Ennen tatuoinnin ottamista monet ihmiset eivät vieläkään tiedä näiden symbolien merkitystä.

Tatuoinnin valitseminen ei ole vain sitä, että ihastuu kauniiseen kuvaan, jonka olet nähnyt sosiaalisessa mediassa tai tatuointistudiossa. Joidenkin trendikkäiden symbolien takana piilee hengellisiä, kulttuurisia ja joskus pyhiä tarinoita. Ennen kuin otat ne ihollesi, on parasta tietää, mitä ne todella edustavat.

Fatiman käsi: paljon enemmän kuin suojeleva motiivi

Tätä kuuluisaa avointa kättä, jonka keskellä on usein silmä, on mahdotonta olla huomaamatta. Hamsaksi eli Fatiman kädeksi kutsuttu käsi on juurtunut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuureihin. Sekä muslimi- että juutalaisperinteissä se symboloi ensisijaisesti suojelua negatiivisilta energioilta ja pahalta silmältä.

Yksi yksityiskohta muuttaa sen viestin täysin: kun sormet osoittavat ylöspäin, symboli toimii suojakilpenä. Kun se osoittaa alaspäin, se yhdistetään onneen, harmoniaan ja runsauteen. Tatuointi, joka on sekä esteettisesti miellyttävä että täynnä merkitystä.

Katso tämä postaus Instagramissa LANA LECHAT TATTOO 🇫🇷 (@lanalechat.tattoo) jakama julkaisu

Om-symboli: pyhä värähtely

Joogan ja hyvinvoinnin maailmassa erittäin arvostettu Om-symboli on kuitenkin yksi pyhimmistä symboleista hindulaisessa, buddhalaisessa ja jainilaisessa perinteessä. Se edustaa maailmankaikkeuden alkukantaista ääntä, joka yhdistää kaikki elämänmuodot.

Symbolin jokaisella osalla on tarkka merkitys, mukaan lukien pieni piste yläosassa, joka herättää henkisen heräämisen. Om ei ole pelkkä yksinkertainen "minimalistinen piirros", vaan se ilmentää syvällistä näkemystä tietoisuudesta ja ajasta.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Ichist (@ich.ist)

Lootuskukka: uudestisyntymisen taide

Hienostunut, elegantti ja uskomattoman suosittu tatuointien maailmassa, lootuskukka symboloi henkilökohtaista muutosta. Buddhalaisissa ja hindulaisissa perinteissä se edustaa kykyä kasvaa vastoinkäymisistä huolimatta.

Miksi? Koska lootus kasvaa mutaisissa vesissä ennen kuin se puhkeaa kukkaan pinnalla kaikessa kauneudessaan. Monet valitsevat tämän tatuoinnin muistutuksena kasvustaan, sisäisestä voimastaan tai uudesta alusta. Kehopositiivinen symboli, joka juhlistaa matkaa saavuttamattoman täydellisyyden sijaan.

Katso tämä postaus Instagramissa MEG REESin (@bunnystattoos) jakama julkaisu

L'Unalome: Elämän matka

Hienojen linjojensa ja graafisen vetovoimansa ansiosta Unalome on yhä suositumpi. Tällä thaimaalaisella buddhalaisella motiivilla on kuitenkin erittäin vahva merkitys: se edustaa polkua tasapainoon ja viisauteen.

Spiraalit kuvaavat epäilyksiä, kiertoteitä ja hämmennyksen hetkiä. Sitten polku muuttuu vähitellen suoremmaksi, kunnes se saavuttaa selkeän linjan, joka symboloi tyyneyttä. Kaunis tapa muistaa, että epätäydelliset matkat ovat myös niitä, jotka rakentavat eniten.

Katso tämä postaus Instagramissa Poppisin jakama julkaisu • Livebon Target (@poppis.ink)

Kelttiläiset solmut: loputtomat linkit

Loputtomina, toisiinsa kietoutuneina viivoineen kelttiläiset solmut ovat kiehtoneet ihmisiä vuosisatojen ajan. Irlantilaisista ja skotlantilaisista perinteistä peräisin olevat solmut symboloivat ikuisuutta, ihmisten välistä yhteyttä ja elämän kiertokulkua. Joillekin ne edustavat myös kiintymystä juuriinsa, perheeseensä tai sukupolvelta toiselle siirtyvään hengellisyyteen.

Katso tämä postaus Instagramissa Miss Elieshan (@misselieshatattoo) jakama julkaisu

Lyhyesti sanottuna nämä symbolit ovat houkuttelevia sekä esteettisen vetovoimansa että syvällisen merkityksensä vuoksi, mutta ennen kuin otat sellaisen itsellesi, sen historian ymmärtäminen antaa sinulle entistä enemmän merkitystä tatuoinnillesi. Ihoon kaiverrettu kuvio voi heijastaa matkaasi, arvojasi tai merkittävää vaihetta elämässäsi. Ja sen alkuperän tunteminen on myös tapa osoittaa kunnioitusta kulttuureille, jotka ovat sen synnyttäneet.