajulle.

Entä jos taipumuksemme erittää kehon hajua johtuisi osittain geeneistämme? Useiden vuosien ajan tutkimus on keskittynyt tiettyyn geeniin nimeltä ABCC11, joka vaikuttaa siihen, miten kainaloiden hikoilu havaitaan. Saatavilla olevien tutkimusten mukaan joillakin ihmisillä on tämän geenin variantti, joka tekee heistä merkittävästi vähemmän alttiita kehon hajulle.

Geeni nimeltä ABCC11

Medical News Todayn mukaan ABCC11-geeni koodaa kuljetusproteiinia, eräänlaista "pumppua", joka vastaa tiettyjen molekyylien siirtämisestä solukalvojen läpi. DNA:n pistemäinen mutaatio, mutaatio nimeltä 538G>A, voi tehdä tästä pumpusta inaktiivisen. Ihmiset, jotka perivät tämän inaktiivisen version molemmista geenikopioista (ns. "AA"-genotyyppi), tuottavat hyvin vähän hajua aiheuttavia yhdisteitä. Sitä vastoin aktiivinen, dominoiva versio, josta on vain yksi kopio, riittää tuottamaan pahanhajuista hikoilua.

Miksi hiki lopulta haisee?

Toisin kuin yleisesti uskotaan, hiki itsessään on käytännössä hajutonta. Haju syntyy, kun iholla luonnostaan esiintyvät bakteerit hajottavat tiettyjä yhdisteitä apokriinisten rauhasten, erityisesti kainaloiden alla sijaitsevien, tuottamasta hiestä. ABCC11-geenillä on keskeinen rooli tässä prosessissa: se osallistuu esiastemolekyylien kuljetukseen iholle, jotka bakteerit sitten muuttavat hajua aiheuttaviksi yhdisteiksi, erityisesti tioleiksi. Kun tämä proteiini on inaktiivinen, näitä esiasteita ei enää kuljeteta: vastaavilla bakteereilla on vähemmän raaka-ainetta käytettävissään, ja haju vähenee merkittävästi.

Hyvin epätasaisesti jakautunut variantti

Kuten Journal of Investigative Dermatology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selitetään, tämän variantin esiintyvyys vaihtelee huomattavasti eri väestöryhmissä. Useiden tutkimusten arvioiden mukaan se vaikuttaa 80–95 prosenttiin itäaasialaista alkuperää olevista ihmisistä, kun taas eurooppalaista tai afrikkalaista alkuperää olevissa väestöissä se on edelleen harvinainen, noin 0–3 prosentilla. Itäaasialaisista ryhmistä korealaisilla näyttää olevan korkein esiintyvyys. Tämä ristiriitainen jakauma kiehtoo tutkijoita, jotka ehdottavat hypoteesia ihmisen evoluution aikana tapahtuneesta valinnasta, vaikka mistään selityksestä ei ole vielä päästy yleismaailmalliseen yksimielisyyteen.

Vihje korvavahassa

Yllättävää kyllä, sama geeni määrää myös korvavahan tyypin. Inaktiivinen versio ("AA") liittyy yleensä kuivaan, kirkkaaseen korvavahaan, kun taas aktiivinen versio liittyy kosteaan korvavahaan. Vahavahan luonteen tarkkaileminen voi siis antaa viitteitä, vaikkakin likimääräisiä, siitä, mitä varianttia kantat. Luotettavan vastauksen saamiseksi vain geenitestaus voi tunnistaa tarkan genotyypin.

Genetiikka ei selitä kaikkea: ruokavalio, hygienia, stressi ja jopa ihon bakteeristo vaikuttavat myös kehon hajuun. Mutta ABCC11-geeni osoittaa, kuinka pienilläkin DNA:n muutoksilla voi olla konkreettisia, jokapäiväisiä vaikutuksia. Ihmisille, joilla on inaktiivinen versio, deodorantin käyttö on teoriassa lähes tarpeetonta. Tämä erikoisuus muistuttaa meitä siitä, että tavallisimpien eroavaisuuksiemme takana piilee joskus monimutkaisia evolutiivisia tarinoita.