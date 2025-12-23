Search here...

Etätyö voi vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen

Léa Michel
Viisi vuotta Covid-19-pandemian jälkeen etätyöstä on tullut laajalle levinnyttä monissa yrityksissä. Joustavuudestaan kiitosta saava työ vetoaa sekä työntekijöihin että työnantajiin. McKinseyn ja Lean Inin uusi raportti kuitenkin tuo esiin odottamattoman haittapuolen: etätyö näyttää haittaavan naisten urakehitystä enemmän kuin miesten.

Vähemmän tunnustusta ja ylennyksien vähenemistä

Vuoteen 2025 mennessä 22 % amerikkalaisista työntekijöistä työskentelee pääasiassa etänä, mutta tämä joustavuus näyttää pahentavan joitakin ennestään olemassa olevia eriarvoisuuksia. Etätyössä olevat naiset ovat vähemmän näkyviä esimiehilleen ja alttiimpia tiedostamattomille ennakkoluuloille, jotka yhdistävät fyysisen läsnäolon ammatilliseen sitoutumiseen.

Luvut puhuvat puolestaan: kahden viime vuoden aikana etätyössä olevia naisia on ylennetty harvemmin kuin toimistossa työskenteleviä, mikä ei vaikuta miehiin samalla tavalla. Raportissa korostetaan myös tasa-arvopolitiikkojen heikkenemistä: lähes 20 % yrityksistä sanoo, etteivät ne enää kiinnitä erityistä huomiota naisten urakehitykseen, ja lähes 30 % värillisten naisten kohdalla.

Jotkut organisaatiot ovat jopa vähentäneet naisten urakehitykseen tarkoitettuja mentorointi- ja sisäisiä ylennysohjelmiaan. Raportissa todetaan lyhyesti: "Joustavuuden stigma pidättelee naisia: kun he omaksuvat etätyöjärjestelyjä, heidän kollegansa usein olettavat heidän olevan vähemmän sitoutuneita."

Henkisen kuormituksen pysyvyys

Tähän lisätään kotitöiden työmäärä, joka on naisilla suurempi. INEDin mukaan 37 % etätyötä tekevistä naisista käyttää vähintään kaksi tuntia päivässä kotitöihin, kun miesten vastaava luku on 21 %. Perheeseen liittyvät keskeytykset ja oman työtilan puute vähentävät heidän koettua tuottavuuttaan ja heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää sisäisiä tilaisuuksia.

Etätyö, jonka tarkoituksena on edistää parempaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa, korostaa monimutkaista todellisuutta: ilman osallistavaa politiikkaa ja kotitöiden oikeudenmukaista jakamista se uhkaa pahentaa juuri niitä eriarvoisuuksia, joita se lupasi korjata. Jotta naiset voivat jatkaa uraansa, joustavuuteen on liitettävä aito tunnustus ja oikeudenmukainen johtamiskulttuuri.

Léa Michel
