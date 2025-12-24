Asiantuntijat ovat tunnistaneet kuusi ihmistyyppiä, jotka antavat lahjoja… mikä niistä olet sinä?

Tänä joulupäivänä säkki on vihdoin pakattu ja lahjat odottavat vain avaamista. Kuten joka vuosi, tonttuja on monenlaisia: niitä, jotka tekevät lahjat käsin, niitä, jotka noudattavat huolellisesti puhelimeensa tallennettua toivelistaa, ja niitä, jotka valitsevat perinteisempiä lahjoja, joskus viime hetkellä. HuffPostin haastattelemat asiantuntijat tunnistivat kuusi lahjan antajaprofiilia... mikä niistä olet sinä?

Materialisti

Usein sanotaan, että "ajatus ratkaisee", mutta se, mitä voimapaperin ja metallisten nauhojen alla piilee, paljastaa paljon. Jouluaattona, kun toimit joulupukin kaksoisagenttina, näytät todellisen luonteesi. Jotkut ovat ylpeitä lahjoistaan, toiset ovat vähemmän kerskailevia ja haluaisivat mieluummin pysyä salaisen joulupukin anonymiteetissä. Isoäidin, joka iloitsee antaa käsintehtyjä neuleita koko perheelle , ja sinun, joka on aina varustettu tyylikkäimmällä ja trendikkäimmällä lahjalla, välillä on valtava ero.

Sinulle suklaarasia ja kaunis kukkakimppu eivät ole edes varasuunnitelmia. Ne ovat täysin poissa listaltasi. Jos olet tyyppiä, joka antaa ystävillesi ja perheellesi kolminumeroisia kelloja, designer-laukkuja tai sähköpotkulaudan, sinut leimataan "materialistiksi". Eikä hätää, se ei ole halventava termi. Et yritä tehdä vaikutusta tai esitellä varallisuuttasi. Lahjasi saattaa olla ylellisempi ja näyttävämpi, mutta se vastaa taitavasti haluun tai tarpeeseen, olipa se sitten kiireellisempi tai vähemmän kiireellinen.

”Tämäntyyppinen henkilö työskentelee yleensä alalla, jossa on suoraa kontaktia asiakkaisiin tai jossa imago on ensiarvoisen tärkeää. Heidän mottonsa: ’Sinun täytyy näyttää baseball-pelaajalta ollaksesi baseball-pelaaja’”, selittää Mr. Consideraten perustaja Alyse Dermer HuffPostille.

Sentimentaalinen

Vihaat persoonattomia lahjoja, kuten Wonderbox-lahjasettejä tai valmiiksi tehtyjä koreja. Sen sijaan, että viipyisit suurilla ruseteilla koristeltujen ja "lahjaideat"-kyltillä varustettujen vitriinien ääressä, luot oman tiesi. Pidät lahjoista, joilla on merkitystä ja jotka tulevat sydämestä. Lahjoista, joissa on rakkaittesi nimikirjaimet tai jotka kertovat palan heidän tarinaansa.

Tiedät, miten koskettaa rakkaittesi sydämiä personoiduilla tai mittatilaustyönä tehdyillä lahjoilla. Haluat lahjasi olevan yhtä ainutlaatuinen kuin sen saaja. Kuusen alle asetat nimikaiverrettuja koruja, valokuvakirjoja tai sarjakuvamaisia perhepotretteja. Kun suuri avaamishetki koittaa, ei ole epätavallista nähdä ilonkyyneleen vierivän vastaanottajan poskelle. "Tämä henkilö on huomaavainen, nostalginen ja arvostaa ihmiskontakteja", Dermer toteaa.

Projektori

Lahjasi ovat usein kömpelöitä. Et tarkoita mitään pahaa antaessasi niitä, mutta rakkaasi saattavat irvistää tai pakottaa kohteliaan "hymyn" kasvoilleen. On vaikea kuulla, mutta annat lahjoja, jotka päätyvät eBayhin seuraavana päivänä tai keräävät pölyä laatikossa. Lahjojen ostaminen on itse asiassa tehtävä, joka vaivaa sinua syvästi. Jos voisit maksaa jollekulle sen tekemisestä puolestasi, et epäröisi hetkeäkään. Koska et tiedä rakkaittesi makua, annat lahjan, jonka olisit halunnut itse saada, ja joskus se toimii, joskus ei.

Huomio kohdistuu henkilöön, joka antaa keittiörobotteja kiireisille naisille, kuntosalijäsenyyksiä sohvaperunoille tai Hello Kitty -rannekkeita 16-vuotiaille. Nämä lahjat ovat lähes sopimattomia, mutta lahjan antaja ei tarkoita loukkaamista tai nöyryyttämistä.

Vitkastelija

Sinulla on selkeä idea mielessäsi ja tiedät tarkalleen, mitä rakkaasi odottavat joulupukilta. Rento asenteesi kuitenkin johtaa sinut harhaan alkuperäisestä tavoitteestasi ja pakottaa sinut tarkistamaan suunnitelmiasi. Odotat viimeiseen hetkeen, ja kun vihdoin pääset kauppaan, kaikki on loppuunmyyty. Eteeristen öljyjen hajottajan sijaan tyydyt Actionin perussuitsukkeeseen. Järjestelmällisemmät teistä ostavat lahjoja kuukausi etukäteen hyödyntäen hyviä tarjouksia, mutta teette jouluaaton ostokset samaan aikaan kuin ostatte ruokaa ateriaa varten.

Kuuntelija

Et pelleile lahjojen kanssa. Itse asiassa olet loistava kuuntelija, ja juuri tämän harvinaisen ominaisuuden ansiosta onnistut miellyttämään rakkaitasi. Muistat kaiken, mitä ystäväsi ja perheesi kertovat sinulle, tietäen, että siitä on jonain päivänä hyötyä (varsinkin jouluna). Jotta voisit pitää kirjaa näistä toiveista juorujen välissä, olet ehkä jopa luonut älykkään listan puhelimeesi. Ja jos puhelun toisessa päässä oleva henkilö vastaa lahjoja koskevaan kysymykseen "En tarvitse mitään" , suoritat hienovaraisen kuulustelun. Isoäidit ovat tässä erinomaisia!

Mukavuuden etsijä

Jos pidät yksinkertaisimmasta lähestymistavasta ja etsit helppoja lahjoja, olet käytännöllinen ihminen. Valitset aina "turvallisia" lahjoja, hyväksi havaittuja suosikkeja: suklaarasian, lahjakortin tunnetulta jälleenmyyjältä tai yksinkertaisen torkkupeiton. Et riskeeraisi valitsemalla hajuvettä Sephorasta tai kirjakaupasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että laiminlyöisit rakkaitasi: loppujen lopuksi jokaisella on oma rakkauden kielensä.

Lahjan luonne ei ole niinkään tärkeä, vaan ele itsessään. Pieni käsin kirjoitettu kortti ja muutama herkku ovat joskus arvokkaampia kuin ylihinnoiteltu vempain, jota ei edes ollut listalla.