Tämä jooga-asento voi auttaa lievittämään kuukautiskipuja.

Kuukautiskivut vaikuttavat moniin naisiin ja voivat joskus häiritä jokapäiväistä elämää. Vaikka jotkut etsivät lempeitä ratkaisuja kivun hallintaan, jooga näyttää olevan lupaava vaihtoehto. Erityisesti yksi asento, kobra-asento, on osoittanut rohkaisevia tuloksia joillekin kuukautiskivuista kärsiville naisille.

Kobra-asento: lempeä liike keholle

Sanskritin kielellä "Bhujangasanana" tunnettu kobra-asento on klassinen jooga-asento. Sen periaate? Makaa vatsallasi, aseta kätesi hartioiden alle ja nosta sitten ylävartaloasi varovasti pitäen lantiosi maassa. Tämä rintakehän avaaminen venyttää vatsan aluetta ja alaselkää, kahta aluetta, jotka usein rasittuvat kuukautisten aikana.

Aloittelijoille sopiva asento ei vaadi erityisiä välineitä tai laajaa joogakokemusta. Se on helppo integroida hyvinvointirutiiniin, kunhan kuuntelet kehoasi etkä koskaan pakota sitä.

Mitä joogan ja kuukautiskipujen välinen tutkimus paljastaa

Tutkija Zahra Rakhshaee tutki kobra-asentoa kliinisessä tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology -lehdessä . Tavoitteena oli arvioida kolmen jooga-asennon – kobran, kissan ja kalan – vaikutusta kuukautiskipuihin.

Tutkimukseen seurattiin 92:ta 18–22-vuotiasta nuorta naista, jotka kärsivät primaarisesta dysmenorreasta eli kuukautiskivusta ilman tunnistettua gynekologista sairautta. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja heitä seurattiin kolmen kuukautiskierron ajan. Heidän kiputasoaan arvioitiin sitten käyttämällä erityistä asteikkoa.

Tulokset osoittivat kivun voimakkuuden ja keston vähenemistä näitä asentoja harjoittaneiden osallistujien keskuudessa. Tutkijat korostivat siis, että jooga voisi olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen lähestymistapa oireiden hallintaan.

Miksi tämä asento voisi tuoda helpotusta?

Näitä myönteisiä vaikutuksia voidaan selittää useilla mekanismeilla. Kobra-asennon aikana tehdyt hellävaraiset venytykset voivat auttaa rentouttamaan vatsan ja lannerangan lihaksia, jotka ovat usein jännittyneitä kuukautisten aikana. Myös joogaan liittyvä syvä hengitys on tärkeässä roolissa. Se edistää rentoutumista ja voi auttaa hallitsemaan kipua paremmin.

Lisäksi jooga tunnetaan hyödyllisistä vaikutuksistaan stressiin, joka voi joskus voimistaa fyysisen epämukavuuden tunnetta. Siksi lempeä liikkuminen, hengittäminen ja hetken ottaminen itselleen voivat olla todellisia liittolaisia joillekin naisille tässä kuukautiskierron vaiheessa.

Ratkaisu, joka ei sovi kaikkiin tilanteisiin

Vaikka tulokset ovat rohkaisevia, on tärkeää asettaa ne perspektiiviin. Tässä tutkimuksessa oli mukana rajallinen määrä osallistujia, pääasiassa nuoria naisia, joilla ei ollut tiedossa olevia gynekologisia sairauksia. Siksi kobra-asentoa ei voida esittää yleismaailmallisena ratkaisuna kuukautiskipuihin.

Jotkut naiset kokevat joogan avulla aitoa helpotusta, kun taas toiset eivät huomaa mitään muutosta. Jokainen keho on erilainen, ja tämän harjoituksen tehokkuus voi vaihdella henkilöstä toiseen. Erityisesti endometrioosin , adenomyoosin tai muiden gynekologisten sairauksien tapauksissa kipu voi olla erittäin voimakasta ja heikentävää. Yksi jooga-asento ei välttämättä riitä lievittämään taustalla olevan sairauden oireita. Jooga voi mahdollisesti täydentää lääketieteellistä hoitoa, mutta se ei korvaa asianmukaista diagnoosia tai hoitoa.

Voimakkaita kuukautiskipuja ei pidä ottaa kevyesti.

Kuukautisten ei välttämättä pitäisi tarkoittaa kärsimystä. Vaikka jonkin verran epämukavuutta on yleistä, voimakasta, epätavallista kipua tai kipua, joka estää sinua elämään normaalisti, ei pidä pitää väistämättömänä. Jos sinulla on erittäin kivuliaita kramppeja, vaikeasti hallittavia kuukautisia tai oireita, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämääsi, on tärkeää keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tämä kipu voi joskus olla merkki gynekologisesta sairaudesta, kuten endometrioosista, joka vaatii asianmukaista hoitoa.

Kobra-asento voi siis olla kaunis kutsu pitää huolta itsestään ja luoda yhteys omaan kehoonsa. Ennen kaikkea sen tulisi olla osa itsensä kuuntelun prosessia: oireiden lievittämistä, kyllä, mutta myös niiden alkuperän etsimistä, kun kipu muuttuu liian voimakkaaksi.