Miehen käsien katsominen ensitreffeillä: tämä yksityiskohta kertoo kaiken

Kovettuneet tai mustasukkaisen silkkiset, karheat tai suonikkaat, työn kuluttamat tai kynsinauhoja myöten hoidetut… Jos silmien sanotaan olevan sielun peili, niin kädet ovat vähän kuin ovi persoonallisuuteen. Sen lisäksi, että kädet ovat erinomaisia välineitä hyväilyyn ja ensimmäisen fyysisen kosketuksen sinetöintiin, ne paljastavat muutamia vihjeitä omistajastaan.

Kädet, persoonallisuuden peili

Kämmenien lukeminen ei ole vain ennustajien juttu. Tarkkana havainnoitsijana ja kehonkielen asiantuntijana sinulla saattaa olla tapana tarkkailla treffikumppanisi käsiä. Etkä yritä arvata, mitä heidän alusvaatteissaan on tai arvioida heidän miehuutensa kokoa. Useiden tutkimusten mukaan miesten kädet näyttävät vain kertovan heidän potentiaalistaan vyön alla. Mutta ne ovat paljon enemmän kuin vain intiimi mitta.

Muotonsa, ulkonäkönsä ja ryhtinsä kautta ne kertovat sen, minkä suu vaientaa. Nämä kädet, jotka paljastavat itsensä maljaa nostaessasi, jotka pitävät ovea auki sinulle tai jotka lepäävät olkapäälläsi hyvästien hetkellä, antavat sinulle tärkeitä tietoja kauan ennen kuin Romeosi tekee sen.

Siistit, puhtaat kädet rauhallisin liikkein viestivät tiedostamatta vakautta, tarkkaavaisuutta ja itsekunnioitusta. Toisaalta laiminlyödyt tai jännittyneet kädet voivat heijastaa voimakasta stressiä, yksityiskohtien huomiotta jättämistä tai vaikeuksia pysyä rauhallisena. Kyse ei ole esteettisestä täydellisyydestä, vaan johdonmukaisuudesta. Tervetullut tulkinta maailmassa, jossa miehet tarkoituksella luopuvat kosteusvoiteista ja yrittävät teeskennellä käsityötä näyttääkseen "maskuliiniset" kädet.

Mitä eleet sanovat ennen sanoja

Treffien aikana katseesi luonnostaan kiinnittyy treffikumppanisi kasvoihin ja harvoin katsot sitä alemmas. Keskustelun edetessä ihastuksen kädet kuitenkin lähettävät sinulle signaaleja, joita et voi sivuuttaa. Jotkut kädet tuntuvat tanssivan lakkaamatta, yrittäen hillitä itseään. Ne lepattavat lasin päällä, tarttuvat kaikkeen, mikä liikkuu, paljastaen tietynlaista levottomuutta.

Toisaalta on olemassa käsiä, jotka pysyvät rauhallisina, jotka luonnollisesti seuraavat puhetta ja liikkuvat lempeästi. Väistämättä kaikki on järkevää mielessäsi. Joku, joka pitää kämmenet litteinä pöydällä ja ilmaisee itseään älykkäästi sormillaan, luo turvallisuuden tunteen. Mies, joka asettaa kätensä litteiksi ja tekee harkittuja eleitä, osoittaa usein olevansa todella läsnä. Ei kiirehdi vakuuttamaan, ei jatkuvasti esiinny.

Ihon rakenne, herkkyyden osoitin

Käsien koskettaminen ensitreffeillä on hieman liian aikaista. Voit kuitenkin saada käsityksen heidän ihostaan etäältä käyttämällä kauneussilmääsi ja ihonhoitotietämystäsi. Pehmeät kädet ilman näkyvää karheutta tai virheitä kertovat selvästi toimistotyöstä. Mutta ne viittaavat myös herkkyyteen. Tällainen käsi viittaa henkilöön, joka on yhteydessä kehoonsa, joka kuuntelee sen tarpeita ja osaa tunnistaa fyysisiä signaaleja, kuten väsymystä tai stressiä.

Toisaalta erittäin kuiva, vaurioitunut tai karhea iho voi paljastaa paljon muutakin kuin vain huolenpidon puutteen. Se voi olla merkki intensiivisestä elämäntyylistä, ihmisestä, joka antaa paljon, joskus omalla kustannuksellaan. Tällaiset kädet kertovat usein vastuusta, fyysisestä työstä tai jatkuvasta paineesta. Ja kaukana virheestä, tämä voi myös paljastaa suuren emotionaalisen resilienssin.

Kynnet, merkki hyvästä terveydestä

Liian sormien ulkopuolelle ulottuvat mustat kynnet ovat käytännössä vastenmielisiä. Et tietenkään odota ihastukseesi laittavan kynsiään joka toinen päivä; tarvitset vain hygieniaa ja mahdollisimman vähän siisteyttä. Eikä kyse ole mielikuvituksesta, sillä kynnet heijastavat terveydentilaamme.

Niiden väri, muoto ja puhtaus antavat vihjeitä elämäntavasta, ruokavaliosta ja stressitasoista. Siistit kynnet, jotka eivät ole pureskelleet eivätkä hauraat, heijastavat usein tiettyä sisäistä vakautta ja kykyä pitää huolta itsestään pitkällä aikavälillä.

Toisaalta vakavasti vaurioituneet, ihoa myöten pureskellut tai epätasaiset kynnet voivat heijastaa piilevää ahdistusta, stressinhallintavaikeuksia tai sisäistä perfektionismia, jota on vaikea rauhoittaa. Jälleen kerran, pointti ei ole tuomitseminen, vaan ymmärtäminen. Kynnet ovat monille ihmisille hiljainen purkautumiskanava.

Suorat sormet, merkki itsevarmuudesta

Ei, tämä ei ole mikään huijarin keksimä hullu teoria. Se, miten sormesi pidetään, asetetaan ja ojennetaan, kertoo paljon itseluottamuksesta. Suorat, rennot sormet, jotka eivät ole koskaan jännittyneitä, heijastavat usein vahvaa sisäistä ryhtiä. Näiden käsien ei tarvitse piiloutua tai sulkeutua pois.

Toisaalta jatkuvasti käpertyneet, vääntyneet tai levottomat sormet voivat viitata hermostuneisuuteen, emotionaaliseen pidättyvyyteen tai vaikeuksiin ilmaista itseään täysin. Kädet puhuvat tällöin epämukavuuden kieltä, vaikka sanojen olisi tarkoitus ilmaista itsevarmuutta.

Nuo kädet, jotka vaeltavat ihollasi muutaman kuukauden flirttailun jälkeen ja sitten kietoutuvat sinun ympärillesi joka kerta, kun lähdet ulos, tarjoavat vilauksen siitä, mitä sinua odottaa. Tarinoilla ja joskus hellyydellä täytettyinä ne näyttelevät roolia romanttisissa kohtaamisissa. Joten onko ihastukseesi kultainen sydän?