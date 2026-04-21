Tämä pariskunnilla yleinen ilmiö peittää itse asiassa todelliset fysiologiset erot.

Fabienne Ba.
Monissa pariskunnissa sama skenaario toistuu: toinen etsii peittoa, kun taas toinen avaa ikkunan. Ja tämä ero ei ole suinkaan anekdoottinen, koska se voidaan selittää hyvin todellisilla eroilla siinä, miten kukin keho tuottaa, pidättää ja aistii lämpöä.

Miksi toinen on kylmä, kun toinen on kuuma?

Tämä yleinen ilmiö ei ole pelkästään mukavuus- tai tapakysymys. Lämmönsäätely eli kehon kyky ylläpitää sisälämpötilaansa vaihtelee henkilöstä toiseen. Kaikkien keho ei tuota samaa määrää lämpöä, eikä kaikkien keho jaa sitä samalla tavalla.

Tämä selittää, miksi pariskunnassa kaksi ihmistä voi kokea samassa huoneessa tai saman peiton alla hyvin erilaisia lämpötiloja. Tunne on yleinen, mutta se perustuu usein konkreettisiin fysiologisiin tekijöihin.

Aineenvaihdunnalla on keskeinen rooli

Yksi tärkeimmistä asiaan vaikuttavista tekijöistä on aineenvaihdunta. Mitä nopeampi aineenvaihdunta, sitä enemmän lämpöä keho tuottaa levossa. Toisaalta hitaampi aineenvaihdunta voi saada sinut tuntemaan olosi kylmäksi nopeammin. Kilpirauhanen, jolla on rooli aineenvaihdunnan säätelyssä, voi myös vaikuttaa tähän tunteeseen. NHS listaa "tavallista kylmyyden" tunteen yleiseksi kilpirauhasen vajaatoiminnan oireeksi.

Verenkierto, kehon massa ja hormonit

Myös verenkierto on tärkeässä roolissa.Harvard Health huomauttaa, että useat tekijät voivat selittää jatkuvaa kylmän tunnetta, mukaan lukien alhainen paino, tietyt verenkiertohäiriöt tai kilpirauhasongelmat.

Myös kehonkoostumuksella on merkitystä. Harvard Health selittää, että rasva toimii eristeenä, kun taas lihasmassa auttaa tuottamaan lämpöä. Siksi kaksi erikokoista ihmistä eivät välttämättä koe samaa lämpöympäristöä samalla tavalla. Myös hormoneilla on merkitystä, erityisesti silloin, kun kilpirauhasen häiriö muuttaa energiantuotantoa ja lämmönsäätelyä.

Miksi tämä ristiriita esiintyy niin usein parisuhteissa?

Tämä pieni perhekonflikti on niin yleinen, koska siihen liittyy useita tekijöitä: subjektiivisia tunteita, mukavuustottumuksia ja myös biologisia parametreja, jotka vaihtelevat henkilöstä toiseen. Jopa samassa sängyssä kahden kehon lämpötila ei säädellä täsmälleen samalla tavalla.

Tämä ei tarkoita, että kaikissa pariskunnissa olisi olemassa ehdoton sääntö, mutta lääketieteelliset lähteet vahvistavat, että yksilölliset erot aineenvaihdunnassa, painossa, verenkierrossa ja terveydentilassa saattavat riittää selittämään tämän hyvin yleisen jokapäiväisen eron.

Kun tämä ilmiö vaatii lääkärin apua

Useimmissa tapauksissa tämä ero kahden kumppanin välillä johtuu yksinkertaisesti normaaleista yksilöllisistä eroista. Jos kylmän tai kuuman tuntemuksesta tulee kuitenkin uusi, voimakas tai pitkäaikainen, Cleveland Clinic suosittelee kiinnittämään huomiota asiaan, erityisesti jos siihen liittyy väsymystä, heikkoutta tai muita oireita.

Toisin sanoen, se, että kumppani on aina kylmä tai herkempi kuumuudelle, ei välttämättä ole ongelma. Tämä jokapäiväinen erimielisyys muistuttaa pääasiassa siitä, että jokaisen keho kokee lämpötilan eri tavalla.

Jos yksi ihminen tuntee olonsa kylmäksi ja toinen kuumaksi, kyse ei ole pelkästään persoonallisuudesta tai omituisuuksista. Aineenvaihdunta, verenkierto, kehonkoostumus ja hormonit voivat kaikki luoda merkittävän eron kahden samassa ympäristössä asuvan ihmisen tuntemuksissa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Kipinä parisuhteessa: romanttinen myytti vai todellinen psykologinen signaali?

