Pitäisikö sosiaalinen media kieltää nuoremmalta sukupolvelta?

Ovatko sosiaalisen median alustoista tulleet liian tunkeileviksi nuorille? Tätä ongelmaa käsitellään nyt lainsäädännöllä useissa maissa, myös Ranskassa. Keskustelu teini-ikäisten suojelemisesta, sananvapaudesta ja näiden toimenpiteiden tehokkuudesta on kaikkea muuta kuin ohi.

Maailmanlaajuisesti kiihtyvä trendi

Vain muutamassa vuodessa ajatus sosiaalisen median kieltämisestä alaikäisiltä on siirtynyt poliittisesta keskustelusta todellisuudeksi. Australia näytti tietä kieltämällä sen alle 16-vuotiailta vuoden 2025 loppuun mennessä. Turkki ja Malesia seurasivat perässä omilla rajoituksillaan, kun taas Euroopassa suuri enemmistö jäsenvaltioista työskentelee vastaavien toimenpiteiden parissa.

Myös Ranska on ottanut riskin. Kansalliskokous ja senaatti hyväksyivät 21. heinäkuuta 2026 lain, joka kieltää alle 15-vuotiaiden pääsyn sosiaaliseen mediaan. Hallituksen tukeman ja Emmanuel Macronin henkilökohtaisesti ajaman lainsäädännön on määrä tulla voimaan 1. syyskuuta 2026.

Sama idea, hyvin erilaiset säännöt

Vaikka monet maat haluavat suojella nuoria paremmin, jokainen soveltaa omaa menetelmäänsä. Jotkut sallivat pääsyn vanhempien suostumuksella, toiset asettavat erilaisia ikärajoja tai tarjoavat teini-ikäisille mukautettuja versioita alustoista.

Euroopan tasolla päätöslauselmassa suositellaan viiteiäksi 16 vuotta, jolloin vanhempien suostumus on mahdollinen 13–16-vuotiaille lapsille. Yhdysvalloissa on kuitenkin käytössä erilainen lähestymistapa: tuomioistuimet ovat estäneet useita paikallisia lakeja, koska ne uskovat niiden voivan loukata sananvapautta. Keskustelu keskittyy siellä enemmän alustojen toimintaan kuin käyttäjien ikään.

Australia tarjoaa ensisilmäyksen

Australia on tällä hetkellä ainoa maa, jolla on alustavia kokemuksia, joihin voi tukeutua. Kesäkuussa 2026 julkaistu tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median käyttö todellakin väheni 12–15-vuotiaiden keskuudessa lain voimaantulon jälkeen. Tulokset ovat kuitenkin vivahteikkaita: lähes yhdeksän kymmenestä teini-ikäisestä käyttää edelleen ainakin yhtä alustaa viikoittain. Toisin sanoen toimenpide rajoittaa tiettyjä käyttötapoja poistamatta niitä kokonaan.

Suoja, joka herättää myös kysymyksiä

Näiden lakien kannattajat viittaavat liiallisen sosiaalisen median käytön tunnettuihin riskeihin: ahdistukseen, unihäiriöihin, kyberkiusaamiseen ja sopimattomalle sisällölle altistumiseen. Ranskassa lähes 28 % yläkoululaisista kertoo kokeneensa verkkoväkivaltaa, ja vuosittain useita satoja tuhansia uusia masennustapauksia yhdistetään liialliseen sosiaalisen median käyttöön.

Kritiikkiä on kuitenkin paljon. Jotkut internetin käyttäjät tuomitsevat sen hyökkäyksenä sananvapautta, tiedonsaantiin liittyvää oikeutta ja digitaalisia vapauksia vastaan. Toiset ovat huolissaan ikävahvistusjärjestelmistä, jotka saattavat pakottaa käyttäjät antamaan enemmän henkilötietoja. Näistä arkaluonteisia tietoja sisältävistä tietokannoista voi tulla kyberrikollisten ensisijaisia kohteita.

Kielletäänkö se... vai siirretäänkö ongelmaa muualle?

Toinen usein heräävä kysymys on: onko kielto todella tehokas? Australiassa useat tutkimukset osoittavat , että 61 % 12–15-vuotiaista käyttää edelleen kiellettyjä alustoja. Noin 70 % uskoo jopa, että rajoituksia on helppo kiertää, erityisesti VPN-yhteyksien avulla, joiden avulla he voivat simuloida yhteyttä toisesta maasta.

On myös olemassa riski, että teini-ikäiset siirtyvät muihin työkaluihin. Arcomin tutkimuksen mukaan 44 % lapsista harkitsisi keskustelevan tekoälyn käyttöä enemmän, mikä herättää myös kysymyksiä hyvinvoinnista, tietosuojasta ja tiedon luotettavuudesta.

Loppujen lopuksi keskustelu ei oikeastaan enää koske sosiaalisen median vaikutuksia nuoriin, jotka ovat hyvin dokumentoituja, vaan parasta tapaa reagoida. Nuorten suojeleminen ilman, että heitä kokonaan eristetään digitaalisesta maailmasta, on edelleen herkkä tasapainoilu.