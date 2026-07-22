Tämä nukkumisasento voi olla unettomuuden syy.

Tuntuuko sinusta siltä, että pyörit yösi pyörien ja kääntyillen tai heräilet tuntematta oloasi koskaan todella levänneeksi? Ennen kuin kyseenalaistat patjasi tai iltarutiinisi, yksi yksityiskohta saattaa ansaita huomiota: nukkumisasentosi.

Selällään nukkuminen: asento, joka ei sovi kaikille

Selällään nukkumisella on useita etuja. Tämä asento auttaa pitämään selkärangan oikeassa asennossa ja vähentää kasvojen painepisteitä. Uniasiantuntijat kuitenkin suosittelevat myös sen seuraamista, koska se voi vaikuttaa hengitykseen yöllä.

Selällään maatessa painovoima työntää luonnollisesti kielen ja kurkun kudoksia taaksepäin. Tämä voi kaventaa hengitysteitä, mikä edistää kuorsausta ja joillakin ihmisillä hengityskatkoksia, joita kutsutaan uniapneaksi.

Miksi tämä voi häiritä untasi

Kun hengitys on säännöllisesti estynyt, aivot laukaisevat lyhyitä mikroheräämisiä palauttaakseen normaalin ilmavirran. Useimmiten nämä keskeytykset jäävät täysin huomaamatta. Ne kuitenkin pirstaloivat unta ja estävät kehoa hyötymästä täysimääräisesti palauttavimmista vaiheista.

Tulos: jopa näennäisen pitkän yöunen jälkeen saatat herätä tuntien olosi uupuneeksi. Sleep Foundationin mukaan yli puolella uniapneaa sairastavista ihmisistä oireet pahenevat nukkuessaan selällään.

Kyljellään nukkuminen on liittolainen rauhallisempaan uneen.

Kuorsaukseen tai lievään uniapneaan sairastuneille asiantuntijat usein suosittelevat nukkumista kyljellään. Tämä asento helpottaa hengitysteiden auki pitämistä, mikä voi vähentää kuorsausta ja parantaa unenlaatua. Vasemmalla kyljellä nukkumista suositellaan usein myös ihmisille, joilla on taipumusta närästykseen, joka voi myös häiritä unta.

Muutamia vinkkejä tapojesi vähittäiseen muuttamiseen

Jos olet aina nukkunut selälläsi, sinun ei tarvitse yrittää muuttaa kaikkea yön aikana. Kehosi tarvitsee aikaa tottuakseen uuteen asentoon. Voit esimerkiksi asettaa tyynyn selkäsi taakse rajoittaaksesi pyörimistä ja kääntymistä yöllä, liu'uttaa tyynyn polviesi väliin lisämukavuuden vuoksi tai nostaa päätäsi hieman. Nämä pienet säädöt voivat helpottaa siirtymistä samalla kun kunnioitat kehosi luonnollisia tuntemuksia.

Jokainen nukkuja on ainutlaatuinen

On tärkeää muistaa, ettei ole olemassa "täydellistä nukkumisasentoa" kaikille. Selällään nukkuminen ei välttämättä ole ongelma, ja tämä asento sopii monille ihmisille erittäin hyvin, varsinkin kun se ei aiheuta merkittävää kuorsausta tai hengitysvaikeuksia.

Jos taas kärsit jatkuvasta väsymyksestä, tiheistä heräämisistä tai huomattavasta kuorsauksesta, nukkumisasentosi voi olla tutkimisen arvoinen. Ja jos nämä ongelmat jatkuvat joistakin muutoksista huolimatta, on parasta kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen syyn selvittämiseksi ja tilanteeseesi sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Yhteenvetona: nukkumisasentosi voi vaikuttaa unen laatuun, mutta se ei selitä kaikkia unettomuustapauksia. Tärkeintä on kuunnella kehoasi ja löytää asento, jossa tunnet olosi levänneimmäksi. Jos univaikeudet jatkuvat, lääkäriin kääntyminen on paras ratkaisu levollisempien öiden saamiseksi.