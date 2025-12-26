He myyvät lippuja häihinsä: uusi trendi, joka järkyttää internetiä

Avioliitto on yksityinen juhla, jota yleensä todistavat lähisukulaiset ja ystävät. Jotkut parit valitsevat intiimejä seremonioita ja jättävät kätevästi huomiotta kaukaiset tädit ja serkut, joiden puhelinnumeroita heillä ei edes ole, kun taas toiset veloittavat tuntemattomilta juhlallisuuksiin osallistumisesta. He myyvät lippuja häihinsä paljon samalla tavalla kuin artistit myyvät lippuja konsertteihinsa, ja tästä käytännöstä on tulossa yhä suositumpaa.

Omaperäinen tapa rahoittaa häät

Häät, joita pidetään elämän kauneimpana päivänä, jopa romanssin huipentumana, on tarkoitettu yksityiseksi tapahtumaksi. Vierailla on tuttuja kasvoja, ja vaikka hääpari hetken tuoksinassa unohtaisi muutaman nimen, he tuntevat kaikki läsnäolijat. Lisäksi vieraat valitaan huolellisesti ja sijoitetaan strategisesti istumajärjestykseen yhteensopivuuden perusteella.

Pariskunnat käyttävät perinteisesti aikaa yhteystietolistojensa läpikäymiseen ja häävieraiden valintaan. Yhä useammat pariskunnat kuitenkin rikkovat tämän perinteen ja avaavat häävieraille maksua vastaan. Tätä kutsutaan "toimittajasponsoroinniksi", joka on tekninen termi ja kuvaa epätavallista mutta erityisen kannattavaa käytäntöä.

Nyt tuntemattomat ihmiset, joita he eivät ole koskaan ennen tavanneet, voivat tulla katsojiksi ja todistaa parin liittoa, josta he eivät tiedä mitään – eivät heidän parisuhdehistoriaansa eivätkä ammattiaan. Lieventääkseen häiden taloudellista iskua, joka maksaa keskimäärin 19 921 euroa , pariskunnat myyvät lippuja verkossa ikään kuin heidän juhlansa olisi pelkkä ajanviete tai vapaa-ajan aktiviteetti. Näiden "mysteeristen" vieraiden, jotka tulevat paitsi buffetin takia myös kokeakseen häiden lämpimän tunnelman, on maksettava vähintään noin 110 euroa päästäkseen kukkien täyttämän holvikaaren läpi.

Tämän tyyppiselle käytännölle omistettu alusta

Tarkoituksena ei ole päätyä tilanteeseen, jossa joku ryöstää kanapeet ja varastaa huomion hääparilta. Eikä tarkoituksena ole myöskään näytellä uudelleen kohtauksia elokuvasta Projekti X valkoisten pöytäliinojen ja hohtavien ilmapallojen keskellä. Myymällä lippuja häihinsä päivän päätähdet ottavat riskin, että juhlat riistäytyvät käsistä. Fiktiossa tällaiset asiat menevät usein pieleen, mutta täällä kaikki on hallinnassa. Miten? Invitin-sovelluksen kautta.

Tällä alustalla, joka yhdistää pariskuntia "yllätys"vieraiden kanssa, profiilit käyvät läpi tiukan taustatarkastuksen. Se on samanlainen tarkastus kuin deittisovelluksissa ja ennen kaikkea todellinen luotettavuuden tae. Sovelluksen perustaja Katia Lekarski vaatii myös vieraita allekirjoittamaan käytännesäännöt. Allekirjoittamalla ne nämä spontaanit, inhimillistä yhteyttä etsivät vieraat lupaavat kunnioitusta ja huomaavaisuutta.

Itse asiassa hääparilla on viimeinen sana, ja he joko hyväksyvät tai hylkäävät ehdotetun profiilin. Voit olla varma, ettet unelmiesi päivänä tule olemaan herra Beanin kaltaisen hahmon kanssa. Näiden tunteellisten hetkien ei pitäisi muuttua sopimattomien vitsien näyttämöksi. Joka tapauksessa hääpari on suuri voittaja, sillä isännöimällä näitä kymmentä ennalta sovittua vierasta he voivat tienata "noin 1 500–2 000 euroa", Katia selitti Ouest Francen sivuilla.

Sosiaalisten yhteyksien luominen on toinen syy tälle trendille.

Häät ovat synonyymi ilolle, hyvälle mielelle, jakamiselle ja seurallisuudelle. Yhä yksilöllisemmässä maailmassa tuntemattomien kutsuminen häihin on syvästi altruistinen teko, joka menee pelkän oman edun tuolle puolen.

Mutta miksi tavalliset ihmiset haluaisivat osallistua häihin sattumanvaraisesti? Se ei ole sairaalloista uteliaisuutta, vaan yksinkertaisesti kuulumisen halua, hauska ratkaisu vuorovaikutuksen puutteeseen. "Ihmiset kirjoittavat minulle ja sanovat haluavansa osallistua häihin, tavata ihmisiä, olla osa seremoniaa, päästä ulos ja pitää hauskaa", Invitinin perustaja selittää.

Ja jos tämä käytäntö kuulostaa "tunkeilevalta", se ei ole uusi. Olet itsekin saattanut olla häissä "ulkopuolinen" ja kohottanut maljan vastavihityille, jotka olivat toisten ystävien ystävien ystäviä.