Tämä nainen kertoo päivittäin kokemastaan naisvihamielisestä häirinnästä.

Feminismi
Léa Michel
@jessie.song/Instagram

TikTokissa sisällöntuottaja Jessie (@jessie.song) jakoi hiljattain kiinalaisnaisen koskettavan todistuksen, jossa hän kuvailee päivittäin kokemaansa häirintää ja seksismiä. Muutamalla vaikuttavalla lauseella tämä kertomus korostaa arkipäivän seksismin hiljaista mekaniikkaa, joka ei perustu pelkästään sanoihin, vaan myös hiljaisuuteen.

Jäätävä havainto miesten reaktioista

Todistustaan antaessaan Jessie (@jessie.song) selittää, että hänen kokemuksensa mukaan kymmenestä miehestä, jotka ovat läsnä naisvihamielisen vitsin kertomisen yhteydessä:

  • 1. Se tosiasia,
  • Kaksi heistä nauroi asialle.
  • Kolme ei pidä sitä hauskana, mutta nauravat silti, jottei tunne oloaan ulkopuoliseksi.
  • Neljä heistä pysyy hiljaa ja käyttäytyy kuin eivät olisi kuulleet mitään.

"Kukaan ei puolusta minua, kukaan ei yritä pysäyttää häntä", hän tiivistää. Tästä havainnosta Jessie (@jessie.song) vetää katkeran johtopäätöksen: jopa ne, jotka eivät avoimesti osallistu näihin käyttäytymismalleihin, tietämättään ylläpitävät naisille vihamielistä ilmapiiriä.

"Oikealla puolella oleminen" ei riitä

Jessie (@jessie.song) selittää, että miehen näkökulmasta monet luulevat olevansa "oikealla puolella" yksinkertaisesti siksi, etteivät he itse naura tai esitä seksistisiä kommentteja. Hänen – ja monien naisten – näkökulmasta ei ole todellista eroa vitsin kertojan ja sen ohimenevän reagoimattoman välillä. Yhdessä nauru, poispäin suunnatut katseet ja hiljaisuus muodostavat saman järjestelmän: järjestelmän, joka normalisoi naisten halveksuntaa. "Miehet, tietoisesti tai tiedostamatta, suojelevat meitä vastaan olevaa järjestelmää. Joten kun naiset sanovat 'kaikki miehet ovat samanlaisia', he tarkoittavat sitä", hän väittää.

@jessie.song Eivät kaikki miehet, mutta heidän hiljaisuutensa on luonut ympäristön ♬ alkuperäinen ääni - Jessie

Voimakkaita reaktioita kommenteissa

Jessien (@jessie.song) videolla miehet ilmaisivat oivalluksensa: "Rehellisesti sanottuna, miehenä tämä on antanut minulle aivan uuden näkökulman. Ennen luulin, etten nauramatta jättämisellä tue tuollaista vitsiä, mutta nyt ymmärrän, että se on sama kuin ei tekisi mitään." Toinen kommentoi: "Ja jos mies puolustaa naista, kaikki muut kutsuvat häntä ankaksi."

Jessien (@jessie.song) todistus resonoi tuhansien internetin käyttäjien keskuudessa. Se paljastaa, kuinka hiljainen – jopa tahaton – osallisuus voi vahvistaa laajalle levinnyttä seksismiä. Monille Jessien video toimi herätyshuutona: se muistutti siitä, että seksismin torjunta ei ole vain osallistumattomuudesta, vaan uskalluksesta nousta sitä vastaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Asioita, joita ei koskaan sanota naisyrittäjien elämästä

