"Luulin, että se auttoi minua": hänen todistuksensa alkoholista ja emotionaalisesta herkkyydestä herättää reaktioita

Usein sanotaan, että alkoholi laskee estoja ja vapauttaa jopa ujoimmat ihmiset. Nautimme muutaman drinkin luodaksemme yhteyden muihin, kuroaksemme helpommin umpeen etäisyyttä ja rakentaaksemme ihmissuhteita ilman, että meidän tarvitsee etsiä oikeita sanoja. Jatkuvasti "sosiaalisena" juomana esitetty alkoholi antaa illuusion siitä, että se tekee meistä ulospäinsuuntautuneempia juhlissa, vaikka todellisuudessa se muuttaa meitä sisältäpäin. Se saattaa tuoda meidät lähemmäksi muita, mutta se ensisijaisesti etäännyttää meidät itsestämme. Tämän havainnon teki Tatjana @tatjanova_-tilillä.

Alkoholi ja herkkyys eivät sovi yhteen.

Illalla, läksiäisjuhlissa, töiden jälkeisillä drinkeillä tai syntymäpäiväillallisella, alkoholi täyttää lasit ja kilpailee pyhän lähdeveden kanssa. Tämä asteissa mitattu juoma väittää joskus laskevan jännitystä ja hukuttavan itsepäisen ujouden. Sen vaikutuksesta luonnostaan arat ihmiset lähestyvät tuntemattomia epäröimättä ja aloittavat loputtomia monologeja, kun taas normaalisti he pysyisivät hiljaa.

Alkoholia käytetään keinona luoda yhteyttä muihin tai jopa introverttien lääkkeenä, ja se liuottaa kaikki estomme. Usein otamme lasillisen tai kaksi toivoen olevamme vähemmän jäykkiä ja astuvamme ulos mukavuusalueeltamme. Ja sitten illan päätteeksi meillä on käsivartemme pituinen yhteystietoluettelo, jota emme muista seuraavana päivänä. Alkoholi näyttää toimivan "liimana" ihmisten välillä.

Näin Tatjana @tatjanova_-tililtä ajatteli ennen kuin tajusi petoksen, huijauksen. Oivaltavassa, laajasti vastakaikua saaneessa kirjoituksessa hän listaa alkoholin haitalliset vaikutukset herkkiin persoonallisuuksiin, erityisesti naisiin. Vaikka alkoholi saattaa antaa vaikutelman suodattamattomasta ja ulospäinsuuntautuneemmasta muiden silmissä, se on todellisuudessa vain lumelääke. Mikä pahempaa, se on myrkkyä henkilökohtaiselle kasvulle. "Kun olet herkkä, alkoholi ei auta sinua; se etäännyttää sinua hitaasti itsestäsi", selittää sisällöntuottaja, joka tarjoaa valmennusta auttaakseen ihmisiä hallitsemaan herkkyyttään.

Alkoholin sivuvaikutukset herkillä henkilöillä

Me kaikki tunnemme alkoholin fyysiset jälkivaikutukset: pahoinvoinnin herätessä, sumuisen pään, säteilevän migreenin, tunteen kuin olisi jumissa hidastetussa kuvassa. Harmittaa, että olemme unohtaneet sanan "kohtuus" merkityksen. Yleensä ei selviä naarmuitta raskaan juomisen yöstä.

Vaikka alkoholin biologiset vaikutukset ovat hyvin dokumentoituja ja niitä joskus lievitetään aspiriinilla, sen vaikutus mieleen on edelleen suhteellisen tuntematon. Niin kutsutun "hengellisen" lääketieteen harjoittajat, ne jotka sekoittuvat jumalalliseen, puhuvat siitä jopa "hienovaraisena liuottimena". Tatjana puolestaan nostuu omasta kokemuksestaan luetellakseen kaiken, mitä alkoholi hukuttaa sisäämme.

"Se vahvistaa sitä, mitä yrität rauhoittaa."

Hetken vimmassa annamme itsemme viedä mukanaan, lakkaamme kysymästä itseltämme kysymyksiä, ja sisäinen äänemme tuntuu vaihtuneen hiljaiseksi. Ainoa huolenaiheemme on kaiuttimesta soivan soittolistan hallinta. Olemme vain iloa ja riemua. Kuitenkin, kun alkoholin vaikutus hälvenee, tunteet nousevat pintaan voimistuneena. "Ahdistus, tyhjyys, suru, ylianalysointi: kaikki se tulvii takaisin", sisällöntuottaja toteaa.

"Hän saa sinut sekoittamaan intensiivisyyden aitouteen."

Muutaman drinkin jälkeen tunnemme olomme elävämmiksi, vähemmän pelokkaiksi ja ennen kaikkea vähemmän alttiiksi muiden tuomitsemiselle. Huomaamme kertovamme kollegallemme, että hänellä on pahanhajuinen hengitys, tai flirttailevamme lapsuudenihastuksen kanssa. Meillä ei kirjaimellisesti ole enää sosiaalisia esteitä . Jotkut uskovat, että alkoholi paljastaa sitä käyttäviensä todellisen kasvot. Se ei kuitenkaan ole vilpitön heijastus persoonallisuudestamme, vaan pikemminkin synkempien puoltemme ilmentymä.

"Se kuluttaa energiasi syvästi."

Erittäin herkät ihmiset kokevat kaiken maksimaalisella voimakkuudella ja imevät itseensä tunteita, joita ihmiskeho ei pysty itse varastoimaan. Ja lopulta alkoholi on viimeinen pisara. Se on viimeinen pisara. "Alkoholi ylikuormittaa elimistöäsi entisestään ja usein jättää sinut raskaaksi sisältä", lisää sisällöntuottaja, joka puhuu kokemuksesta.

"Se estää sinua oppimasta, miten todella säädellä itseäsi."

Juomalla alkoholia strategisilla hetkillä, jotta olisi helpompi suunnistaa väkijoukoissa tai keskustella esteettömästi, pakenemme todellisuutta ja turrutamme epämukavuutemme sen sijaan, että hyväksyisimme sen rauhallisesti. Sen sijaan, että totuisimme tähän tunteeseen, tähän yksinäisyyteen tai tähän levottomuuteen, helpotamme sen imeytymistä alkoholilla.

"Se vie sinut pois intuitiostasi."

Vaikka alkoholi vähentää estoja, se myös estää muita persoonallisuutemme ja olemuksemme puolia. Sen lisäksi, että se myötävaikuttaa todelliseen henkiseen romahdukseen, se syöksee meidät uneliaisuuteen. On kuin olisimme fyysisesti läsnä, mutta henkisesti poissa. Mielemme on tyhjä, ja kykymme erottaa asioita heikkenee jokaisen juoman myötä. "Rajasi hämärtyvät, ja niin tekevät myös tarpeesi", sisällöntuottaja selittää.

Toisin sanoen, vaikka alkoholi saattaa avata tietynlaista itseluottamusta hetkessä, se myös muuttaa persoonallisuutta ja kuluttaa energiaamme kuin salakavala myrkky. Vuonna 2017 tehty tutkimus vahvistaa Tatjanan kertomuksen ja tunnustaa sen erittäin sallivan luonteen sekä sen sivuvaikutukset mielenterveydelle.