Mission Artemis II: Astronautin palkka herättää reaktioita

Artemis II -lento, joka merkitsi astronauttien paluuta kuuta kiertävälle kiertoradalle, herätti huomiota odottamattomasta syystä: miehistön palkkauksesta. Matkan historiallisesta merkityksestä huolimatta astronauttien palkat määräytyivät edelleen Yhdysvaltain virkamiesten palkkataulukon mukaan . Tämä järjestelmä herätti reaktioita, ja jotkut tarkkailijat korostivat vaaditun asiantuntemuksen tason ja siihen liittyvän palkan välistä kuilua.

Yhdysvaltain liittovaltion palkkatariffiin perustuva korvaus

Artemis II -tehtävän miehistöön kuuluivat Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ja Jeremy Hansen. Toisin kuin jotkut väärinkäsitykset, NASAn astronautit eivät saa erityistä bonusta avaruuslennosta. Heidän palkkansa perustuu Yhdysvaltain julkisen sektorin palkkajärjestelmään, joka tunnetaan nimellä General Schedule (GS). Siviiliastronautit luokitellaan yleensä GS-11- ja GS-15-tasoille kokemuksensa ja pätevyytensä mukaan.

Julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan tämä vastaa kokeneimmille ammattilaisille jopa noin 150 000 dollarin (noin 127 000 euron) vuosipalkkaa. Järjestelmään ei sisälly erityisiä bonuksia avaruuslennoista, mukaan lukien monimutkaiset tai riskialttiit avaruuslennot.

Palkka, joka herättää reaktioita

Astronauttien palkkaus on usein julkisessa keskustelussa, erityisesti heidän rooliinsa liittyvän vastuun vuoksi. Jotkut tarkkailijat uskovat, että palkka saattaa vaikuttaa vaatimattomalta ottaen huomioon vaadittavan asiantuntemuksen tason ja avaruuslentoja koskevat riskit. Artemis-tehtäviin valituilla astronauteilla on itse asiassa yleensä erityisen vaativa akateeminen ja ammatillinen tausta. Monet heistä ovat kokeneita insinöörejä, tiedemiehiä tai lentäjiä, joilla on usein korkeakoulututkinto erikoisaloilta.

Toiset huomauttavat, että astronautin rooli juontaa juurensa julkisen palvelun ja tieteellisen tutkimuksen eetoksesta, jossa ensisijainen motivaatio on usein avaruustutkimuksen edistäminen ja tiedon edistäminen. NASA kattaa liikematkat, majoituksen ja muut tehtävään liittyvät kulut kiinteän palkan lisäksi.

Artemis-ohjelman jatko

Artemis-ohjelmassa suunnitellaan useita lentoja seuraavien vuosien aikana valmistautuakseen ihmisten kestävään paluuseen Kuuhun. Pidemmällä aikavälillä NASA pyrkii käyttämään näitä lentoja perustana miehitettyjen Mars-tutkimushankkeiden kehittämiselle. Artemis II on siten ratkaiseva askel amerikkalaisessa avaruusstrategiassa ja merkitsee miehitettyjen kuulentojen uudelleenkäynnistämistä yli viisikymmentä vuotta Apollo-lennon jälkeen.

Artemis II -lennon astronauttien palkkaus on herättänyt reaktioita ristiriidan vuoksi tehtävän tärkeyden ja sovellettavan palkkarakenteen välillä. Taloudellisen näkökulman lisäksi Artemis II -lento on merkittävä askel eteenpäin avaruustutkimuksessa ja vahvistaa pyrkimystä kehittää kestävää ihmisläheisyyttä Maan kiertoradan ulkopuolella.