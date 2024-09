Théorie de l’olive : découvrez si vous êtes vraiment compatible grâce à cette méthode surprenante

Le cœur qui bat la chamade, les mains qui transpirent, les joues qui rougissent… les symptômes de la maladie d’amour sont bien connus. Mais comment savoir si votre crush est l’élu ? Les questions posées à l’issue d’un date ne sont parfois pas suffisantes pour percer le mystère. Si vous avez des doutes sur l’avenir de cette relation, invoquez le pouvoir de l’olive, comme les internautes. Cette théorie de l’olive, tout droit sortie de la série « How I met your Mother », a été remise au goût du jour sur TikTok. Pour la tester et connaître votre niveau de compatibilité, vous avez juste besoin de ces petites billes vertes ou noires, indissociables de l’apéro.

Sur TikTok, il n’y a pas uniquement des vidéos de chorégraphie et des challenges douteux. Depuis un certain temps, le réseau social chinois s’improvise même docteur love et voit naître des théories, tantôt censées, tantôt loufoques sur la vie à deux. Après l’orange peel theory qui convertissait l’agrume du même nom en détecteur de sentiments, c’est l’olive qui sème son grain de sel dans les relations. Ce fruit gorgé de soleil, qui divise les papilles, est au cœur des tendances amoureuses. À lui seul, il détermine si votre partenaire est votre amour de toujours ou si ce n’est qu’un.e figurant.e dans votre vie sentimentale. Du moins, c’est ce qu’avancent les internautes, persuadé.e.s que cet encas possède un sens caché.

La théorie de l’olive n’est pourtant pas nouvelle. C’est d’ailleurs la série iconique « How I Met Your Mother » qui en est à l’origine. Ted Mosby, le protagoniste de cette sitcom, en est l’heureux inventeur. C’est lui qui a concocté cette théorie de l’olive, en se basant sur deux sujets d’analyse : ses meilleurs amis transis. Lily et Marshall, également des noyaux de cette série intemporelle, forment un couple exemplaire. Leur complicité crève littéralement l’écran. Le secret de cet amour idyllique et sans amertume tient sur un pic ou dans une coupelle (au choix). La recette de cette alchimie ne nécessite que des olives. C’est ce qu’avance Ted dans un épisode.

« La théorie de l’olive est basée sur mes amis Marshall et Lily. Il déteste les olives. Elle les adore. Et d’une certaine manière, c’est ce qui fait d’eux un si bon couple. Un équilibre parfait »

Est-ce que ce petit snack est vraiment fiable dans le jeu du cœur ?

Si votre moitié vous laisse toujours les olives et se range plus dans la team cornichon ou saucisson, alors c’est bon signe. Mais est-ce que cette théorie de l’olive est fiable ou est-ce que ça compte pour du beurre ? Malgré sa teneur un peu comique, les experts sont plutôt friands de l’idée. Comme le décrit Logan Ury, directrice d’un département de l’application de rencontres Hinge au média Elle Australia, cette théorie « encourage une exploration plus approfondie de vos paramètres personnels de rencontres, et permet d’élargir vos horizons ».

Cette fameuse théorie de l’olive rappelle que les différences font la force d’un couple, même lorsqu’elles se nichent dans des petits détails culinaires. Si vous adorez les olives, mais que votre partenaire ne peut pas les voir en peinture, ça en fait plus pour vous, mais ça illustre surtout des goûts marqués. Cette théorie de l’olive suggère qu’il faut parfois creuser au-delà des apparences pour apprécier l’intérieur d’une personne. Elle ne vous laissera donc pas sur votre faim.

En couple, mieux vaut être complémentaire que similaire ?

La théorie de l’olive contredit le dicton « qui se ressemble s’assemble » et vante plutôt l’idée des opposés qui s’attirent. Votre partenaire doit être ce que le beurre est à la tartine du matin et la chantilly au milkshake. Iel est censé.e combler la partie manquante de votre personnalité ou de votre âme, pas être un double de vous-mêmes. Évidemment, il ne s’agit pas de se mettre en couple avec quelqu’un qui n’a aucun point commun avec vous. Simplement de délaisser certains critères superflus.

« Il est temps de remettre tous ses prérequis en question en allant à un premier rendez-vous avec quelqu’un à qui vous n’auriez pas forcément dit oui. Vous pourriez être surpris de voir que vous pourriez tomber amoureux de ce type de personne », ajoute la spécialiste

La théorie de l’olive est ainsi une délicieuse métaphore pour illustrer un amour équilibré. Elle vous invite à sortir de votre zone de confort et à matcher avec des personnes que vous avez longtemps nextées. Au lieu de dire « salut, ça va ? », sortez la question ultime « plutôt olive ou cacahuète ? » pour en avoir le cœur net. Ce petit fruit que vous aimez vous mettre sous la dent (ou pas) apporte tout de suite une autre saveur à l’amour.