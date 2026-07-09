Miksi jalkapalloilijoiden vaimot typistetään niin usein stereotypioiden varaan?

Heidän elämänsä on tallentunut katsomoon vuoden 2026 FIFA World Cup™ -jalkapallon MM-kisojen aikana, ja julkkislehdistö on kertonut heille säännöllisesti kriittisiä huomioita. Heidät esitetään "jalkapalloilijoiden vaimoina" ikään kuin heillä ei olisi identiteettiä tai etunimeä, ja he jäävät kumppaneidensa varjoon, mutta kokevat julkisuuden myös sijaisnäyttelijänä. Yhteisessä mielikuvituksessa heillä on huono maine ja jokainen liike on julkisuuden tiukan tarkastelun kohteena. Seksismi takertuu niihin, jotka tunnetaan nimellä "WAG".

Jalkapalloilijoiden vaimoja kritisoidaan säännöllisesti

Kun vuoden 2026 jalkapallon MM-kisat avautuvat ruuduilla ja lähestyvät loppuaan, katseet eivät ole vain liimautuneet kentälle. Ne viipyvät säännöllisesti jalkapalloilijoiden kumppaneissa, näissä "vaimoissa ja tyttöystävissä", jotka näyttävät menestyvän vain aviomiestensä seikkailujen ansiosta ja jotka huomaavat olevansa vastoin tahtoaan huomion keskipisteenä. Julkkislehtien kannet on omistettu niille, jotka saavat pelaajien sydämet sykkimään nopeammin, heidän ykkösfaneilleen. "Onnekkaiksi" tai jopa "etuoikeutetuiksi" leimattuina heillä ei ole varaa virheisiin ja he kestävät saman paineen kuin pelaajat finaali-iltana.

Samalla kun heidän joukkuetoverinsa taistelevat pallosta ja antavat tärkeitä syöttöjä, he pelaavat toista peliä: taistelua imagostaan. He eivät puolusta maaleja, vaan arvokkuuttaan ympäristössä, joka nauttii heidän mustamaalaamisestaan ja kohtelemisestaan huijareina tai statisteina. Juorufanit, jotka tarkastelevat julkkisten uutisia ymmärtääkseen heidän jokapäiväistä elämäänsä, tietävät enemmän näiden naisten viimeisestä ateriasta tai kihlasormusten hinnasta kuin miespuolisten kollegoidensa jalkapallosaavutuksista.

Hiljattain ranskalaisen jalkapallomaajoukkueen Kylian Mbappén puoliso Ester Exposito, joka ei tarvinnut kapteenin tukea saavuttaakseen kuuluisuutta, sai ankaraa kritiikkiä tanssittuaan muutaman millisekunnin ajan Pahan pupun kanssa. Lehdistön "työn mieheksi" kutsuman miehen fanit syyttivät häntä spontaanisti uskottomuudesta. Vuonna 2006 jalkapallon MM-kisojen aikana Victoria Beckham, "WAGien" ruumiillistuma, koki myös tätä piilevää vihaa. Lehtien syyttämänä Englannin heikosta suorituksesta ja pelaajien häiritsemisestä hän joutui haavoittuvaan asemaan. Ja se oli vasta pieni alkulämmittely tuleville tuomioille.

Palkkasoturi-naisen itsepintainen kuva

Tekivätpä tai sanoivatpa he mitä tahansa, jokainen tilaisuus käytetään muistuttamaan näiden jalkapalloilijoiden vaimoja siitä, etteivät he pidä samaa luokkaa numeroitujen kumppaneidensa kanssa. He, joiden on tarkoitus "ansaita" status ja toimia vain näyteikkunana tai fantasian kohteina, näkevät rakkautensa tuomitsevan tuntemattomat, jotka valittavat ja syyttävät heitä "itsekkäästä" romanssista. Monilla näillä naisilla on rahaa silmien edestä ja kasoissa käteistä.

