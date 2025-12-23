Tilasto, jonka mukaan lähes yhtä monta naista kuin miestä pelaa videopelejä, on kiistanalainen.

Videopelien maailma kehittyy nopeasti, ja jotkut viimeaikaiset tilastot saattavat kyseenalaistaa ennakkokäsityksesi. Entertainment Software Associationin (ESA) vuonna 2025 julkaiseman tutkimuksen mukaan naiset edustavat nyt 48 % pelaajista, mikä kyseenalaistaa perinteisen kuvan pelaajasta.

Tilasto, joka herättää reaktioita

"Power of Play" -nimiseen tutkimukseen osallistui yli 24 000 osallistujaa 21 maassa. Se paljastaa paitsi naisten ja miesten lähes tasapuolisen edustuksen videopelimaailmassa, myös sen, että 22 % amerikkalaisista pelaajista on yli 65-vuotiaita. Tämä osoittaa, että videopelit eivät ole enää vain teini-ikäisille tai nuorille aikuisille, vaan ne vetoavat nyt kaikkiin sukupolviin.

Tämä uutinen on aiheuttanut sensaation ja herättänyt monenlaisia reaktioita sosiaalisessa mediassa. Jotkut ihmiset ottivat luvut vastaan innostuneesti, kun taas toiset pysyivät skeptisinä. Useiden internetin käyttäjien, pääasiassa miesten, oli vaikea uskoa, että niin monet naiset pelaavat. "En koskaan näe naispelaajia", he totesivat ja joskus väittivät, että mobiilipelien tai pulmien pelaaminen ei ole "oikeaa pelaamista".

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että termi "pelaaja" ei enää rajoitu stereotyyppiseen kuvaan pelaajasta yksin tietokoneensa näytön edessä. Pelaamiskäytännöt ovat nykyään erittäin vaihtelevia: älypuhelinpelejä, pulmia, simulaatioita, strategiapelejä ja jopa aivojumppaa. Pelaaminen ei ole koskaan ollut näin osallistavaa formaattien ja pelityylien suhteen.

Pelaajat puhuvat

Monet naiset puolestaan selittävät, että heidän näkymättömyytensä tietyillä alustoilla ei tarkoita poissaoloa. Häirinnän, seksististen kommenttien tai myrkyllisen käytöksen pelko usein ajaa heidät pysymään nimettöminä tai mykistämään mikrofoninsa. Kuten eräs X:n (entinen Twitter) internetin käyttäjä tiivistää asian: "Ei ole niin, ettemme pelaisi, vaan niin, että pysymme hiljaa, jotta meidät jätettäisiin rauhaan."

Nämä kertomukset osoittavat, että ongelma ei ole naisten kiinnostuksen puute videopelejä kohtaan, vaan pikemminkin edelleen liian vihamielinen ympäristö, jossa he toimivat. Johtopäätös on selvä: peliyhteisön on jatkuvasti kehityttävä tullakseen kunnioittavammaksi ja vieraanvaraisemmaksi.

Kohti osallistavaa ja universaalia pelaamista

Keskustelujen lisäksi ESA:n tutkimus korostaa jännittävää todellisuutta: videopeleistä on tullut universaaleja ja sukupolvien välisiä. Ne eivät enää rajoitu stereotyyppiseen kuvaan konsolinsa ääressä kumarassa olevasta teini-ikäisestä. Nykyään pelaaminen yhdistää naisia, miehiä, eläkeläisiä, mobiilipelien ja konsolipelien ystäviä kaikkialla maailmassa.

Viime kädessä haaste on edelleen ratkaiseva: rakentaa tila, jossa kaikki voivat pelata vapaasti, ilmaista itseään ja tuntea itsensä arvostetuiksi. Tämä on olennainen askel, jotta videopeleistä tulisi paitsi vapaa-ajan aktiviteetti, myös monimuotoisuuden ja yhteisen nautinnon väline. Joten älä epäröi enää: oletpa sitten roolipelien, pulmapelien tai strategiapelien fani, pelien maailma odottaa sinua avosylin.