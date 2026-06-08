Kiinassa stressinlievityslääkkeenä markkinoitu musta nukke on herättänyt suurta närkästystä.

Kroonisen stressin torjumiseksi jotkut ihmiset puristavat vaahtomuovipalloja, näpräävät erityisesti suunniteltuja renkaita tai puristavat hyytelömäisiä esineitä. Kiinalaiset internetin käyttäjät kuitenkin purkavat turhautumistaan mustaihoisiin nukkeihin, joita kutsutaan "Natasha-nukeiksi". Sosiaalisessa mediassa he purkavat vihaansa näihin muovautuviin hahmoihin, ja se muistuttaa enemmän vihanpurkausta kuin rentoutumishetkeä.

Mustat nuket kohdeltiin ilman myötätuntoa

Stressi on kiistatta 2000-luvun sairaus. Se on vitsaus, joka ei tunne rajoja, ja jokaisella on omat keinonsa kokea tuo vaikeasti tavoitettava mielenrauha ja palauttaa ajatuksensa uuteen uskoon. Jotkut kaivavat sormensa kimalteleviin limapalloihin, kun taas toiset harjoittavat mindfulness-meditaatiota toimistotuoleiltaan. Kiinalaiset puolestaan päästävät vihansa ja tukahdutetut tunteensa valloilleen "Natasha-nukke"-nimisessä nukessa, joka on kuin pehmeät silikonipallot.

Se näyttää pieneltä vauvalta, yksinkertaisesti värikkääseen vaippaan puettuna. Toisin kuin posliininuket, jotka rikkoutuvat pienimmästäkin vahingosta, nämä mallit kestävät kovaakin käsittelyä rikkoutumatta. Ne vääntyvät nyrkkien puristuksissa ja tahallisessa tönimisessä, mutta palautuvat nopeasti alkuperäiseen muotoonsa. Näkyvien ryppyjen, pyöreän kasvon, harmittoman olemuksen ja suloisen ulkonäön vuoksi on vaikea kuvitella kenenkään vahingoittavan tätä vauvaa sen purukumin kaltaisella iholla. Silti kiinalaiset internetin käyttäjät altistavat sen suhteettomalle väkivallalle ja osallistuvat todellisiin törmäystesteihin. Se on lähes henkilökohtainen kosto.

Näissä videoissa on häiritsevää se, että niissä esiintyy jatkuvasti tummaihoisia nukkeja . TikTokissa kiertävä sisältö on järkyttävän raakaa. "Irti päästämisen" varjolla käyttäjät lyövät nukkeja, kaatavat kiehuvaa vettä niiden päälle, tallaavat niitä armottomasti ja leikkaavat ne palasiksi. Toiset taas huvittavat itseään vaalentamalla ihoaan meikillä tai litistämällä niitä kuin pannukakkuja.

Se on "epäinhimillistävää", internetin käyttäjät huutavat rasismia.

Natasha-nukelle manuaalista kipua aiheuttavat ihmiset eivät näytä rentoutuvan tai purkavan jännitystä, vaan pikemminkin kiduttavan nukkea ja pyrkivän sen täydelliseen tuhoutumiseen. Ainakin internetin käyttäjät tunsivat näin nähdessään nämä kuvat, jotka todennäköisesti loukkaavat värillisten ihmisten herkkiä tunteita. He pitävät tätä tarpeettomana vihamielisyytenä. "Et koskaan vakuuta minua siitä, että tämä on harmitonta. Se on epäinhimillistävää", sanoo sisällöntuottaja @tanaissa, joka hyödynsi nopeasti tätä viraalista trendiä.

He ihmettelevät myös, miksi kiinalaiset käyttävät mustia nukkeja syntipukkeina. He kieltäytyvät uskomasta, että kyseessä on pelkkä sattuma. Kiinalaisilla alustoilla, kuten Red Notes, asiaan eniten osallistuvat perustelevat tätä ihonvärivalintaa sanomalla, että "valkoinen vauva näyttäisi liian inhimilliseltä ja realistiselta" tällaiselle kidutukselle. Toisin sanoen musta vauva olisi vain "juttu", jonka yli voitaisiin ajaa, heittää viidennestä kerroksesta tai pukea sukan päälle. Paitsi että häpeällisen arkiston sijaan tästä trendistä on tullut poikkeuksellisia mittasuhteita. Natasha-nukeista on tullut laajalle levinneen rasismin sivutuote, joka ulottuu virtuaalisista suodattimista happamiin karkkeihin.

Yhdistykset tuomitsevat samankaltaisia rasismin tekoja

Natasha Dollsien kokema vaino on vain hämmästyttävän jäävuoren huippu. Kiinan sosiaalisessa mediassa, jossa säännöt ovat lievempiä ja sensuuri käytännössä olematon, mustia ihmisiä pilkataan ja heidät alennetaan "friikkishow'iksi". Kuten mediayhtiö Okafrique selittää kylmäävällä videolla, "kokonaiset kanavat lähettävät kohtauksia, joissa kiinalaiset kohtelevat kaltoin oikeita mustia vauvoja". Haavoittuvien, rahattomien mustien lasten kauhistuttaminen on yleinen ajanviete näillä paikallisilla alustoilla.

Tämän rasismin normalisoinnin ja internetin saastuttavan ongelmallisen sisällön torjumiseksi järjestöt ovat reagoineet päättäväisesti. "Kiinan hallituksen tulisi tunnustaa ja tuomita Kiinassa internetissä vallitseva mustien vastainen rasismi ja ryhtyä toimiin suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja ennakkoluulojen torjumiseksi", Human Rights Watch sanoi.

Ongelma ei siis ole pelkästään videoiden raakuudessa, vaan myös niiden tietoisesti tai tiedostamatta välittämässä viestissä. Muuttamalla nämä mustat nuket toistuvasti oikeutetuiksi pilkan, nöyryytyksen tai näyttävän tuhon kohteiksi, tämä sisältö uhkaa normalisoida jo syvälle juurtuneita stereotypioita.