"Hän petti minua, minä rankaisin häntä omalla tavallani": hänen kostonsa järkyttää internetin käyttäjiä

Rakkauselämä
Léa Michel
@girlthingpod/TikTok

Marianne sai tietää miehensä uskottomuudesta työtoverilleen ja valitsi koston ennen avioeroa. Hänen tarinansa brittiläisessä podcastissa sytytti sosiaalisen median liekkeihin ja herätti sekä hermostunutta naurua että raivoa.

Paljastunut petos ja laskelmoitu kosto

Lucien ja Ebony Dayn juontamassa podcastissa "It's a Girl Thing" Marianne kertoo nähneensä miehensä salasuhteessa toimistolla. Välittömän yhteenoton sijaan hän valitsee hiljaisen koston: "Halusin erota, mutta ensin halusin ärsyttää häntä vähän." Hän ottaa käyttöön viikoittaisen rituaalin: sunnuntaipaitojen silittämisen. Tarkkaillen miehen tapoja, hän kaataa omaa laimennettua virtsaansa silitysraudan säiliöön muuttaen jokaisen höyrytyskerran "näkymättömäksi hajuansaksi".

Näkymätön tuoksu, joka seuraa jokaista askelta

”Oli uskomatonta iloa nähdä hänen silittävän virtsani paitoihinsa”, hän uskoutuu. Tuoksu imeytyy kuituihin ja vapautuu ruumiinlämmön mukana toimistossa. Hänen miehensä, tietämätön tästä, marssii rakastajattarensa eteen piilotetun hajuaistin nöyryytyksen vallassa. Podcast-juontajat reagoivat inhon ja huvittuneisuuden sekoituksella: Lucie näkee sen ”lopullisena intohimon tappajana”, kun taas Ebony huomauttaa, että hikoilu vahvistaisi vaikutusta. Marianne nauttii tästä salaisesta kostosta avioeroon asti.

@girlthingpod tarina vain paranee ja paranee ja paranee 😅 ♬ alkuperäinen ääni - It's a Girl Thing

Räjähtäviä reaktioita ja todistusten tulva

Tarina levisi kulovalkean tavoin ja laukaisi aallon tunnustuksia. Internetin käyttäjät vaihtelivat järkytyksen ( "inhottavaa!" ) ja empatian ( "hän pyysi sitä, ymmärrän kyllä" ) välillä. Toiset jakoivat kostoaan: hammasharjoja vessassa, avaimenperiä, joissa oli entisen kumppanin numero, ympäri kaupunkia.

Pohjimmiltaan nämä petoksen ja koston tarinat kuvaavat epäluottamuksen täyttämää deittailukohtausta, jossa musta huumori peittää alleen syvän vihan petosta kohtaan. Tämä "äärimmäinen" anekdootti herättää kysymyksen: kuinka pitkälle olemme valmiita menemään saadaksemme takaisin hallinnan uskottomuuden jälkeen?

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
