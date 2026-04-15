46-vuotiaana hän kertoo meille asioita, joita toivoi tienneensä 36-vuotiaana.

Sisällöntuottaja Erin Devine (@devinedwelling ) jakoi henkilökohtaisen pohdinnan asioista, jotka hän olisi toivonut oppineensa 10 vuotta aiemmin. Hänen laajalti kommentoitu Instagram-julkaisunsa käsittelee hänen suhdettaan aikaan, yhteiskunnallisiin odotuksiin ja elämänvalintoihin eri puolia.

Henkilökohtainen kirjoitus, joka herättää huomiota verkossa

Sosiaalisessa mediassa jaetussa julkaisussa Erin tunnustaa: ”Olen 46. Tässä on viisi asiaa, jotka sanoisin 36-vuotiaalle itselleni…” Hän jakaa kokemuksiinsa perustuvia pohdintojaan ja käsittelee aiheita, kuten iän käsitystä, itsellemme asettamiamme odotuksia ja oman tahdin seuraamisen tärkeyttä. Hän korostaa muun muassa seuraavia ajatuksia: ”Et ole vanha 40-vuotiaana”, ”Ei ole olemassa ’oikeaa’ ajoitusta”, ”Lemmikit ovat sitoumus” ja ”On ihan ok, ettei miellytä kaikkia.”

Hän päättää inspiroivaan viestiin: ”Ehkä et saavuttanut huippuasi teini-ikäisenä, kaksikymppisenä tai kolmekymppisenä… Ehkä täyttymyksesi tulee neljäkymppisenä. Pysy polullasi, luota prosessiin ja päästä irti.” Henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvä sisältö on yksi sosiaalisen median alustojen jaetuimmista muodoista.

Katso tämä postaus Instagramissa Erin Devine (@devinedwelling) jakama julkaisu

Viesti, joka resonoi monien ihmisten kanssa

Karanteenikokemuksia käsittelevät julkaisut, kuten Erin Devinen (@devinedwelling ) julkaisut, ovat saamassa yhä enemmän jalansijaa sosiaalisessa mediassa, jossa keskustelut ikääntymisestä ja hyvinvoinnista ovat lisääntymässä. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että digitaaliset alustat antavat ihmisille mahdollisuuden jakaa henkilökohtaisia kokemuksia, mikä edistää yhteisöllisyyden tunnetta. Erinin tarina sopii tähän trendiin, jossa yksilöllisistä kokemuksista tulee kollektiivisen keskustelun aiheita.

Jakamalla neuvoja, joita hän antaisi 36-vuotiaalle itselleen, Erin Devine (@devinedwelling ) pohtii henkilökohtaista kasvua ja ajan käsitystä. Hänen kertomuksensa korostaa ajatusta, että elämänpolut eivät välttämättä seuraa lineaarista kehityskaarta.