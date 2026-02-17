"Rasistinen kulttuuri": 25-vuotias australialainen tennispelaaja lopettaa uransa

Australialainen ammattilaistennispelaaja Destanee Aiava on ilmoittanut lopettavansa uransa kauden 2026 lopussa. 25-vuotias Melbournessa syntynyt pelaaja – joka juhlii 26. syntymäpäiväänsä 10. toukokuuta – perusteli päätöstään syvällä pettymyksellä ammatilliseen ympäristöön, jota hän kuvailee "myrkylliseksi poikaystäväksi".

"Rasistinen, naisvihamielinen ja homofobinen" ympäristö

Pitkässä Instagram-julkaisussa Destanee Aiava selittää menettäneensä pelaamisen ilon vähitellen. Hän mainitsee odotusten painon ja vaikeuden rakentaa elämänsä uudelleen tenniksen ulkopuolella. "Joskus jatkoin pelaamista, koska tunsin olevani sen velkaa kaikille, jotka olivat auttaneet minua, toisinaan taas peläten aloittamista tyhjästä", hän uskoutuu.

Nykyinen maailmanlistan sija 258 ei tyydy hiljaisiin jäähyväisiin: hän tuomitsee avoimesti "myrkyllisen kulttuurin", jonka hän uskoo myrkyttävän hänen urheilulajiaan. "Valkoisten asujen ja perinteiden takana on rasistinen, naisvihamielinen ja homofobinen kulttuuri, joka on vihamielinen kaikille, jotka poikkeavat normista", Aiava kirjoittaa. Samoalaista syntyperää oleva Aiava sanoo kokeneensa syrjintää ja loukkaavia kommentteja koko uransa ajan.

Tämä kanta heijastaa laajempaa levottomuutta tennismaailmassa. Hallintoelimet, kuten ITF ja WTA, ovat jo tunnustaneet naispuolisiin pelaajiin kohdistuvan verkkokiusaamisen laajuuden. Vuonna 2024 rekisteröitiin lähes 8 000 loukkaavaa tai uhkaavaa viestiä 458 pelaajaa, sekä miehiä että naisia, vastaan, usein urheiluvedonlyöntiin liittyen.

Sosiaalinen media, vihan katalysaattori

Destanee Aiava ei säästele internetin käyttäjiä eikä instituutioita. "Haluan sanoa valtavasti 'painu helvettiin' kaikille, jotka ovat saaneet minut tuntemaan itseni alempiarvoiseksi", hän julisti. Monien urheilijoiden tavoin hän sanoo joutuneensa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan häirinnän uhriksi, joka on vaikuttanut sekä hänen ulkonäköönsä että suorituksiinsa. Pelaajat, kuten Ison-Britannian Katie Boulter, ovat jo yrittäneet lisätä tietoisuutta näistä väärinkäytöksistä, mutta loukkausten ja uhkausten normalisoituminen heikentää edelleen monien naisurheilijoiden mielenterveyttä.

Katso tämä postaus Instagramissa Destanee Aiavan jakama viesti 🐆 (@desaiava)

Uusi alku

Katkeruudesta huolimatta Destanee Aiava sanoo haluavansa keskittyä positiivisiin asioihin: matkoihin, ystävyyssuhteisiin ja elämän oppitunteihin. "Tämä laji on vienyt minulta paljon, mutta se on myös opettanut minulle, että aina on mahdollisuus aloittaa alusta", hän kirjoittaa. Tällä ilmoituksella australialainen avaa välttämättömän keskustelun tenniksen arvoista ja monimuotoisuudesta. Tennistä on pitkään pidetty eleganssin ja kunnioitettavuuden symbolina, mutta monet vaativat nyt sen muuttamista sisältäpäin.

Poistuessaan tenniskentältä Destanee Aiava ei viime kädessä käännä lupaavan uran sivua, vaan hän myös herättää hälytyskellot ammattilaistenniksessä jatkuvasti esiintyviä väärinkäytöksiä ja syrjintää vastaan. Hänen tarinansa korostaa edelleen jäykän järjestelmän haasteita ja kehottaa miettimään uudelleen urheilijoiden menestymisen edellytyksiä ulkonäön ja perinteiden lisäksi.