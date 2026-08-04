Miksi joillakin ihmisillä on useita intohimoja, joita he eivät koskaan todella rakasta?

Harrastelet harrastuksia keramiikkatunneista stadionkäytäviin ilman, että tunnet koskaan kuuluvasi johonkin. Lapsuudessa intohimot ovat iloisia ja huolettomia ajanvietteitä, mutta aikuisuudessa näistä harrastuksista tulee herkeämätöntä täydellisyyden tavoittelua, vaarallista suorituspeliä. Sen sijaan, että psykologit pyrkisivät huippuosaamiseen jokaisessa harrastuksessa, he suosittelevat erilaista, järkevämpää lähestymistapaa.

Harrastuksen keskimääräinen kesto aikuisilla

Lapsuudessa harrastukset syntyvät lähes spontaanisti: tyhjän paperiarkin, kaoottista ääntä soivan mikrofonin tai nuorallakävelijän säteeksi muuttuvan reunakivetyksen ympärillä. Emme pohdi, pärjäämmekö paremmin kuin naapuri tai ovatko liikkeemme Instagram-kelpoisia. Elämme hetkessä ja ajattelemme vain omaa onneamme. Aikuisuudessa, kun olemme vieroittaneet huolettomista päivistämme, asiat eivät ole aivan samanlaisia. Annamme periksi trendikkäiden aktiviteettien houkutukselle, joita mainostetaan lehtiartikkeleissa tai viraalien hashtagien takana.

Ihmiset aloittavat padelin esitelläkseen tai kokeilevat Pilates-reformeria sosiaalisen median syötteitämme tulvivien pastellisävyisten asujen naisten innoittamana. Itse asiassa nykyään lähes kaikki solmivat juoksukenkiensä nauhat. Yhdessä yössä satunnaiset juoksijat, jotka haukkovat henkeään ensimmäisellä osuudella, huomaavat yhtäkkiä juoksevansa maratoneja. Sama pätee muihin harrastuksiin, joiden on tarkoitus olla toissijaisia häiriötekijöitä, tilaisuuksia rentoutua töiden jälkeen, ei pyrkimystä huippuosaamiseen tai kilpailuun.

Yhteiskunnassa, joka jatkuvasti pyrkii menestykseen, jopa hyvinvointitoiminnassa, tähtäämme aina korkeammalle. Emme voi aloittaa harrastusta ilman, että kuvittelemme rikkovamme omia ennätyksiämme. Olemme tuskin aloittaneet reippaan kävelyn kaupungissa, kun haaveilemme jo Everestin kiipeämisestä. Tällä halulla "ylittää" itsemme tai edetä keskimääräistä nopeammin on päinvastainen vaikutus ja se uuvuttaa meidät. Seurauksena on, että menetämme nopeasti kiinnostuksemme ja ajattelemme: "Tämä ei ole minua varten." British Heart Foundationin tutkimuksen mukaan aikuisten harrastusten keskimääräinen kesto on tuskin 16 kuukautta.

Yhteiskunnallinen paine aina "ylittää omat rajansa"

Määritelmän mukaan intohimo on "vahvaa kiinnostusta johonkin". Nyky-yhteiskuntamme, joka arvostaa tuottavuutta enemmän kuin sen tarjoamaa nautintoa, on vääristänyt täysin harrastuksen käsitteen. Soitamme jotakin soitinta toivoen tulevamme YouTube-sensaatioksi tai liittyvämme menestyvään bändiin, emme rentoutuaksemme. Laulamme, emme purkaaksemme tunteitamme, vaan läpäistäksemme TV-kykykilpailun koekuvaukset. On kuin tuomaristo arvioisi jokaista liikettämme. Itse asiassa sisäinen äänemme on usein ankarampi ja tinkimättömämpi kuin joogaopettajamme tai neuleryhmämme perustaja.

Harrastamme asioita tehdäksemme vaikutuksen seuraajiimme, loistaaksemme julkisuudessa ja kerätäksemme ihailua, ikään kuin elämämme olisi epärealistinen mainos. "Taloudellisen paineen lisääminen intohimoon tai liian korkeiden tavoitteiden asettaminen harrastukselle voi haitata hyvinvointiamme, koska se riistää meiltä yksinkertaisen ilon harjoittaa kyseistä toimintaa", selittää terapeutti Rose Fisher teoksessa Refinery 29 .

Lisäksi harrastuksilla on täysin eri tarkoitus: ne ovat ennen kaikkea pakohetkiä. Meidän ei pitäisi yrittää olla parhaita oppilaita tai päihittää opettajaa, vaan yksinkertaisesti kokeilla. Ei ole väliä, muistuttaako piirustuksemme esikoululaisen piirustusta tai onko jooga-asentomme väärä. Ajatuksena on tyhjentää mielemme. "Satunnaisten harrastusten harrastaminen vain huvin vuoksi on tärkeää mielenterveydellemme ja yleiselle hyvinvoinnillemme", asiantuntija lisää.

Vastaehdotus: vapaa-ajan kevytmielinen ottaminen

Kiipeilytunneille ei kannata ilmoittautua vain saadakseen muutaman kehun perheillallisilla. Nykytanssiakaan ei kannata kokeilla vain voidakseen sanoa : "Katsokaa, mihin minä pystyn!" Entä jos salaisuus ei olisikaan intohimon löytäminen, joka määrittelee teidät, vaan yksinkertaisesti aktiviteetti, joka saa teidät tuntemaan olonne hyväksi hetkessä? Sinun ei tarvitse olla pianonsoiton ihmelapsi, virkkauskuningatar tai tuleva maratoonari oikeuttaaksesi harrastuksenne. Harrastuksen ei tarvitse olla toissijainen esitys tai naamioitu uusi LinkedIn-profiilirivi.

Terapeutti Rose Fisherin mukaan ilman tiettyä lopputulosta tehtävät aktiviteetit avaavat oven sille, mitä psykologit kutsuvat flow-tilaksi. Tässä mielentilassa olet niin uppoutunut tekemiseesi, että muu maailma haalistuu taustalle. Lakkaat laskemasta minuutteja, tarkistamasta ilmoituksiasi ja miettimästä, oletko "tarpeeksi hyvä". Olet yksinkertaisesti läsnä, keskittynyt, läsnä, lähes painoton.

Juuri tämän monet aikuiset ovat menettäneet matkan varrella. Muuttamalla jokaisen harrastuksen itsensä kehittämisprojektiksi unohdamme kallisarvoisimman tunteen: sen, että tekee jotain ilman odotuksia, ilman ulkoista vahvistusta, ilman tavoitelistaa. Ehkä rakastat maalata tietämättä, miten piirtää oikea perspektiivi. Ehkä rakastat laulaa epävireisesti keittiössäsi tai puutarhanhoitoa onnistumatta pitämään basilikan kasvia hengissä yli kahta viikkoa. Mitä sitten? Nautinto ei vaadi pätevyyskirjaa.

Harrastus on pohjimmiltaan henkilökohtaisen halun täyttämistä, ei imagon luomista. Ja joskus on parempi tehdä se puolitiehen kuin käyttää kaikki energiansa siihen.