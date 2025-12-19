Asioita, joita ei koskaan sanota naisyrittäjien elämästä

Usein korostettujen naisyrittäjien inspiroivien muotokuvien takana päivittäinen todellisuus on vivahteikkaampi, jopa vaikeampi kuin voisi kuvitella. Vaikka luvut osoittavat naisyrittäjyyden kasvua, lukuisia systeemisiä esteitä on edelleen olemassa. Rahoitus, työ- ja yksityiselämän tasapaino, henkinen kuormitus, eristäytyminen: nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka vaikeuttavat heidän matkaansa paljon menestystarinoiden tuolla puolen.

Rahoituksen saatavuus: jatkuvasti merkittävä este

TPE Actun vuoden 2025 barometrin mukaan 48 % naisyrittäjistä mainitsee rahoituksen saatavuuden merkittäväksi esteeksi, kun taas miesten osuus on 29 %. Tätä eroa selittävät erityisesti sitkeät ennakkoluulot, aliedustus sijoittajaverkostoissa ja virheellisesti vähemmän kannattaviksi pidetyt liiketoimintamallit. Ulkoisten resurssien puutteessa monet naiset turvautuvat omarahoitukseen tai perustavat pienempiä yrityksiä, mikä rajoittaa heidän pitkän aikavälin kehitystään.

Katso tämä postaus Instagramissa The Body Optimistin (@thebodyoptimist) jakama julkaisu

Henkisen kuorman kaksinkertainen taakka

Naisyrittäjyys ei ole täysin itsenäistä, vaan se tarkoittaa myös ammatillisten vastuiden ja kotitöiden tasapainottelua. Lähes 50 % naisyrittäjistä kertoo kokevansa työuupumusta, joka usein liittyy liialliseen työmäärään ja perhevastuiden epätasaiseen jakautumiseen. Naisjohtajista – profiili on samanlainen kuin naisyrittäjillä – 85 % raportoi mielenterveyteensä kohdistuvista negatiivisista vaikutuksista, kun taas miehistä vastaava luku on 77 %.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino: jatkuva haaste

Joustavuus, jota usein pidetään yrittäjyyden etuna, voi kääntyä kostaksi naisille. Kotoa käsin työskentely hämärtää henkilökohtaisen ja ammatillisen elämän rajoja, mikä lisää työuupumuksen riskiä. INEDin (Ranskan kansallinen väestötutkimuslaitos) vuonna 2024 tekemän tutkimuksen mukaan 85 % naisista kokee työperäisen väsymyksen vaikuttavan heidän henkilökohtaiseen elämäänsä, kun miesten vastaava luku on 78 %.

Eristäytyminen, rajalliset verkostot ja itseluottamus

Toinen merkittävä este on naisten ammatillisten verkostojen puute, joita edelleen hallitsevat pitkälti miesvaltaiset dynamiikat. Tämä haittaa mentoroinnin, mahdollisuuksien ja näkyvyyden saatavuutta. Samaan aikaan huijarisyndrooma vaikuttaa merkittävästi naisyrittäjiin: 25 % mainitsee esteenä itseluottamuksen puutteen, joka usein liittyy tukemattomaan tai jopa seksistiseen ympäristöön.

Naisyrittäjien olosuhteiden parantamiseksi on syntymässä useita mahdollisuuksia. Yksilötasolla tehtävien delegointi, tiukkojen työaikojen määrittäminen ja naisverkostojen tuki voivat vähentää työuupumusta ja parantaa tuottavuutta. Kollektiivisella tasolla osallistavampi julkinen politiikka, kohdennettu rahoitus ja mentorointialoitteet voisivat nopeuttaa yhtäläisiä mahdollisuuksia yrittäjyydessä.