Tämä 14-vuotias Stranger Things -sarjan näyttelijä on vastenmielisten kommenttien kohteena.

"Stranger Thingsin" viimeisellä kaudella nuori Holly Wheeler, Nancyn ja Miken pikkusisko, varastaa huomion. Hän eteni sivuroolista päähenkilöksi vain muutamassa jaksossa. Jotkut ylistivät näyttelijä Nell Fisherin synnynnäistä lahjakkuutta, kun taas toiset tekivät teini-ikäisestä fantasian kohteen. 15-vuotias joutui törkeiden kommenttien keskipisteeksi, aivan kuten Millie Bobby Brown uransa alussa.

Nell Fisher, epäterveen seksualisoinnin uhri

Samalla kun pitkäaikaiset fanit kamppailevat rakkaan sarjansa lopun kanssa ja takertuvat edelleen "Ylösalaisin olevaan" sarjaan, toiset keskustelevat välittömistä reaktioistaan. Ja "Stranger Thingsistä" puhuminen mainitsematta Holly Wheelerin uskomatonta paluuta olisi vakava virhe. Tällä viimeisellä kaudella, joka herätti kiivasta keskustelua ja ruokki lukemattomia teorioita, Holly Wheeler on keskeinen hahmo. Hänellä on lähes enemmän ruutuaikaa kuin todellisella päähenkilöllä, jäljittelemättömällä "Elevenillä".

Hiljainen ja vaatimaton hahmo aiemmilla kausilla, hän kirjaimellisesti varastaa shown. Ujo ja viaton pikkusisko, josta meillä on hyvin vähän muistoja, on muuttunut pelottomaksi ja rohkeaksi seikkailijaksi. Ensimmäisellä kaudella Holly höpöttää ja leikkii räsynukeilla, kun taas loppuhuipennusjaksossa hän vetää juonen naruista.

Pukeutuneena iltapukuun, joka saa hänet näyttämään kuuluisalta Liisalta Ihmemaassa, hän näyttelee avainroolia tässä viimeisessä taistelussa Vecnaa vastaan. Sen sijaan, että he olisivat taputtaneet tälle "vallannousulle" ja ylistäneet hänen vivahteikasta suoritustaan, jotkut näkivät kuitenkin aiheelliseksi mustamaalata ja mustamaalata nuorta naista. Erilaisilla Reddit-foorumeilla, joista jotkut olivat yksityisempiä kuin toiset, nämä saalistajat pitivät hauskaa ja alensivat näyttelijättären uhriksi.

Mainosjuliste, jonka alkuperäinen merkitys on muutettu.

Netflix ja "Stranger Things" -sarjan tekijät palkkasivat mukaan taiteilija Billy Butcherin, joka tunnetaan retro-pop-taidetyylistään. Viimeisellä kaudella hän loi useita "Andy Warhol" -henkisiä julisteita, joissa jokainen hahmo on kuvattu voimakkaiden symbolien rinnalla. Nell Fisherin esittämä Holly Wheeler esiintyy julisteen keskellä kasvot veressä ja kauhistuneena.

Pedofiilisiä taipumuksia omaavat internetin käyttäjät ovat löytäneet seksuaalisia konnotaatioita pelkkää kiusoittelua sisältävistä asioista. He tuntevat oikeutensa tehdä lapseen siveetöntä viittausta, josta rangaistaan todellisessa maailmassa. X-luokitellun julkaisun (aiemmin Twitterissä) alla eräs käyttäjä jopa kommentoi näyttelijättären täyteläisiä huulia lisäten loukkausta mauttomuudella.

Tekoäly riisui alaikäisen näyttelijättären vaatteista

Tyydyttääkseen halujaan saalistajilla on nyt käytössään tehokas ja vaarallinen työkalu: tekoäly . Elon Muskin otettua aikuisviihdeteollisuuden ohjat käsiinsä, se on ollut tehokkaampaa kuin koskaan. Mikä pahempaa, se vahvistaa internetistä poikkeavien ihmisten likaisia fantasioita. Kiistanalaisen Grok-assistentin avulla on nyt mahdollista tehdä mitä tahansa visuaalisia pyyntöjä ilman sensuuria. Nell Fisheristä tuli nopeasti koekaniini tässä kuvakaupassa. Tammikuun 4. päivänä verkossa levisi väärennetty valokuva hänestä banaaninmuotoisessa uimapuvussa . Nuori ruumis häpäistiin ja hyväksikäytetty etänä: tämä on yleinen rikos internetin pimeimmissä nurkissa.

Se on myös vakiintunut taktiikka elokuvateollisuudessa: naiiviuden tekeminen haluttavuuden kriteeriksi. Näyttelijätärtä kohdellaan epäterveellisesti ja turmeltuneesti. Monet menettävät viattomuutensa kuvauksissa ja huomaavat olevansa seksualisoituja vastoin tahtoaan, ikään kuin se olisi välttämätön siirtymäriitti. Ennen Nell Fisheria myös Millie Bobby Brownilla oli synkkä kokemus vihjailuista ja nuorten naisten tavoittelusta.

Nykyään internetin käyttäjät väittävät hänen vanhenemispäivänsä olevan tullut täyteen ja syyttävät häntä aikuistumisesta, ilmiö, joka on väistämätön, ellet ole nimeltään Benjamin Button. Ensimmäisissä esiintymisissään Millie, joka oli tuskin murrosiässä, kuvattiin jo "aikuisena", meikillä, lyhyillä hameilla ja korkokengillä koristettuna. The Guilty Feminist -podcastiin kutsuttuna hän sanoi kokeneensa "hyvän kuvan siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miten nuoria tyttöjä seksualisoidaan ".

Näyttelijä Nell Fisherin uskomatonta näyttelijäntyötä ja aseistariisuvaa aitoutta tulisi juhlistaa. Sen sijaan hänen imagoaan vahingoittavat naamioidut pedofiilit.