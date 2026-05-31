Kyllästyneenä maksamaan vuokraa joka viikko, tämä pariskunta päätti asua asuntoautossa.

Mitä jos vapaus löytyisi vain muutamasta neliömetristä pyörillä varustettua tilaa? Tämän riskin Kath Cross ja Stuart Hall ottivat. Kyllästyneenä käyttämään suurimman osan tuloistaan asumiseen, tämä brittiläinen nainen päätti muuttaa elämänsä radikaalisti liittymällä kumppaninsa seuraan muutettuun matkailuautoon . Siitä lähtien pari on matkustanut Euroopan teillä ja paljon muuallakin.

Arkirutiineista nomadiseen elämään

Vuonna 2022 Kath Cross käänsi merkittävän sivun elämässään. Tyttäriensä muutettua kotoa hän tajusi, ettei neljän makuuhuoneen asunto enää sopinut hänen tarpeisiinsa. Vuokrakustannukset olivat raskas taakka hänen budjetilleen. Sen sijaan, että hän olisi jatkanut työskentelyä pääasiassa majoituksen maksamiseksi, hän päätti myydä omaisuutensa ja omaksua yksinkertaisemman elämäntavan. Sitten hän liittyi Stuart Hallin matkailuautoon haluten asettaa kokemukset etusijalle aineellisen omaisuuden sijaan.

Kompakti talo, mutta täynnä mahdollisuuksia

Heidän uusi kotinsa on muutettu 7,5 metriä pitkä Mercedes Sprinter -pakettiauto. Tässä optimoidussa tilassa kaikki on löytänyt paikkansa: makuuhuone, keittiö, työtila ja olohuone. Muutto suuresta talosta matkailuautoon vaatii väistämättä joitakin sopeutumisia. Pariskunta kertoo kuitenkin löytäneensä tasapainonsa nopeasti. Heille mukavuutta ei enää mitata neliömetreissä, vaan liikkumisvapaudessa ja elämänlaadussa.

Yli 40 000 kilometriä seikkailuja

Lähtönsä jälkeen Kath ja Stuart ovat matkustaneet yli 40 000 kilometriä noin viidentoista maan läpi. Matka on vienyt heidät Skotlannin villiltä maisemista Manner-Euroopan teille aina Balkanille asti. Yksi heidän mieleenpainuvimmista kokemuksistaan on Saharan löytäminen, unelma, jota Kath oli vaalinut vuosia. Jokainen kohde on mahdollisuus tutustua uusiin kulttuureihin, tavata paikallisia ihmisiä ja elää omaan tahtiinsa.

Hallittu budjetti

Toisin kuin yleisesti uskotaan, tämä nomadinen elämäntapa on heille halvempaa kuin heidän aiempi elämäntapansa. Pari käyttää 900–1 200 puntaa kuukaudessa kattaakseen kaikki tarpeensa, mikä on noin 1 050–1 400 euroa. Merkittävä osa tästä budjetista käytetään polttoaineeseen, joka on välttämätöntä heidän matkustamiselle. Silti heidän kulunsa pysyvät pienemminä kuin Kathin aiemmin maksama viikkovuokra.

Poluilla syntynyt tarina

Kath ja Stuart tapasivat vuonna 2021 vaelluskerholla Etelä-Walesissa. Heidän yhteinen intohimonsa ulkoiluun toi heidät nopeasti yhteen. Ensimmäisen yhteisen vuotensa aikana he kiipesivät yli sata vuorta Britanniassa. Pitkä automatka Skotlantiin Stuartin asuntoautolla vakuutti Kathin lopulta siitä, että tämä seikkailunhaluinen elämä oli häntä varten.

Vapauden valitseminen kertymisen sijaan

Vuosien varrella Kath on kehittänyt henkilökohtaisen näkökulman esineiden rooliin elämässämme. Vähitellen karsimalla tavaroita hän sanoo tunteneensa syvää helpotusta ja itsenäisyyttä. Pariskunnan tavoitteena ei ole omistaa yhä enemmän, vaan luoda arki, joka heijastaa sitä, keitä he ovat. Tämä filosofia vetoaa yhä enemmän ihmisiin, jotka etsivät joustavuutta ja rikastuttavia kokemuksia.

Nykyään Kath ja Stuart jatkavat matkaansa jakaen seikkailuaan sisällöntuotantoyrityksensä "Vanavigation" kautta. Neljä vuotta lähtönsä jälkeen he jatkavat maailman tutkimista samalla vakaumuksella: joskus asuintilan pienentäminen voi laajentaa näköaloja merkittävästi.