Georgina Rodriguez, portugalilaisen jalkapallomaajoukkueen Cristiano Ronaldon vaimo, on pitkään kantanut "kullankaivajan" imagoa. Silti malli , joka palaa tarinaansa Netflixin dokumenttisarjassa "I Am Georgina", on rakentanut oman imperiuminsa ja kerännyt henkilökohtaisen omaisuuden, jonka arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa dollaria. Tämä on vähemmän kuin hänen aviomiehellään, jolla on yli miljardi dollaria, mutta varmasti riittävästi taloudelliseen turvallisuuteen loppuelämäkseen.

Vaikka jalkapalloilijoiden vaimot ja tyttöystävät usein ylläpitävät kullankaivajan stereotypiaa, he tienaavat enemmän kuin ammattinaisjalkapalloilijat itse, jotka tienaavat 100 kertaa vähemmän kuin miespuoliset kollegansa. Vaimot ja tyttöystävät (WAG) herättävät uteliaisuutta, kiehtovuutta ja huhuja, kun taas urheilijat itse kamppailevat näkyvyydestä.

Loukkaavan seksismin ensisijainen kohde

Sekä "pokaalivaimona" että "esineenä", jalkapalloilijan vaimo usein riistetään ruumiistaan ja imagostaan. Tabloidit pelkistävät hänet ulkonäköönsä yksinoikeudella rantaretkiltä otetuilla valokuvilla, kun taas miehet näkevät hänet kihelmöivien häiriötekijöiden lähteenä. Mediahuomion ja viraalikommenttien perusteella jalkapalloilijoiden vaimot ovat vain siluetti, kasvot, leima.

Kun he pukeutuvat vaatimattomiin asuihin kuten ranskalaisen jalkapallomaajoukkueen Ousmane Dembélén vaimo Rima Edbouche tai kun he ovat hienovaraisia kuten argentiinalaisen jalkapallomaajoukkueen Messin vaimo Antonela Roccuzzo, internetin käyttäjät kostavat. Kun he pitävät enemmän meteliä, saavuttavat asioita puolisostaan riippumatta, menestyvät omin avuin ja julkaisevat selfieitä, heitä pidetään "pinnallisina".

Tässä armottomassa maailmassa, joka kyseenalaistaa kaikki vanhat seksistiset periaatteet, jalkapalloilijoiden vaimoilla ja tyttöystävillä ei ole hengähdystaukoa. Joskus toisiaan vastaan , kuten "Wagatha Christie" -tapaus osoittaa, joskus seksualisoituina heidän on otettava vastaan vanhentuneiden uskomusten isku. Vaikka heidän kumppaninsa edustavat kansakuntaa, he kantavat stereotypioiden ja seksismin taakkaa.

Kauneusstandardien siirtomarkkinat

Vaikka pelaajat jäävät usein maajoukkuevalitsijoiden tutkan alle uransa aikana, myös jalkapalloilijoiden vaimoilla ja tyttöystävillä on omat kriteerinsä tämän arvostetun roolin varmistamiseksi. Faneilla on lähes korkeammat odotukset näiltä naisilta kuin pelaajilta itseltään, joille annetaan aina tekosyitä, kuten huono vire, väsymys, pitkittynyt vamma tai huono sää. Heihin liittyy koko joukko odotuksia: nuoruus, hoikkaus ja kauneusstandardien tiukka noudattaminen.

Ja kun he eivät sovi tähän erittäin standardoituun muottiin sen tarkkoine mittoineen, heidät käytännössä lynkataan. Arsenalin tähti Declan Rycen puoliso Lauren Fryer joutui kestämään niin myrkyllisiä lihavuuttaan häpäiseviä kommentteja, että hän päätti vetäytyä sosiaalisesta mediasta. Laurenin tarina paljasti tämän salakavalan valintaprosessin, joka oli pakotettu jalkapalloilijoiden vaimoihin ja tyttöystäviin.

Monet naisfanit haaveilevat jalkapalloilijoiden vaimojen asemasta. Heillä olisi eturivin paikka stadioneilla, mutta he altistuisivat myös seksistisille kommenteille. Pohjimmiltaan jalkapalloilijoiden vaimot toimivat puolustuskilpenä: he ottavat vastaan iskut, imevät itseensä naisvihamielisen kritiikin ja heistä tulee pääasiallinen kohde ottelussa, jossa ennakkoluulot tuntuvat aina olevan hallitseva voima.