Älypuhelinten kanssa kasvaminen: tutkimuksen mukaan millenniaalien älykkyysosamääräetu

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Ruudut ovat osa jokapäiväistä elämääsi, mutta niiden vaikutus aivoihin on edelleen keskustelunaihe. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että millenniaalit hyötyivät suotuisammasta ympäristöstä kognitiiviselle kehitykselle. Tämä ajatus on yhtä kiehtova kuin ajatuksia herättäväkin kuvaillessaan suhdettamme teknologiaan.

Sukupolvi kahden maailman välissä

1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana syntyneet millenniaalit varttuivat käänteentekevänä aikana. Heidän lapsuutensa kului ilman kaikkialla läsnä olevia älypuhelimia tai sosiaalista mediaa, ja internet-yhteys tuli usein myöhemmin ja siitä tuli rajoitetumpaa.

Tällä yksityiskohdalla on suuri merkitys. Heidän kognitiivinen kehityksensä tapahtui suurelta osin ympäristössä, joka oli vähemmän täynnä ilmoituksia, vaatimuksia ja näyttöjä. Tämän seurauksena aikaa ja huomiota vaativille toimille, kuten lukemiselle, luovalle leikille tai oppimiselle, on enemmän tilaa ilman jatkuvia keskeytyksiä.

Joillekin tutkijoille tämä konteksti on saattanut edistää parempaa keskittymiskykyä ja syvällistä analyysiä. Se on eräänlainen rauhallisempi henkinen harjoituskenttä, jossa aivot voivat kehittyä omaan tahtiinsa.

Näytöt: ystäviä vai huomion vääriä ystäviä?

Nykyään tilanne on muuttunut. Näyttöjä on kaikkialla, ja niiden mukana tulee valtava määrä nopeita ärsykkeitä: viestejä, videoita, lyhyitä sisältöjä ja jatkuvia ilmoituksia. Neurotieteilijä Jared Cooney Horvath, oppimisen asiantuntija, selittää, että "tämä toistuva altistuminen voi vaikuttaa siihen, miten aivot käsittelevät tietoa". Aivot sopeutuvat, mutta eivät aina jatkuvan keskittymisen suuntaan.

Jotkut tutkimukset viittaavat mahdolliseen vaikutukseen pitkäkestoiseen tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kykyyn uppoutua aiheeseen pitkiä aikoja. Jatkuva tiedon eri osien vaihtaminen saattaa houkutella sinua asettamaan nopeuden etusijalle syvyyden sijaan. Kansainvälisissä koulutusraporteissa on myös havaittu muutoksia akateemisessa suorituksessa, mikä herättää kysymyksiä digitaalisten työkalujen roolista oppimisessa.

Etu… mutta ei ehdoton sääntö

Tarkoittaako tämä, että millenniaaleilla on "älykkyysosamäärän etu"? Ei niin nopeasti. Asiantuntijat korostavat tärkeää seikkaa: kognitiivinen kehitys ei riipu pelkästään ruuduista. Koulutus, perheympäristö, kulttuurin saatavuus, henkilökohtainen uteliaisuus ja elinolosuhteet ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Toisin sanoen, kasvaminen ilman älypuhelinta ei automaattisesti takaa parempia älyllisiä kykyjä, aivan kuten kasvaminen ruutujen kanssa ei tuomitse keskittymiskykyäsi. Tutkimukset osoittavat trendejä, eivät lopullisia johtopäätöksiä. Ja ennen kaikkea ne kannustavat meitä pohtimaan, miten käytämme digitaalisia työkaluja.

Digitaalisella teknologialla on myös monia etuja

Koska kyllä, teknologialla on myös merkittäviä etuja. Välitön pääsy tietoon, monipuoliset oppimisresurssit, interaktiiviset formaatit: näytöt voivat olla vahvoja liittolaisia oppimisessa, tutkimisessa ja taitojen kehittämisessä.

Kaikki riippuu siitä, miten sitä käytät. Passiivisen sisällön jatkuvalla katselulla ei ole samaa vaikutusta kuin verkkokurssin seuraamisella, perusteellisen artikkelin lukemisella tai uuden taidon oppimisella. Tavoitteena ei ole demonisoida näyttöjä, vaan löytää tasapaino, joka kunnioittaa tahtiasi, keskittymiskykyäsi ja oppimistyyliäsi.

Kohti uusia oppimistapoja

Teknologian nopea kehitys on muuttanut oppimistapoja perusteellisesti. Nykyään navigoidaan lyhyiden formaattien ja pitkien sisältöjen välillä, välittömyyden ja pohdinnan välillä. Tämä uusi maisema vaatii sopeutumista: oppimista keskittymään häiriötekijöistä huolimatta, taukojen pitämistä ja sisällön valitsemista, joka todella ravitsee mieltäsi.

Ajatus siitä, että millenniaalit hyötyivät vähemmän verkostoituneesta lapsuudesta, korostaa vain yhtä asiaa: ympäristösi vaikuttaa aivoihisi. Mikään ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Kykysi oppia, keskittyä ja kasvaa pysyy elävänä, joustavana ja sopeutuvaisena.

Viime kädessä kyse on enemmän kuin sukupolvikysymyksestä, vaan kutsusta ottaa takaisin digitaalisten tapojesi hallintaan, kunnioittaen aivojasi, energiaasi ja ainutlaatuista toimintatapaasi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
