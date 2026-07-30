Näissä kolmessa ammatissa on suuri enemmistö naisista.

Euroopassa lähes puolet kaikista työpaikoista on naisten hallussa. Tämä keskiarvo kuitenkin peittää alleen merkittävän epätasapainon: jotkut ammatit ovat edelleen ylivoimaisesti naisten käsissä. Tämä todellisuus ei heijasta erilaisia kykyjä, vaan pikemminkin yhteiskunnassamme edelleen syvälle juurtuneita sukupuolistereotypioita.

1. Lastenhoitajat, feminisoitunein ammatti

Jos on olemassa yksi ammatti, jossa naiset ovat ylivoimaisesti enemmistönä, se on lastenhoitajan ammatti. INSEE:n vuoden 2021 tietojen mukaan he edustavat lähes 98 % työvoimasta. Myös kotiapulaisten osuus on hyvin samansuuntainen. Tätä yliedustusta ei selvästikään selitä mikään "naisten taipumus hoitaa lapsia". Se on seurausta vanhentuneesta näkemyksestä, joka edelleen yhdistää naiset hoito-, koulutus- ja mentorointitehtäviin, ikään kuin nämä ominaisuudet olisivat heille luonnostaan ominaisia.

2. Sihteeristö, kestävä perintö

Toinen hyvin feminisoitunut ammatti on sihteeri- ja johdon assistenttityö. Naiset edustavat noin 95 % alan työntekijöistä. Tämä tilanne sai alkunsa 1900-luvulla, kun hallinnollisten työpaikkojen kasvu mahdollisti monien naisten pääsyn työelämään. Nämä tehtävät olivat usein lähtötason rooleja, joissa oli vain vähän mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin. Vaikka asenteet muuttuvat vähitellen, tämä sukupuolijakauma on edelleen hyvin selkeä.

3. Hoitoalan ammateissa työskentelee edelleen pääasiassa naisia

Kotihoito, kodinhoito ja lähihoitajan ammatit ovat myös aloja, joilla naiset ovat vahvasti edustettuina. Myös hoito- ja kätilöammateissa on ylivoimaisesti eniten naisia, noin 88 % tilastojen mukaan. Väestön ikääntyessä näihin ammatteihin rekrytoidaan lisää työntekijöitä, mutta niiden koostumus muuttuu vain vähän. Heillä on usein edelleen vaatimattomat palkat, usein osa-aikatyötä ja he eivät saa riittävästi tunnustusta, vaikka he ovat välttämättömiä yhteiskunnan moitteettoman toiminnan kannalta.

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin "naisen työ"... eikä "miehen työ".

Nämä luvut eivät millään tavalla tarkoita, että tietyt ammatit sopisivat naisille ja toiset miehille. Mikään taito, lahjakkuus tai kunnianhimo ei ole riippuvainen sukupuolesta. Jos jotkut ammatit ovat edelleen erittäin "feminisoituneita" tai päinvastoin erittäin "maskuliinisia" vuonna 2026, se johtuu pääasiassa siitä, että stereotypiat vaikuttavat edelleen koulutus- ja urapolkuihin.

Patriarkaalinen yhteiskunta antoi naisille pitkään hoitajan, auttajan tai "hoitajien" roolin, samalla kun heidät esitettiin vähemmän sopivina teknisiin, tieteellisiin tai fyysisiin ammatteihin. Näillä ennakkoluuloissa on hyvin todellisia seurauksia. Jo varhaisimmista opinnoistaan lähtien jotkut nuoret naiset saattavat olla lannistuneet hakeutumaan aloille, joita vielä pidetään maskuliinisina. Työelämässä heidän on usein todistettava kykynsä enemmän päästäkseen samoihin mahdollisuuksiin tai korkeimpiin asemiin. Tämä on todellisuus, jota monet naisammattilaiset edelleen tuomitsevat.

Asiat muuttuvat, mutta matkaa on vielä paljon jäljellä.

Onneksi asiat ovat muuttumassa. INSEE-analyysit osoittavat, että yhä useammat naiset hakeutuvat historiallisesti miesvaltaisille aloille, kuten lakiin, lääketieteeseen, pankki-, vakuutus- ja viestintäalalle. Toisaalta yksi ala erottuu poikkeuksena: tietotekniikka. Ala, joka oli aiemmin jälleen avoin naisille, on vähitellen muuttunut miesvaltaisemmaksi sen arvostuksen ja palkkojen nousun myötä. Tämä muistuttaa siitä, että sukupuolten välisen monimuotoisuuden edistäminen ei ole koskaan taattua.

Vaikka sukupuolten epätasapainoa esiintyy edelleen tietyissä ammateissa, se ei ole väistämätöntä. Todellinen edistysaskel on siinä, että jokainen voi vapaasti valita polkunsa ilman sukupuolistereotypioita. Koska taitoja, intohimoa ja lahjakkuutta ei ole koskaan sukupuolitettu.