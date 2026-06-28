103-vuotias jooganopettaja asuu yksin eikä suostu hidastamaan vauhtia: hänen jokapäiväinen elämänsä on kiehtovaa.

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@bemtequeromais / Instagram

103-vuotiaana Charlotte Chopin ilmentää elinvoimaa, joka kyseenalaistaa ennakkoluuloja. Hän asuu yksin ja opettaa edelleen joogaa intohimoisesti. Hänen jokapäiväinen elämänsä, sekä yksinkertainen että säteilevä, kiehtoo yhtä paljon kuin se inspiroikin.

Satavuotias uhmaa ikästereotypioita

Charlotte Chopin syntyi 11. joulukuuta 1922 ja elää huomattavan itsenäistä elämää. Iässä, jolloin monet hidastavat vauhtia, hän jatkaa päiviensä hallintaa ilman apua. Hän kokkaa, hoitaa puutarhaansa, lukee paljon ja ylläpitää vakaata ja rauhallista elämäntapaa. Edes ajaminen ei ole jäänyt häneltä huomaamatta: saatuaan ajokortin vuonna 1954 hän ajaa edelleen omalla autollaan. Se on kallisarvoinen vapaus, jota hän vaalii itsevarmasti ja helposti. Tämä itsenäisyys, joka on kaukana vanhuuden stereotypioista, edistää syvästi myönteistä kuvaa ikääntymisestä.

Jooga elämäntapana ja energianlähteenä

Charlotte Chopinille on ominaista myös hänen syvä yhteytensä joogaan. Hän löysi tämän harjoituksen noin 50-vuotiaana ja teki siitä nopeasti henkilökohtaisen hyvinvointinsa kulmakiven. BKS Iyengarin perinteitä noudattaen hän on jakanut tietämystään vuosikymmenten ajan Lérén kaupungissa Cherin departementissa. Hänen viikoittaiset tuntinsa houkuttelevat uskollisia oppilaita, joita kiehtoo hänen tarkkuutensa, lempeytensä ja yksityiskohtien huomioimisensa.

Hänelle liike on välttämätöntä: keho viihtyy kevyessä mutta säännöllisessä liikunnassa. Hän kannattaa yksinkertaista ja helposti lähestyttävää hyvinvoinnin visiota, jossa fyysinen joustavuus kulkee käsi kädessä henkisen joustavuuden kanssa. Filosofia, joka huokuu tyyneyttä ja tasapainoa.

Itsenäisyys, joka herättää luottamusta ja vapautta

Charlotte Chopinissa on silmiinpistävää hänen täydellisen vapauden tunteensa. 103-vuotiaana hän asuu edelleen kotona, järjestää päiviään ja ylläpitää aktiivista rutiinia. Hän toivottaa perheensä tervetulleeksi, on vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa ja vaalii vilkasta ja lämmintä sosiaalista elämää. Lasten, lastenlasten ja lastenlastenlasten ympäröimänä hän ilmentää eräänlaista perheen harmoniaa. Ennen kaikkea hän säilyttää itsenäisyytensä, mikä ruokkii huomattavaa henkistä energiaa ja läsnäoloa, joka on syvästi juurtunut nykyhetkeen.

Tunnustus, joka ylittää rajat

Hänen maineensa on viime aikoina kasvanut odottamatta. Televisiossa esiintynyt ja sosiaalisessa mediassa laajasti jaettu tarina on herättänyt laajan yleisön huomion. Vuonna 2024 hän sai merkittävän kunnianosoituksen: Intian myöntämän Padma Shrin tunnustuksena omistautumisestaan joogalle. Hän tapasi myös Narendra Modin virallisella Ranskan-vierailullaan. Tämä kansainvälinen tunnustus kruunaa vuosikymmeniä kestäneen hiljaisen mutta horjumattoman opettamisen.

Ranska, jossa satavuotiaita on yhä enemmän

INSEEn mukaan satavuotiaiden väestö kasvaa jyrkästi Ranskassa. Tämä väestöllinen ilmiö herättää ratkaisevan kysymyksen: miten voimme elää pitkän ja terveen elämän? Charlotte Chopinin tarina havainnollistaa yhtä mahdollista vastausta. Ilman taikakaavaa hän korostaa yksinkertaisia periaatteita: pysyä aktiivisena, pysyä uteliaana, ylläpitää sosiaalisia yhteyksiä ja pitää mieli virkeänä.

Sosiaalisessa mediassa Charlotte Chopinin tarina on herättänyt ihailua ja tunteita. Monet näkevät siinä seesteisen ja iloisen kuvan ikääntymisestä, kaukana tuohon ikään usein liittyvästä hämmennyksestä. Charlotte Chopin yksinkertaisesti elää johdonmukaisesti ja uteliaasti. Ja ehkä juuri siinä piilee hänen todellinen loistonsa: lempeä ja valoisa tapa jatkaa eteenpäin päivästä toiseen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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