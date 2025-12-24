Tunnetko huimausta katsoessasi taivasta? Tämä ei ole merkityksetöntä.

Oletko koskaan kokenut tunnetta, että maailma alkaa pyöriä pelkästään katsomalla taivaalle tai makaamalla sängyssä? Tällainen huimaus, usein lyhytaikainen mutta hämmentävä, voi olla merkki yleisestä sairaudesta: hyvänlaatuisesta kohtaukseisesta asentohuimauksesta eli BPPV:stä. Vaikka se voi olla hälyttävä, ilmiö on hyvänlaatuinen ja hoidettavissa, kunhan se ymmärretään oikein.

Kun pää pyörii itsekseen

BPPV tapahtuu, kun sisäkorvassa, joka on tärkein tasapainokeskuksemme, tapahtuu pieni epätasapaino. Tarkemmin sanottuna pienet kalsiumkiteet (otoliitit), jotka normaalisti sijaitsevat tietyllä alueella, siirtyvät käytävään, jossa niiden ei pitäisi olla.

Tulos: jokainen nopea päänliike – ylös katsominen, kumartuminen tai sängyssä kääntyminen – stimuloi näitä kiteitä virheellisesti tasapainojärjestelmän toimintaa ja antaa aivoille väärän vaikutelman liikkeestä. Tämä voi luoda tunteen siitä, että huone pyörii; tämä huimaus kestää yleensä alle minuutin ja siihen liittyy usein pahoinvointia, hikoilua tai leijumisen tunnetta.

Yleinen häiriö, erityisesti iän myötä

BPPV vaikuttaa noin joka toiseen ihmiseen elämänsä aikana, ja sen esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Se voi kehittyä korvatulehduksen, päävamman, D-vitamiinin puutoksen jälkeen tai yksinkertaisesti ajan myötä. Tietyt sairaudet lisäävät riskiä, kuten diabetes, osteoporoosi tai pitkittynyt liikkumattomuus (leikkauksen tai pitkän toipilasjakson jälkeen).

Miten BPPV tunnistetaan?

Tässä ovat tyypilliset merkit:

Lyhytaikainen tunne siitä, että maailma pyörii, joka johtuu pään liikkeestä.

Huimaus, joka häviää muutaman sekunnin tai minuutin kuluttua.

Ei kuulonalenemaa, päänsärkyä tai puheongelmia.

Jos nämä kriteerit vastaavat kokemuksiasi, kyseessä on todennäköisesti BPPV (hengitys-keuhkopositiivinen-sanallinen-uneliaisuus). Jos huimaus on kuitenkin jatkuvaa ja siihen liittyy näköongelmia, puhevaikeuksia tai tunnottomuutta, sinun on otettava yhteyttä lääkäriin.

Tehokkaita liikkeitä hänen helpottamisekseen

Useimmissa tapauksissa vestibulaarista posturaalista turvotusta (VPE) hoidetaan yksinkertaisilla asennonkorjausliikkeillä, joita suorittaa vestibulaarinen fysioterapeutti tai korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Nämä tarkat liikkeet mahdollistavat kiteiden asettamisen takaisin paikoilleen ja oireet vähenevät nopeasti. Toimenpidettä seuraavina päivinä on suositeltavaa jatkaa liikkumista normaalisti ja välttää pään pitämistä paikallaan uuden kohtauksen pelossa – koska juuri liike kouluttaa tasapainojärjestelmää uudelleen.

Milloin on aika kääntyä lääkärin puoleen?

Vaikka vestibulaarinen dysforinen häiriö (VDD) on hyvänlaatuinen, on parasta kääntyä ammattilaisen puoleen. Epävarmoissa tapauksissa vestibulaarinen kuntoutus tai lääketieteellinen arviointi voivat vahvistaa diagnoosin ja räätälöidä hoidon. Ja hyvä uutinen on: useimmat ihmiset palaavat täysin normaaliin elämään hoidon jälkeen.

Lyhyesti sanottuna ylös katsoessa tai makuulla makuulla tuntemasi huimaus ei välttämättä ole kuviteltua: se voi olla yleinen sisäkorvan sairaus. Vaikka se voi aluksi tuntua pelottavalta, hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV) on hyvin hoidettavissa, usein ilman lääkitystä. Joten jos taivaalle katsominen saa pääsi pyörälle – kirjaimellisesti – on parasta kertoa siitä lääkärillesi sen sijaan, että jättäisi sen huomiotta.