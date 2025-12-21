"Hän petti minua, minä rankaisin häntä omalla tavallani": hänen kostonsa järkyttää internetin käyttäjiä

Marianne sai tietää miehensä uskottomuudesta työtoverilleen ja valitsi koston ennen avioeroa. Hänen tarinansa brittiläisessä podcastissa sytytti sosiaalisen median liekkeihin ja herätti sekä hermostunutta naurua että raivoa.

Paljastunut petos ja laskelmoitu kosto

Lucien ja Ebony Dayn juontamassa podcastissa "It's a Girl Thing" Marianne kertoo nähneensä miehensä salasuhteessa toimistolla. Välittömän yhteenoton sijaan hän valitsee hiljaisen koston: "Halusin erota, mutta ensin halusin ärsyttää häntä vähän." Hän ottaa käyttöön viikoittaisen rituaalin: sunnuntaipaitojen silittämisen. Tarkkaillen miehen tapoja, hän kaataa omaa laimennettua virtsaansa silitysraudan säiliöön muuttaen jokaisen höyrytyskerran "näkymättömäksi hajuansaksi".

Näkymätön tuoksu, joka seuraa jokaista askelta

”Oli uskomatonta iloa nähdä hänen silittävän virtsani paitoihinsa”, hän uskoutuu. Tuoksu imeytyy kuituihin ja vapautuu ruumiinlämmön mukana toimistossa. Hänen miehensä, tietämätön tästä, marssii rakastajattarensa eteen piilotetun hajuaistin nöyryytyksen vallassa. Podcast-juontajat reagoivat inhon ja huvittuneisuuden sekoituksella: Lucie näkee sen ”lopullisena intohimon tappajana”, kun taas Ebony huomauttaa, että hikoilu vahvistaisi vaikutusta. Marianne nauttii tästä salaisesta kostosta avioeroon asti.

Räjähtäviä reaktioita ja todistusten tulva

Tarina levisi kulovalkean tavoin ja laukaisi aallon tunnustuksia. Internetin käyttäjät vaihtelivat järkytyksen ( "inhottavaa!" ) ja empatian ( "hän pyysi sitä, ymmärrän kyllä" ) välillä. Toiset jakoivat kostoaan: hammasharjoja vessassa, avaimenperiä, joissa oli entisen kumppanin numero, ympäri kaupunkia.

Pohjimmiltaan nämä petoksen ja koston tarinat kuvaavat epäluottamuksen täyttämää deittailukohtausta, jossa musta huumori peittää alleen syvän vihan petosta kohtaan. Tämä "äärimmäinen" anekdootti herättää kysymyksen: kuinka pitkälle olemme valmiita menemään saadaksemme takaisin hallinnan uskottomuuden jälkeen?