Hän voittaa miehen kädenvääntössä, ja video jakaa internetin käyttäjiä.

Yksinkertainen kädenvääntöottelu riitti sytyttämään sosiaalisen median liekkeihin. Joel Strongin (@joel.strong.sw) TikTokissa julkaisemassa viraalivideossa nainen saa yliotteen miehestä (Joel Strong) "ystävällisessä" kaksintaistelussa. Tulos on yhtä kiehtova kuin provosoivakin... ja ennen kaikkea se korostaa syvälle juurtuneita sukupuolistereotypioita.

Voitto, joka herättää paljon kohua

Kohtaus sijoittuu ulkotreenin aikana. Urheilullinen nainen ja mies (Joel Strong) päättävät kädenvääntöön muiden rannalla olevien miesten katsellessa. Kaikkien yllätykseksi nainen voittaa. Video leviää nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, keräten katselukertoja ja kommentteja. Yksinkertainen voiman ja taidon osoitus muuttuu nopeasti keskustelunaiheeksi.

Ihailun ja skeptisyyden välillä

Ei ollut yllättävää, että reaktioita virtasi nopeasti. Jotkut internetin käyttäjät väittivät heti, että mies oli tarkoituksella antanut vastustajansa (naisen) voittaa, kieltäytyen uskomasta tulosta. Toisaalta monet käyttäjät ylistivät naisen suoritusta. Heidän mielestään tämä reaktio kuvaa täydellisesti sitä, kuinka vaikeaa joillakin ihmisillä on edelleen tunnistaa naisten fyysisiä kykyjä, kun he menestyvät usein miehiin yhdistetyssä lajissa.

Miksi tämä tulos on niin yllättävä?

Tämä voitto on herättänyt paljon keskustelua pääasiassa siksi, että se kyseenalaistaa stereotypioita, jotka elävät edelleen. Ajatus siitä, että mies on luonnostaan naista vahvempi, on edelleen syvästi juurtunut kollektiiviseen mielikuvitukseen. Tämän seurauksena, kun nainen voittaa miehen fyysisessä haasteessa, esittelee hyvin kehittyneitä lihaksia tai saavuttaa urheilusaavutuksen, se yllättää ihmisiä edelleen... vaikka sen ei pitäisi.

Urheilulla ei ole sukupuolta

Tämä jakso muistuttaa siitä, että urheilukäytännöt kehittyvät. Lajit, kuten katuharjoittelu ja voimaharjoittelu, houkuttelevat yhä monimuotoisempaa yleisöä, ja naiset rikkovat rajojaan joka päivä ja osoittavat kykyjensä täyden laajuuden. Sen sijaan, että tätä voittoa pidettäisiin poikkeuksena, sitä voidaan pitää esimerkkinä yksinkertaisesta totuudesta: voimaa ei määritellä sukupuolen mukaan. Jokainen suoritus riippuu ennen kaikkea kovasta työstä, tekniikasta, päättäväisyydestä ja harjoittelusta.

Jos tämä video herättää niin paljon reaktioita, se johtuu kenties siitä, että se pakottaa jotkut ihmiset kyseenalaistamaan ennakkokäsityksensä. Ja se on epäilemättä sen suurin ansio.