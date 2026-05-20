Tarjoilija loukkaantui kasvoihinsa palvellessaan vuoroaan: video järkytti internetin käyttäjiä

Australian Melbournen kahvilassa keskellä päivää tapahtunut pahoinpitely on herättänyt suurta närkästystä sosiaalisessa mediassa. Anzac-päivänä 25. huhtikuuta 2026 19-vuotias ranskalainen tarjoilija Anaïs Poupon loukkaantui kasvoihin ohikulkijan toimesta tuodessaan ruokaa pöytään terassilla. Kahvilan äskettäin verkossa julkaisemaa valvontakameratallentetta on katsottu miljoonia kertoja, ja se on herättänyt laajaa närkästystä ja solidaarisuuden osoitusta.

Faktat: pahoinpitely työtehtävissä

Hyökkäys tapahtui noin kello 13 La Vallée -kahvilan edessä, joka sijaitsee Keilor Roadilla Essendonin kaupunginosassa Luoteis-Melbournessa. Kahvilan julkaisemassa valvontakameratallenteessa näkyy nuori tarjoilija poistumassa kahvilasta kolmen lautasen kanssa palvellakseen terassilla istuvia asiakkaita. Samalla hetkellä ohi kävellyt nainen lyö yhtäkkiä lautasten pohjaa, joka osui tarjoilijaa kasvoihin ja hajosi sitten maahan. Ohikulkija käveli pois pysähtymättä, jättäen nuoren naisen loukkaantuneeksi ja shokkiin.

Video, joka aiheuttaa kohua Australiassa

La Vallée -kahvila julkaisi kuvat Instagram-tilillään ja pyysi silminnäkijöitä auttamaan: "Auta meitä tunnistamaan tämä nainen." Video sai nopeasti näkyvyyttä lukuisissa australialaisissa ja kansainvälisissä medioissa. Kahvilan omistajan Josh Rabien mukaan hänen tarjoilijansa tuli sisään itkemässä, loukkaantuneena ja ruoan peitossa. Hän ilmaisi raivonsa kohtauksen väkivaltaisuudesta ja kutsui tekoa käsittämättömäksi.

Anaïs Pouponin todistus

Australialaisen A Current Affair -ohjelman haastattelussa Anaïs Poupon kertoi hämmentyneesti tapahtuneesta. "Näin, että hampaani olivat rikki ja verta valui paljon", nuori tarjoilija totesi. Hänen mukaansa hyökkääjä sanoi hänelle : "Se on sinun vikasi" ennen lähtöään. "Sanoin hänelle: 'Mitä? En tehnyt mitään. Teen vain työtäni. Ei, anteeksi, mutta se ei ole minun vikani'", hän kertoi. Anaïs Poupon selitti, että hän aluksi pelkäsi hampaidensa menettämistä, ennen kuin saamansa hoito rauhoitti häntä. Hänen äitinsä, joka jäi Ranskaan, sanoi olevansa "erittäin huolissaan" hyökkäyksen jälkeen.

Tutkinta on käynnissä

Victorian poliisi on vahvistanut aloittaneensa tutkinnan. Tutkijat pyrkivät tunnistamaan valvontakameratallenteessa näkyvän naisen. Australialaisen median virallisen lausunnon mukaan epäillyllä oli yllään pitkähihainen musta paita, vaaleansiniset farkut, aurinkolasit ja hopeinen kaulakoru riipuksella. Hän kantoi muovipulloja jääkahvia ja piteli mustaa takkia. Viranomaiset pyytävät kaikkia, joilla on tietoa asiasta, ottamaan yhteyttä.

Laaja paikallinen solidaarisuusliike

Hyökkäys herätti Melbournessa valtavan tuen. Läheinen hammasklinikka Healthy Smiles jopa tarjoutui kattamaan nuoren tarjoilijan hammashoitokulut maksutta. Myös muut yritykset ryhtyivät toimiin: ravintola tarjosi ilmaisen illallisen ja jiu-jitsu-kerho tarjosi vuoden jäsenyyden itsepuolustuskurssille. Paikallinen liikemies Adrian Portelli ilmoitti 5 000 Australian dollarin palkkiosta hyökkääjän tunnistamiseen johtavista tiedoista. Samaan aikaan uhrin ystävän, Anaïs Pouponin, käynnistämä GoFundMe-kampanja keräsi useita tuhansia dollareita uhrin sairaanhoitokulujen ja toipumisen kattamiseksi.

Lausunto, joka haastaa ravintola-alan

Tapaus herätti myös julkisen reaktion Restaurant and Catering Australian toimitusjohtajan John Hartin taholta, joka tuomitsi sen "hyväksymättömäksi hyökkäykseksi" ammattilaista kohtaan, joka vain tekee työtään. Hän korosti, että ravintola-alan työntekijöillä on elintärkeä rooli paikallisyhteisön elämässä, eikä heitä pitäisi koskaan joutua tällaisten tekojen kohteeksi. Tämä hyökkäys on nostanut jälleen esiin palveluhenkilökunnan turvallisuuskysymyksen, joka on erityisen haavoittuva vuorovaikutuksensa vuoksi yleisön kanssa.

Vaikka Anaïs Poupon on sittemmin pystynyt palaamaan töihin, hän on perheensä mukaan tunnustanut aikomuksensa lähteä maasta traumaattisen kokemuksen jälkeen. Kuvien aiheuttaman järkytyksen lisäksi tapaus on korostanut sekä ulkomailla työskentelevien nuorten ulkomaalaisten haavoittuvuutta että yhteisön kykyä kokoontua perusteettoman väkivallan uhrin ympärille.