Liikkumiskielto miehille? Tämä ajatus on yhä enemmän jakavaa mieltä sosiaalisessa mediassa.

Entä jos miehiltä kiellettäisiin ulos meneminen tietyn kellonajan jälkeen, kuten teini-ikäisiltä heidän "kapinallisena vaiheenaan"? Tätä sääntöä, joka sopisi täydellisesti "Black Mirror" -tyyliseen sarjaan, tukevat naiset yksimielisesti. Sosiaalisessa mediassa monet naiset haluaisivat nähdä tämän ulkonaliikkumiskiellon toteutuvan. Miehille se on silkkaa syrjintää, mutta heille se on kaunis utopia: lupaus turvallisemmista julkisista tiloista ja rauhallisista yökävelyistä.

Alun perin sen määräsi brittiläinen paronitar

Kaikki muistavat yhä toistuvat sulkutoimet ja määrätyn ulkonaliikkumiskiellon. Se tuntui jopa murrosikää edeltävältä rangaistukselta. Tuolloin media puhui käytännössä apokalyptisesta skenaariosta. Tämän yöllisen eristäytymisen myötä asukkaat tunsivat itsensä vangeiksi häkeissä. Brittiläinen paronitar sai inspiraatiota tästä tiukasta pandemiatoimenpiteestä antaessaan suosituksia sukupuoleen perustuvan väkivallan ja katuhäirinnän vitsauksen torjumiseksi.

Vihreän puolueen jäsen Jenny Jones ehdotti puheessaan Britannian parlamentin ylähuoneessa kansainvälisen naistenpäivän jälkeisenä päivänä vuonna 2021 ulkonaliikkumiskiellon asettamista miehille kello 18 alkaen. Tämä on aika, jolloin naiset alkavat kiirehtiä vauhtiaan kaduilla ja pitää selkänsä kurissa.

Yleensä naiset lukitsevat itsensä kotiin pimeän tultua peläten kohtaavansa vaarallisen henkilön ja päätyvänsä lukituksi auton tavaratilaan saalistajan loukkuun. Laajan tutkimuksen mukaan 80 % 18–25-vuotiaista naisista tuntee olonsa turvattomaksi kävellessään yksin yöllä. Tämä havainto on kansainvälinen: hämärän laskeutuessa naiset antavat periksi itsesensuurille ja välttävät julkisia tiloja. Tietoisena tästä surullisesta todellisuudesta poliitikko halusi kääntää tämän trendin radikaalisti.

Sosiaalisessa mediassa naiset hyväksyvät ajatuksen

Tämä miehille ehdoton ulkonaliikkumiskielto muistuttaa "The Handmaid's Tale" -sarjan tarinaa, mutta eri näkökulmasta. Puolustaakseen tätä opposition äärimmäiseksi pitämää ajatusta brittiläinen paronitar julisti : "Uskon, että tämä parantaisi merkittävästi naisten turvallisuutta ja vähentäisi kaikenlaista syrjintää."

Eikä hän tarvinnut megafonia saadakseen äänensä kuuluviin naisyleisön keskuudessa. Sosiaalisessa mediassa naiset voivat helposti kuvitella itsensä öiseen yhteiskuntaan, jossa he voisivat kävellä minihameissa, matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla kotiin murehtimatta ajasta ja lenkkeillä katulamppujen valossa.

Naispuoliset internetin käyttäjät eivät peitelleet innostustaan siitä, mikä esitettiin "lakiesityksenä" eikä vain utopistisena teoriana. "Voisinko tuntea oloni turvalliseksi ensimmäistä kertaa elämässäni?" huudahti @sophiemitchhh . Tämä ajatus, joka soveltaa sanontaa "naiset kuuluvat kotiin" miehiin, vetoaa suureen osaan naisista. Tämä "järkyttävä" toimenpide herättää kuitenkin myös kysymyksiä sukupuolten tasa-arvosta. "Eikö tämä ole uusi syrjinnän muoto?" internetin käyttäjät kysyvät yhteen ääneen.

Miehet puolestaan tuntevat itsensä kohdelluiksi

Kuultuaan tästä ehdotuksesta, joka ei ollut mikään huijaus, miehet hyppäsivät spontaanisti näppäimistöjensä ääreen. He jopa huusivat pahaa oloa. Jotkut esittivät itsensä surevina uhreina tai jopa jatkuvasti sorrettuina. Toiset, egonsa murskaantuneina, halusivat kovasti todistaa hyödyllisyytensä uskoen olevansa korvaamattomia yleiselle järjestykselle. "Jos kaduilla ei ole miehiä, kuka valvoo lakia?" "95 % palomiehistä on miehiä." Tällaista argumenttia voi lukea vastauksena Jenny Jonesin lausuntoon.

Valistuneemmat naiset ja miehet uskovat, että tästä käytännöstä raivostuneet ovat täysin ymmärtäneet asian väärin. Tämä ajatus miesten eristämisestä heidän neutraloimiseksi on ensisijaisesti avunhuuto, tapa kiinnittää huomiota asiaan. Poliitikko tuntee pakkoa ehdottaa tätä rajua toimenpidettä herättääkseen kollektiivista tietoisuutta ja tuomitakseen endeemisen ongelman.

Koska jos epävarmuuksia ei olisi ollut, hänen ei olisi tarvinnut etsiä niin päättäväisiä ratkaisuja. "Vastasin paikallisen poliisin ohjeeseen, että naisten ei pitäisi mennä ulos yksin yöllä, kääntämällä ajatuksen täysin päälaelleen", Jones selitti myöhemmin Facebook-julkaisussa.

Monille naisille yö on edelleen valvonnan aikaa, aikaa, jolloin reitit suunnitellaan huolellisesti, avaimista tulee huomaamattomia itsepuolustusvälineitä ja puhelin on aina valmiina soittamaan hätätilanteessa. Tämä toimenpide, joka on enemmän symbolinen kuin käytännöllinen, ei ole naiivi ihanne. Se heijastaa puhtaasti naisellista unelmaa: rauhoittavaa ja tasa-arvoista julkista tilaa, jossa naiset eivät vaaranna henkeään joka kadunkulmassa.