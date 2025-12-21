Nämä ovat ammatteja, joissa uskottomuus rehottaa, häiritsevän tutkimuksen mukaan.

Tietyt ammatit näyttävät luovan romanttiselle uskottomuudelle suotuisia ympäristöjä, mutta on tärkeää muistaa, että työ itsessään ei "luo" uskottomuutta. Kyse on ensisijaisesti tilanteista, joissa läheisyys, stressi tai epätavalliset työajat voivat edistää intiimimpiä vuorovaikutuksia. Äskettäinen brittiläinen tutkimus valaisee näitä trendejä yllättävillä luvuilla.

Brittiläinen tutkimus, joka aiheuttaa kohua

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin 3 800 osallistujan kyselytutkimus työpaikalla esiintyvien avioliiton ulkopuolisten suhteiden ymmärtämiseksi. Vastaajilta kysyttiin aiemmista suhteistaan työtovereiden kanssa, ja noin 20 % myönsi pettäneensä kumppaniaan tässä yhteydessä. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut leimata tiettyjä ammatteja, vaan pikemminkin tunnistaa tilastollisesti ympäristöt, joissa tällainen uskottomuus oli yleisintä. Vastaukset olivat nimettömiä, mikä korostaa tunnustusten vilpittömyyttä, mutta ne pysyivät luonnollisesti itsearvioituina eivätkä tyhjentävinä.

Alat, joilla uskottomuus on yleisempää

Myyjät ovat listan kärjessä. Säännölliset matkat, liikelounaat ja asiakastapahtumat luovat ympäristön, jossa epävirallinen läheisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat jatkuvia. Tämä moninkertaistaa mahdollisuudet rakentaa suhteita, jotka voivat joskus ulottua puhtaasti ammatillisen piirin ulkopuolelle, tutkimus toteaa.

Heidän jälkeensä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat myös niiden ammattien joukossa, joissa epäjohdonmukaisuuksista raportoidaan useammin. Näissä ammateissa epäsäännölliset työajat, tiimityö ja vuorovaikutuksen emotionaalinen intensiteetti edistävät luottamusta ja toveruutta, jotka voivat joskus kehittyä odottamattomaksi läheisyydeksi, tutkimus selittää.

Kymmenen eniten kärsineen alan joukkoon kuuluvat myös:

Kuljetus ja logistiikka

Majoitus, pitopalvelu, tapahtumat

Tekniikka ja teollisuus

Kiinteistö- ja rakennusala

Kirjanpito, pankki- ja rahoitusala

Tietojenkäsittelytiede

Asevoimat

Näillä ympäristöillä on usein yhteisiä tekijöitä: epäsäännölliset työajat, vahva tiimiyhteenkuuluvuus ja tilanteet, joissa stressi tai väsymys voivat lähentää ihmisiä toisiinsa, tutkimus huomauttaa.

Ammatit, joissa eroavaisuudet ovat harvinaisempia

Toisaalta jotkin ammatit vaikuttavat olevan vähemmän alttiita riskille. Tieteen ja lääketeollisuuden alat ovat uskollisimpien ammattien kärjessä. Seuraavaksi tulevat konsultointi, johtaminen sekä lainvalvonta ja turvallisuus.

Selityksiä on monenlaisia: säännöllisemmät työajat, tiukat eettiset ohjeet, muodollinen yrityskulttuuri tai yksinkertaisesti vähemmän epämuodollinen läheisyys työtovereiden välillä. Näissä yhteyksissä vuorovaikutus pysyy ammattimaisempana ja mahdollisuudet emotionaaliseen läheisyyteen ovat rajallisempia.

Kysely, ei väistämättömyys.

On tärkeää ymmärtää, että nämä trendit eivät määrittele uskottomien yksilöiden "tyypillisiä profiileja". Ne paljastavat riskialttiita tilanteita: tiheää matkustamista, pitkiä työaikoja, yövuoroja, alkoholin käyttöä työtapahtumissa tai stressin hallintaa kodin ulkopuolella. Näissä tilanteissa työtovereista voi tulla tärkeitä emotionaalisen tuen lähteitä, ja jotkut ihmissuhteet voivat ulottua puhtaasti ammatillisen piirin ulkopuolelle, varsinkin jos pariskunnalla on vaikeuksia.

Lisäksi tutkimuksen tekijät korostavat, että kyseessä on itsearvioitu kysely. Vastaukset voivat olla puolueellisia, ja tietyt sektorit voivat olla yli- tai aliedustettuina. Siksi ihmisen uskollisuutta rakkaudessa ei pitäisi arvioida pelkästään hänen ammatinharjoituksensa perusteella.

Pariskunnalle avainasemassa ei ole tiettyjen ammattien vältteleminen, vaan selkeä kommunikointi rajoista ja luottamuksesta. Vilpittömyys, kuuntelu ja keskinäinen kunnioitus ovat edelleen intiimiyden ja uskollisuuden säilyttämisen todellisia tukipilareita valitusta urapolusta riippumatta.