Kun vertaillaan parisuhdemalleja eri puolilla maailmaa, jotkin tiedot ovat yllättäviä. Toisin kuin voisi luulla, länsimaissa, joita perinteisesti pidetään "liberaaleina", ei ole laajimpia parisuhdehistorian piirteitä.

Odottamaton globaali hierarkia

Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan Turkki on tällä hetkellä maailmanlistan kärjessä, keskimäärin 14,5 kumppania henkilöä kohden heidän elinaikanaan. Viimeisimmät tiedot lähteistä, kuten CDC (National Survey of Family Growth), paljastavat melko odottamattoman globaalin sijoituksen.

Johtavat maat:

Turkki: 14.5 Australia: 13,3 Uusi-Seelanti: 13,2 Islanti: 13 Etelä-Afrikka: 12,5 Suomi: 12,4 Norja: 12,1

Pohjois-Eurooppa on hyvin edustettuna, kuten myös jotkut eteläisen pallonpuoliskon maat. Nämä luvut eivät heijasta pelkästään tilastoja, vaan pikemminkin emotionaalisten, romanttisten ja ihmissuhdekokemusten monimuotoisuutta kulttuurien, sosiaalisten normien ja sukupolvien mukaan.

Ranska etenee, mutta on edelleen sarjataulukon pohjalla.

Ranska on kaukana kehityksestä, sillä sen keskimääräinen kumppanimäärä on 8,1, vaikka viime vuosina on edistytty merkittävästi, erityisesti naisten keskuudessa. Muistutuksena Insermin marraskuussa 2024 julkaisema vuoden 2023 kansalaisjärjestökysely osoitti, että 18–69-vuotiailla naisilla oli keskimäärin 7,9 kumppania, kun vuonna 2006 vastaava luku oli 4,5 – kasvua oli 76 prosenttia.

Tämä luku on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin useiden Euroopan maiden, kuten Italian (11,8), Irlannin (11,1) tai Ruotsin (11,8), keskiarvo. Jopa Yhdysvalloissa (10,7) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (9,8) on korkeammat keskiarvot.

Sukupolvenvaihdos

Nuoret aikuiset (18–29-vuotiaat) erottuvat aiempia sukupolvia monipuolisemmista ja vähemmän lineaarisista elämänpoluista. Ranskassa tämän ikäryhmän naiset ilmoittavat keskimäärin 7,3 kumppania, kun taas miehet ilmoittavat 11,8. Nämä luvut heijastavat muutosta parisuhdekäytännöissä, joissa perinteisiä kaavoja tarkastellaan avoimemmin ja vähemmän jäykästi.

Näiden lukujen taustalla olevat tekijät

Näiden tilastojen taustalla on useita kulttuurisia ja sosiaalisia dynamiikkoja:

Normien muutos: klassiset perhe- ja parisuhdemallit antavat tietä monimuotoisemmalle.

Yksilöllisen itsenäisyyden kasvu: erityisesti naisten ja nuorten keskuudessa.

Vaihdon digitalisointi: digitaaliset työkalut helpottavat tapaamisia, mutta myös siirtymiä linkistä toiseen.

Kansainvälinen liikkuvuus: ulkomailla opiskelu ja työskentely moninkertaistavat kokemuksia ja ihmissuhdeympäristöjä.

Muuttuvien ihmissuhteiden globaali kartta

Tämä sijoitus, vaikka se saattaakin olla yllättävä, heijastaa ensisijaisesti hyvin erilaisia ihmissuhdekulttuureja eri puolilla maailmaa. Spektrin toisessa ääripäässä ovat Kiina (3,1) ja Intia (3), joissa perinteet, perheen paine ja oikeudelliset puitteet vaikuttavat voimakkaasti elämänpolkuun. On tärkeää muistaa, että nämä luvut eivät edusta menestystä tai epäonnistumista, vaan yksinkertaisesti tilannekuvaa henkilökohtaisista kehityskuluista erilaisissa kulttuuriympäristöissä.

Ne kuitenkin paljastavat yhä moniarvoisemman relationaalisen planeetan syntymisen, jossa jokainen yksilö luo oman polkunsa omaan tahtiinsa, omien valintojensa ja heitä ympäröivien normien mukaisesti.