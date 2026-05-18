Ennen tatuoinnin ottamista monet ihmiset eivät vieläkään tiedä näiden symbolien merkitystä.

Yhteiskunta
Julia P.
@bunnystattoos / Instagram

Tatuoinnin valitseminen ei ole vain sitä, että ihastuu kauniiseen kuvaan, jonka olet nähnyt sosiaalisessa mediassa tai tatuointistudiossa. Joidenkin trendikkäiden symbolien takana piilee hengellisiä, kulttuurisia ja joskus pyhiä tarinoita. Ennen kuin otat ne ihollesi, on parasta tietää, mitä ne todella edustavat.

Fatiman käsi: paljon enemmän kuin suojeleva motiivi

Tätä kuuluisaa avointa kättä, jonka keskellä on usein silmä, on mahdotonta olla huomaamatta. Hamsaksi eli Fatiman kädeksi kutsuttu käsi on juurtunut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuureihin. Sekä muslimi- että juutalaisperinteissä se symboloi ensisijaisesti suojelua negatiivisilta energioilta ja pahalta silmältä.

Yksi yksityiskohta muuttaa sen viestin täysin: kun sormet osoittavat ylöspäin, symboli toimii suojakilpenä. Kun se osoittaa alaspäin, se yhdistetään onneen, harmoniaan ja runsauteen. Tatuointi, joka on sekä esteettisesti miellyttävä että täynnä merkitystä.

Om-symboli: pyhä värähtely

Joogan ja hyvinvoinnin maailmassa erittäin arvostettu Om-symboli on kuitenkin yksi pyhimmistä symboleista hindulaisessa, buddhalaisessa ja jainilaisessa perinteessä. Se edustaa maailmankaikkeuden alkukantaista ääntä, joka yhdistää kaikki elämänmuodot.

Symbolin jokaisella osalla on tarkka merkitys, mukaan lukien pieni piste yläosassa, joka herättää henkisen heräämisen. Om ei ole pelkkä yksinkertainen "minimalistinen piirros", vaan se ilmentää syvällistä näkemystä tietoisuudesta ja ajasta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut Ichist (@ich.ist)

Lootuskukka: uudestisyntymisen taide

Hienostunut, elegantti ja uskomattoman suosittu tatuointien maailmassa, lootuskukka symboloi henkilökohtaista muutosta. Buddhalaisissa ja hindulaisissa perinteissä se edustaa kykyä kasvaa vastoinkäymisistä huolimatta.

Miksi? Koska lootus kasvaa mutaisissa vesissä ennen kuin se puhkeaa kukkaan pinnalla kaikessa kauneudessaan. Monet valitsevat tämän tatuoinnin muistutuksena kasvustaan, sisäisestä voimastaan tai uudesta alusta. Kehopositiivinen symboli, joka juhlistaa matkaa saavuttamattoman täydellisyyden sijaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

MEG REESin (@bunnystattoos) jakama julkaisu

L'Unalome: Elämän matka

Hienojen linjojensa ja graafisen vetovoimansa ansiosta Unalome on yhä suositumpi. Tällä thaimaalaisella buddhalaisella motiivilla on kuitenkin erittäin vahva merkitys: se edustaa polkua tasapainoon ja viisauteen.

Spiraalit kuvaavat epäilyksiä, kiertoteitä ja hämmennyksen hetkiä. Sitten polku muuttuu vähitellen suoremmaksi, kunnes se saavuttaa selkeän linjan, joka symboloi tyyneyttä. Kaunis tapa muistaa, että epätäydelliset matkat ovat myös niitä, jotka rakentavat eniten.

Kelttiläiset solmut: loputtomat linkit

Loputtomina, toisiinsa kietoutuneina viivoineen kelttiläiset solmut ovat kiehtoneet ihmisiä vuosisatojen ajan. Irlantilaisista ja skotlantilaisista perinteistä peräisin olevat solmut symboloivat ikuisuutta, ihmisten välistä yhteyttä ja elämän kiertokulkua. Joillekin ne edustavat myös kiintymystä juuriinsa, perheeseensä tai sukupolvelta toiselle siirtyvään hengellisyyteen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Miss Elieshan (@misselieshatattoo) jakama julkaisu

Lyhyesti sanottuna nämä symbolit ovat houkuttelevia sekä esteettisen vetovoimansa että syvällisen merkityksensä vuoksi, mutta ennen kuin otat sellaisen itsellesi, sen historian ymmärtäminen antaa sinulle entistä enemmän merkitystä tatuoinnillesi. Ihoon kaiverrettu kuvio voi heijastaa matkaasi, arvojasi tai merkittävää vaihetta elämässäsi. Ja sen alkuperän tunteminen on myös tapa osoittaa kunnioitusta kulttuureille, jotka ovat sen synnyttäneet.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
"Tanssijat ovat urheilijoita": hänen jalkansa kiehtovat internetin käyttäjiä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tanssijat ovat urheilijoita": hänen jalkansa kiehtovat internetin käyttäjiä

Yksinkertainen Instagramissa julkaistu video riitti sytyttämään some-kohun. Lähikuva balettitanssija Kylie Shean jaloista, joissa vuosien pointe-harjoittelu on leimannut pinnan,...

Tällä suositulla tatuoinnilla voi itse asiassa olla useita merkityksiä.

Minimalistinen, graafinen ja erittäin trendikäs, mustan nauhan tatuointi käsivarren ympärillä on yhtä viehättävä kuin kiehtovakin. Sen näennäisen yksinkertaisuuden...

Eläketulot: kotiäidit näkymättömän työn keskustelun keskiössä

Heillä on kiireiset aikataulut ja valtavat perhevastuut, mutta silti he työskentelevät ilmaiseksi, ilman minkäänlaista palkkatunnustusta. Kotiäidit toimivat sihteerinä,...

Tämä nyrkkeilymestari kehottaa naisia "uskaltamaan olla erilaisia"

Vain 16-vuotiaana Olivia Bahsous ylpeilee jo vaikuttavalla ennätyksellä. Kolminkertainen thainyrkkeilyn maailmanmestari, palestiinalaistaustainen nuori kanadalainen urheilija käyttää kuuluisuuttaan myös...

Crans-Montana: Tahirys Dos Santosin kumppani esiintyy ensimmäistä kertaa julkisuudessa

UNFP:n palkintogaalassa (joissa tunnustetaan Ranskan ammattilaisjalkapallon avainhenkilöitä) nuori FC Metzin jalkapalloilija Tahirys Dos Santos teki silmiinpistävän esiintymisen kumppaninsa...

"Pilates-tyttö" kiehtoo tiettyjä maskuliinisia piirejä: mitä tämä uusi pakkomielle paljastaa

Itseään maskuliinistiksi julistautuneet, vannoutuneet alfaurokset ja viriiliä estetiikkaa omaksuvat incel-fanit eivät enää ole pakkomielteisiä kukkakuvioisissa esiliinoissa ja täydellisesti...