Gynekologisen tutkimuksen aikana Meta-silmälasit aiheuttivat huolta potilaalle.

Rutiininomaiset gynekologiset käynnit ovat usein pelättyjä ja niihin liittyy paljon ahdistusta. Kohtausten välissä naiset tuntevat usein itsensä haavoittuvaisiksi ja heikkoiksi. Tämän hyvin intiimin käynnin aikana potilas huomasi, että häntä tutkivalla terveydenhuollon ammattilaisella oli kameralla varustetut silmälasit: pahamaineiset Meta-kamerat. Eikä kyseessä ollut perusteellisempi tutkimus, vaan puhtaasti voyeurismiin perustuva käyttö. Jäätävä kertomus, joka korostaa näiden lisätyn todellisuuden lasien vaaroja.

Tarina potilaasta, joka joutui hirvittävän käytännön uhriksi

Se on hetki, jota naiset pelkäävät viikkoja ennen kohtalokasta päivämäärää. Yleisesti ottaen gynekologin vastaanotto on erittäin epämiellyttävä kokemus. Ranskassa yli puolet naisista on jo lykännyt tai luopunut tästä intiimistä tarkastuksesta pelätessään tuomiota, kipua tai tuloksia. Erityisen epämukavaa on olla lähes alasti terveydenhuollon ammattilaisen edessä taskulampun kanssa tutkimassa oman vulvan syvyyksiä. On vaikea pysyä rentona tällaisessa kiusallisessa ja luonnottomassa asennossa. Monilla naisilla on ollut huono kokemus ja heillä on traumaattinen muisto ensimmäisestä Papa-kokeesta tai tästä lääkärikäynnistä.

Nuori nainen kertoi @grandebavardeuse- tilillä tarinansa, tai oikeastaan koettelemuksensa, gynekologin vastaanotolla. Kertomus julkaistiin tilin omistajan käynnistämän todistajakutsupyynnön jälkeen, jossa haastattelut muotoiltiin seuraavasti: "Onko sinua koskaan kuvattu tietämättäsi Meta-laseilla?" Tutkimuksen aikana nainen, jonka kirjoittaja nimesi uudelleen Evaksi anonymiteetin säilyttämiseksi, huomasi epätavallisen yksityiskohdan. Ei kylmää käytöstä tai tylyä äänensävyä, vaan pahamaineiset silmälasit. Nämä mustat kehykset paksusankaisilla ja integroiduilla linsseillä oli asetettu suoraan terveydenhuollon ammattilaisen nenälle.

Valo ei palanut, joten hän yritti rauhoitella itseään, kunnes sai reseptin. Pienillä tietokonetaidoilla on kuitenkin melko helppo peukaloida kameraa ja filmiä rankaisematta, näennäisesti ilman ongelmia. Meta tuomitsee jyrkästi tällaisen teknologisen väärinkäytön. Hakiessaan tämän miehen nimeä Googlesta potilas löysi useita negatiivisia arvosteluja, joissa kuvattiin samaa ongelmaa.

Todistus putosi kuin pommi.

Vielä vähän aikaa sitten Meta-lasit vaikuttivat tieteiskirjallisuudesta poimituilta, puhtailta "Black Mirror" -sarjan tuotoksilta. Nykyään ne kuitenkin esitetään tulevaisuuden teknologiana, edistyksen symbolina. Kylie Jenner jopa mainostaa niitä, kuten muutkin vaikuttajat. Tekoälyn parantamina ne pystyvät kääntämään tekstiä reaaliajassa, kuvailemaan kohtauksia tarkasti, ottamaan valokuvia pyynnöstä ja suoratoistamaan musiikkia ilman, että ne eristyvät muusta maailmasta. Kyseessä on mullistava keksintö.

Vaikka ne tarjoavat toivoa näkövammaisille ja ovat korvaamattomia apuvälineitä matkustettaessa tuntemattomiin paikkoihin, niillä on myös rajoituksensa ja ne voivat loukata kuvaoikeuksia. Väärissä käsissä niistä tulee valtava ase saalistajille. Tämä on jopa ansainnut niille melko mielikuvituksellisen lempinimen "perverssit lasit". Aktivisti-sisällöntuottaja @grandebavardeuse sai lukuisia vastauksia todistuspyyntöönsä, mikä osoittaa, että kyseessä on uusi, moderni vitsaus. Sosiaalisessa mediassa naiset pelkäävät kasvojensa, tai pahempaa, vartaloidensa, näyttämistä kaikessa loistossaan verkkoyhteisölle.

Teknologiaa käytetään haitallisiin tarkoituksiin

Nämä tekoälyllä toimivat lasit syntyivät suurilla tavoitteilla: helpottaa tavallisen ihmisen arkea. Paitsi että kuten useimmat suurelle yleisölle saatavilla olevat laitteet, ne ovat päätyneet pääasiassa yksinkertaistamaan seksististen viettelijöiden ja seksuaalirikollisten toimintatapoja. @grandebavardeusen keräämät todistukset, jotka muodostavat erinomaisen raskauttavan todisteen, ovat vain heijastus kauhistuttavasta todellisuudesta tai jopa rikostarinan 2.0-versio.

Näiden Meta-lasien luomisen jälkeen naiset ympäri maailmaa ovat tunteneet olonsa entistä epävarmemmaksi. Ruotsalaisen lehdistön tekemän tutkimuksen mukaan Ray-Ban Meta -älylasit ottivat väitetysti intiimejä kuvia ihmisistä heidän tietämättään ja lähettivät ne alihankkijalle Keniaan. Atlantin toisella puolella miesryhmät kuvaavat hierojia salongeissa Yhdysvalloissa, jälleen ilman heidän suostumustaan.

Hyvistä aikomuksista syntyneet Meta-lasit ovat muuttuneet kiistojen magneeteiksi ja herättävät naisten epäluottamusta. Naisille ne ovat pikemminkin vaarallinen työkalu kuin jalo vallankumous.