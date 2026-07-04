"Naisten ei pitäisi nostaa painoja": tämä urheilija vastaa yhä itsepintaiseen stereotypiaan

Joidenkin miesten mukaan naisten tulisi tyytyä muutamaan keskivartalon harjoitukseen vaahtomuovimatolla, liikkua kohtuudella ja välttää huolellisesti vapailla painoilla tehtävää aluetta, joka on selvästi varattu miehille. Niille, jotka ovat inhottavia nähdessään naisten nostelevan käsipainoja ja tekevän herkulelaista harjoittelua, tämä kehonrakentaja vastaa massiivisilla hartioillaan ja pumpatuilla käsivarsillaan.

Voimanosoitus, joka murskaa heikon naisen myytin

Sosiaalisessa mediassa miehet alkavat valittaa heti, kun naiset esittelevät painonnoston ansiosta veistoksellisia vartaloitaan ja jakavat pelottavia treenejään raskailla painoilla. He ovat huolissaan naisellisuudestaan ja uskovat, että naisista on tulossa vähemmän viehättäviä, mikä heikentää heidän mahdollisuuksiaan voittaa sydämiä. Sitten he vaativat lihaksikasta vaatimattomuutta, jotta naiset pysyisivät urheilullisina eivätkä varjostaisi heitä näyttävillä vartaloillaan. He eivät halua miesten tuntevan itseään alempiarvoisiksi, vaan pikemminkin säilyttääkseen uskottavuuden vaaran sattuessa.

Vallitsevan esteettisen ihanteen mukaan naisen ei tulisi olla liian lihasmassallinen, vaan hänen tulisi mieluummin kiinteyttää , hoikata ja muokata itseään tekemällä jalkaympyröitä, kehonpainolla tehtäviä askelkyykkyjä ja pieniä käsiliikkeitä käsipainoilla, jotka painavat vähemmän kuin hänen vihaajiensa aivot – tuskin muutaman gramman. @kechynara kuitenkin kieltäytyy antamasta näiden hoikkuusstandardien sanella kuntosalirutiiniaan.

Sisällöntuottaja, joka murtaa yhdellä olankohautuksella stereotypian hauraasta ja puolustuskyvyttömästä naisesta, käyttää aikansa hioen fysiikkaansa. Hän ei treenaa laihtuakseen vaan nostaakseen painoa, testaten jatkuvasti voimiensa rajoja. Näemme hänet toiminnassa vetämällä kokonaisen pinon painoja alasvetonaulalla, kärsimässä näkyvästi täydellä kuormalla tehtävän jalkapäivän aikana ja levittämässä käsivarsiaan kuin lintu siivineen.

Nostelee painoja, jotta vihaajat miettisivät kahdesti ennen kuin puhuvat.

Tämä nainen, Lara Croftin, Ihmenaisen ja Hulkin sekoitus, jakaa urheilullisen matkansa verkossa eräänlaisena siirtymäriittinä. Sen lisäksi, että hän tarjoaa voimakkaan esimerkin naisellisesta vahvuudesta, hän välittää myös painavia viestejä. "Juhlin itseäni, koska monet versiot minusta ovat taistelleet tämän rauhan ja itseluottamuksen puolesta", hän julistaa myötätuntoa pursuavassa julkaisussa.

Viime kädessä hänen treeneissään on kyse enemmän itsensä uudelleenyhteyttämisestä, itsensä rakastamisesta, kuin harrastuksista. ”Kuntosali on minulle terapiaa”, hän sanoo toisessa postauksessa. Ja vaikka hän näyttää kärsivän kauheasti ruudulla, hän lähtee sieltä kevein mielin ja hänen itsetuntonsa on kohonnut.

Sen sijaan, että hänen vartalonsa olisi samanlainen kuin näiden kuntosalitemppelien mainoskampanjoissa, hän ei yritä matkia ikkunoiden tyttöjä. Itse asiassa hän on saavuttanut itseluottamuksensa huipun. Kun hän ei pönkitä egoaan, hän uhmaa kritiikkiä esittelemällä lihaksiaan ja ottamalla kreikkalaisia jumalia muistuttavia asentoja. Uhmakkaasti nostetut käsipainot ovat voimakkaita aseita hänen arvostelijoitaan vastaan.

Tämän kiellon takana on pelko lihaksikkaita naisia kohtaan.

Jos lihaksikkaat naiset herättävät niin voimakkaita reaktioita, kyse ei ole pelkästään maku- tai estetiikkakysymyksestä. Vuosisatojen ajan fyysinen voima oli lähes biologinen etuoikeus, joka oli varattu vain miehille. Naisen näkeminen nostamassa raskaampia painoja kuin jotkut miehet, kyseenalaistaa näin pitkään luonnollisena pidetyn hierarkian.

Näiden videoiden kommenttiosioissa kritiikki noudattaa aina samaa kaavaa. Internetin käyttäjät väittävät, että nämä naisurheilijat "näyttävät miehiltä", että he "menettävät naisellisuutensa" tai että he eivät koskaan löydä kumppania. Aivan kuin urheilullisen toiminnan pitäisi ennen kaikkea pysyä yhteensopivana miehen katseen kanssa. Näiden huomautusten takana on usein sama ajatus: nainen voi olla urheilullinen, kunhan hänestä ei tule vahvempi kuin häntä katsovat.

Videoidensa kautta @kechynara muistuttaa meitä viime kädessä ilmeisestä totuudesta: tangoilla ei ole koskaan ollut sukupuolta. Ladatun tangon nostaminen ei vaadi henkilöllisyystodistusta tai kromosomeja. Se yksinkertaisesti palkitsee kovaa työtä, johdonmukaisuutta ja kurinalaisuutta. Mitä enemmän naiset antavat itsensä vallata tätä tilaa, sitä enemmän he purkavat ajatuksen siitä, että heidän kehojensa tulisi olla huomaamattomia, kevyitä tai hauraita tullakseen hyväksytyiksi.

Loppujen lopuksi tämän urheilijan nostama todellinen paino ei ehkä olekaan se, joka on kaiverrettu painolevyihin. Kyse on vuosikymmenten stereotypioista, jotka yhdistävät voiman miehiin ja herkkyyden naisiin. Jokaisella toistolla hän todistaa, että naisen ei tarvitse näyttää heikolta ollakseen naisellinen eikä pyydellä anteeksi vahvuuttaan ollakseen täysin oma itsensä.