Tämä ammattisurffaaja saa ensimmäisen "äitiysjokerikortin", mikä on merkittävä edistysaskel lajissa.

World Surf League on ottanut käyttöön uraauurtavan toimenpiteen naisurheilijoiden tukemiseksi äitiysloman jälkeen. Ranskalainen surffaaja Johanne Defay on ensimmäinen tuensaaja, mikä on merkittävä askel eteenpäin ammattiurheilussa.

Ennennäkemätön toimenpide ammattimaisessa surffauksessa

Kansainvälisten surffauskilpailujen hallintoelin World Surf League (WSL) otti käyttöön "äitiysjokerikortin". Tämä säännös antaa urheilijalle mahdollisuuden palata välittömästi eliittipiireihin äitiysloman aiheuttaman tauon jälkeen.

Käytännössä tämä kutsu takaa Johanne Defaylle paikan vuoden 2027 Championship Tourilla, joka kokoaa yhteen maailman parhaat naissurffaajat. Hänen ei siis tarvitse osallistua karsintakilpailuihin, jotka tunnetaan nimellä Challenger Series. Tämä on ensimmäinen kerta lajin historiassa ja laajemmin ottaen vahva signaali kansainväliseltä urheilujärjestöltä.

Johanne Defay, ura, jolle on jo ennestään ominaista erinomaisuus

Johanne Defay on merkittävä hahmo ranskalaisessa surffauksessa, ja hän on vuosien varrella vakiinnuttanut paikkansa yhtenä parhaista surffaajista. Hänestä tuli ensimmäinen ranskalainen surffauksen olympiamitalisti, joka voitti pronssia Pariisin vuoden 2024 olympialaisissa.

Maaliskuussa 2025 hän ilmoitti laittavansa uransa tauolle ennen kuin synnytti ensimmäisen lapsensa muutamaa kuukautta myöhemmin. Siitä lähtien hän on jatkanut harjoittelua osallistumatta virallisiin kilpailuihin. Tämä uusi villi kortti -ilmoittautuminen antaa hänelle nyt mahdollisuuden harkita paluuta korkeimmalle tasolle uransa kannalta sopivissa olosuhteissa.

Äitiyden realiteetin tunnustaminen urheilussa

Tämän "äitiysjokerikortin" luominen on osa laajempaa keskustelua naisurheilijoiden, jotka ovat äitejä, roolista ammattilaiskilpailuissa. Historiallisesti monet urheilijat ovat kohdanneet uransa keskeytyksiä ilman takeita aiemman tason tai sijoituksen palauttamisesta. Sopivien tukijärjestelmien puute voi olla merkittävä este. Tällä aloitteella WSL tunnustaa äitiyteen liittyvät erityishaasteet ja pyrkii tarjoamaan konkreettisen ratkaisun. Tavoitteena on antaa naisurheilijoille mahdollisuus tasapainottaa uransa ja yksityiselämänsä ilman, että heitä rangaistaan kilpailun suhteen.

Evoluutio, joka ulottuu surffauksen ulkopuolelle

Vaikka tämä toimenpide koskee tällä hetkellä ammattisurffausta, se on osa laajempaa trendiä, jota havaitaan useissa urheilulajeissa. Viime vuosina jotkut liitot ja organisaatiot ovat alkaneet mukauttaa sääntöjään tukeakseen urheilijoita paremmin raskauden jälkeen, erityisesti suojattujen ranking-sijoitusten ja kilpailuun paluun ehtojen osalta. Tässä yhteydessä World Surf Leaguen aloite voisi inspiroida muita urheilujärjestöjä toteuttamaan vastaavia ohjelmia.

Muut mukana olleet urheilijat

Johanne Defay ei ole ainoa, joka hyötyy tästä kehityksestä. Myös brasilialainen surffaaja Tatiana Weston-Webb on saanut äitiysloman kaudelle 2027. Tämä kaksoispalkinto vahvistaa WSL:n sitoutumisen tehdä tästä pitkän aikavälin toimenpiteen kertaluonteisen aloitteen sijaan. Urheilumaailman reaktiot ovat olleet yleisesti ottaen myönteisiä, ja ne korostavat tällaisten muutosten merkitystä urheilijoiden elämänpolkujen paremman huomioon ottamisen kannalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ensimmäisen äitiysjokerikortin myöntäminen Johanne Defaylle on merkittävä askel ammattiurheilun kehityksessä. Tunnustamalla äitiyden realiteetit World Surf League tasoittaa tietä osallistavammille käytännöille. Surffauksen lisäksi tämä aloite nostaa esiin kysymyksen urheilurakenteiden mukauttamisesta urheilijoiden henkilökohtaisiin matkoihin ja voisi edistää pysyviä muutoksia pelin sääntöihin.