Miksi imetys julkisilla paikoilla on edelleen kiistanalainen aihe sosiaalisessa mediassa?

Yhteiskunta
Anaëlle Gayon
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Yksinkertainen kuva äidistä imettämässä vauvaansa puistossa, kahvilassa tai jopa junassa, ja kommentit purkautuvat. Jokaisen viraalikuvan myötä sama keskustelu palaa pintaan: miksi tällainen luonnollinen teko on edelleen niin jakava? Ennakkoluulojen ja muuttuvien asenteiden keskellä imetys julkisesti on edelleen arka aihe... ja väärin perustein.

Imetys julkisesti on oikeus

Aloitetaan tärkeällä muistutuksella: Ranskassa ei ole lakia, joka kieltäisi lapsen imettämisen julkisella paikalla. Sinun ei tarvitse piiloutua, pyytää lupaa tai löytää syrjäistä paikkaa vauvan ruokkimiseen. Silti monet äidit kertovat edelleen, että heitä käsketään menemään vessaan, hyppäämään autoon tai peittämään itsensä. Tämä paradoksi osoittaa, että ongelma ei johdu laista, vaan pikemminkin siitä, miten jotkut ihmiset edelleen suhtautuvat tähän jokapäiväiseen tekoon.

Luonnollinen ele, jolla ei ole mitään tekemistä seksin kanssa

Imetys on luonnollinen ja välttämätön teko. Se ei ole provokaatio eikä demonstrointi. Silti naisten rintoja tarkastellaan edelleen liian usein pelkästään seksuaalisesta näkökulmasta, mikä ruokkii osaa kritiikistä. Imetykseen käytetty rinta kuitenkin täyttää yksinkertaisesti biologisen tehtävänsä: ravitsee vauvaa. Siinä ei ole mitään sopimatonta. Tämän kehonosan deseksualisointi on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää, jotta äidit voivat imettää rauhallisesti missä tahansa he ovatkin.

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Sosiaalinen media on pitkään lietsonut hämmennystä

Myös alustat itse vaikuttivat, vaikkakin tietämättään, tähän kiistaan. Useiden vuosien ajan alastomuuden havaitsemiseen suunnitellut automaattiset työkalut poistivat säännöllisesti imetyskuvia erottamatta toisistaan seksuaalista kuvaa ja lastaan ruokkivaa äitiä. Lukuisien käyttäjien ja yhdistysten vastustuksen jälkeen suuret sosiaalisen median verkostot muuttivat lopulta sääntöjään. Nykyään imetystä esittävät kuvat ovat yleensä sallittuja niiden moderointikäytäntöjen mukaisesti.

Miksi jotkut kuvat katoavat edelleen?

Vaikka säännöt ovat muuttuneet, virheitä sattuu edelleen. Automaattiset järjestelmät voivat edelleen vahingossa poistaa julkaisun, varsinkin jos tietyt avainsanat ovat harhaanjohtavia. Myös massailmoitukset haitallisista tileistä voivat johtaa väliaikaiseen poistamiseen. Onneksi näistä päätöksistä voi usein valittaa, mutta tämä prosessi on aikaa vievä ja voi joskus lannistaa sisällöntuottajia.

Kiistan taustalla on näkökulmakysymys.

Loppujen lopuksi keskustelu ulottuu paljon algoritmien ulkopuolelle. Kommenteissa nousee jatkuvasti esiin se, miten yhteiskuntamme edelleen suhtautuu naisten kehoihin. Äideillä, jotka päättävät jakaa imetyskuvan, on yleensä vain yksi tavoite: osoittaa, että kyseessä on yleinen, jokapäiväinen teko, jotta sitä ei enää pidettäisi järkyttävänä.

Heidän lähestymistapansa ei ole pakottaa imetystä ainoaksi tavaksi ruokkia lasta. Jokaisella perheellä on vapaus tehdä itselleen parhaiten sopiva valinta. Tavoitteena on yksinkertaisesti se, että imettäjät voivat tehdä niin ilman, että heidän tarvitsee perustella itseään, ilman sopimattomia huomautuksia ja ilman, että heitä tarkkaillaan ikään kuin he tekisivät jotain moitittavaa.

Jos aihe nousee jatkuvasti esiin sosiaalisessa mediassa, se ei johdu siitä, että säännöt olisivat epäselviä. Ne ovat jo olemassa: imetys julkisesti on täysin hyväksyttävää. Jokainen viraalikuva muistuttaa siitä, että on vielä pitkä matka kuljettavana, ennen kuin imetys lopulta tunnustetaan siksi, mitä se todella on: luonnolliseksi, hoivaavaksi ja syvästi inhimilliseksi teoksi, joka ansaitsee tulla koetuksi vapaasti, kaikkialla ja ilman tuomitsemista.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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