Voiko kuu todella vaikuttaa kuukautisiin? Näin tiede sanoo.

Kuu on aina kiehtonut ihmisiä ja ruokkinut lukuisia uskomuksia, erityisesti kuukautiskiertoon liittyviä. Koska kuukautiset ovat lähes identtisen pitkiä, on houkuttelevaa kuvitella yhteys niiden välillä. Mutta mitä tieteellinen tutkimus oikeastaan sanoo? Vastaukset ovat vivahteikkaampia kuin miltä ne saattavat näyttää.

Uskomus, joka on säilynyt vuosisatojen ajan

Ajatus siitä, että Kuu voi vaikuttaa kuukautisiin, ei ole uusi. Monissa kulttuureissa taivaankappale yhdistetään hedelmällisyyteen, kehon kiertokulkuihin ja naiseuteen. Tämä teoria perustuu erityisesti yksinkertaiseen havaintoon: kuukierto kestää noin 29,5 päivää, kun taas kuukautiskierto on keskimäärin 28 päivää.

Tämän lisäksi mainitaan usein toinenkin vertaus: jos Kuu vaikuttaa vuorovesiin, miksi sillä ei olisi vaikutusta kehoihimme? Hypoteesia, jota on pitkään pidetty myyttina vankan tieteellisen näytön puutteen vuoksi.

Tutkimus herättää keskustelun uudelleen

Vuonna 2021 kronobiologi Charlotte Helfrich-Försterin johtama saksalaistutkijaryhmä tarjosi uusia näkökulmia. Tutkijat tarkastelivat tietoja 22 naiselta, jotka olivat seuranneet kuukautiskiertoaan keskimäärin viidentoista vuoden ajan.

Heidän analyysinsä paljastaa, että synkronointi-ilmiötä voi joskus esiintyä. Joillakin osallistujilla, joiden kierto kesti yli 27 päivää, kuukautiset näyttivät tilapäisesti linjautuvan kuun valo- ja painovoimasyklien kanssa. Tämä korrelaatio ei kuitenkaan ollut jatkuva eikä universaali. Ne ilmestyivät ajoittain ja katosivat sitten noudattamatta identtistä kaavaa henkilöstä toiseen.

Linkki, joka näyttää haalistuvan ajan myötä

Tutkijat havaitsivat myös, että tämä synkronointi harvenee iän myötä. Myös toinen tekijä saattaa vaikuttaa asiaan: nykyaikainen elämäntapamme. Keinotekoiselle valolle altistuminen, olipa se sitten katuvalosta tai näytöistä, voi häiritä biologisia rytmejä, joihin aiemmin vaikuttivat luonnolliset syklit. Ajat, jolloin synkronointi vaikutti voimakkaimmalta, osuivat yksiin pitkien talviöiden kanssa, jolloin kuutamo on yleisempää.

Johtopäätöksiä tulkittava varoen

Vaikka nämä tulokset ovat kiehtovia, ne eivät anna aihetta päätellä, että kuu systemaattisesti vaikuttaa kuukautisiin. Tutkimus perustuu rajalliseen määrään osallistujia, ja havainnot vaihtelevat huomattavasti henkilöstä toiseen. Kirjoittajat itse korostavat, että suurempi otoskoko on tarpeen näiden mekanismien ymmärtämiseksi paremmin ja aidon yhteyden olemassaolon vahvistamiseksi tai kumoamiseksi.

Kiehtova johtolanka, mutta ei varma tieto

Tiede ei ole tähän mennessä esittänyt lopullista näyttöä Kuun vaikutuksesta kuukautiskiertoon. Jotkut havainnot viittaavat siihen, että joillakin ihmisillä voi esiintyä satunnaista synkronointia, mutta se on edelleen ajoittaista eikä läheskään yleistä.

Tämä kysymys (voiko Kuu todella vaikuttaa kuukautisiin?) muistuttaa siitä, että ihmiskeho on monimutkainen ja että monet tekijät, kuten ympäristö, valo ja biologiset rytmit, voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään hienovaraisilla tavoilla. Tämä on jälleen yksi syy lähestyä näitä tuloksia uteliaasti… muuttamatta lupaavaa hypoteesia varmuudeksi.