"Pilates-tyttö" kiehtoo tiettyjä maskuliinisia piirejä: mitä tämä uusi pakkomielle paljastaa

Itseään maskuliinistiksi julistautuneet, vannoutuneet alfaurokset ja viriiliä estetiikkaa omaksuvat incel-fanit eivät enää ole pakkomielteisiä kukkakuvioisissa esiliinoissa ja täydellisesti muotoilluissa hiuksissa olevista naisista. He suosivat nyt modernimpaa imagoa: sporttinen nainen pastellisävyisissä leggingseissä saapumassa pilatesstudioonsa matcha-muki toisessa kädessä ja vaaleanpunainen pilatesmatto olkapäällään. Pilates-tyttö on heidän uusi muusansa, manosfäärin rakas. Maskulinistit pinoavat hänet foorumeilleen kuin Beyoncén julisteen teini-ikäisen makuuhuoneeseen.

Pilates-tyttö, korvaaja perinteiselle vaimolle?

Sen lisäksi, että pilates-tyttö ilmentää "kauneudenideaalia", hän herättää myös maskuliinisten mielikuvitusta, jotka ovat kyllästyneet " traditionaaliseen vaimoon " jäykillä kihartimillaan. Hashtag, jota klikkaukset vimmatusti saavat, on myös muodostunut kiintymyksen lähteeksi manosfäärin hämäräperäisillä foorumeilla. Nämä miehet, jotka moukaroivat leukojaan ja levittävät testosteroniaan kuin hienovaraista myrkkyä, ovat kiehtovia pilates-tytöistä. Näistä naisista, jotka käyttävät pehmustettuja säärystimiä, samettisia pääpantoja ja jotka käyvät minimalistisissa studioissa noutosmoothieidensa kanssa.

Jyrkässä ristiriidassa teräksisten käsivarsien ja kiinteiden reisien kehonrakentajalle pilatestyttö on enemmän kuin vain käsittämättömillä laitteilla itseään vääntävä ja syviä lihaksiaan teknisillä asennoilla vahvistava nainen. Hän kantaa mukanaan elämänfilosofiaa ja joukko symboleja. Hänen aloituspakkauksensa sisältää kevyitä painoja, jotka eivät kuormita käsivarsia, luksusbrändeillä koristeltuja pyyhkeitä ja ylisuuria vesipulloja, joissa on tyttömäinen design.

Jos miesten oikeusaktivistit ovat pakkomielteisesti kiinnostuneita termistä "Pilates-tyttö", se ei johdu siitä, että he olisivat itse asiassa kiinnostuneita lajista, jota he pitävät "liian lempeänä" omalle egollensa. Tämä nainen, joka haluaa vain liikkua vahingoittamatta niveliään, ilmentää kaikkea, mitä he vaimolta toivovat. Sisällöntuottaja Christian Bonnierin mukaan se on jopa merkki, "vihreä lippu". "Jos tyttöystäväsi harrastaa pilatesta, mene hänen kanssaan naimisiin välittömästi", hän julistaa verkossa. Hätäisten johtopäätöstensä perusteella tämä naisväestön osa, joka vannoo smoothie-kulhojen ja terveellisten salaattien nimeen , "ei mene ulos viikonloppuisin, jotta he voivat herätä aikaisin", hän jatkaa , "ja hän palaa takaisin hyvällä tuulella, koska mikään outo tyyppi ei iskenyt hänen kimppuunsa."

Kuinka maskulinistit ottivat pilatestytön omakseen?

Vaikka maskulinistit tuntevat itsensä uhatuiksi naisista, jotka nostavat painoja ja kasvattavat lihasmassaa, he ovat täysin lumottuja niistä, jotka hellästi kiinteyttävät vartaloitaan herkänvärisillä vaahtomuovimatoilla. Pilates-tyttö, joka on immuuni kritiikille ja virtuaaliselle rangaistukselle, saa erityiskohtelua näillä läpäisemättömillä alustoilla. Hän on varmasti yksi harvoista naisista, jotka saavat osakseen enemmän kiitosta kuin tuomiota. Tämä nainen, jonka ei koskaan ollut tarkoitus tulla ihanteellisen morsiamen stereotyyppiseksi kuvaksi eikä maskulinistien pääaiheeksi, esiintyy nyt loputtomasti itseään don juaneiksi ja patriarkaalisen aikakauden suojelijoiksi julistautuneiden sisällöissä.

Maskulinisteilla on hyvin rajoittunut ja jopa vääristynyt kuva pilates-tytöstä. Heidän mielestään hän on nainen, jolla on terveelliset elämäntavat, joka valmistaa dieettiruokia, pitää itsestään huolta huolellisesti ja liikkuu kohtuudella. Toinen näiden yhteiskuntaa taaksepäin työntääkseen haluavien miesten mainostama etu on se, että pilates-tyttö poistuu kotoa vain treenatessaan.

”’ Manosfäärissä ’ on jäykkä käsitys siitä, millainen naisen tulisi olla: perinteinen, alistuva, kotivaimo, joka mukautuu tiettyyn estetiikkaan. Mielestäni Pilatekseen liittyvä stereotypia liittyy tähän estetiikkaan”, tiivistää tutkija Mariel Barnes ”19th News” -medialle. Lyhyesti sanottuna uusi ”perinteisten vaimojen” sukupolvi ei enää siivoa taloa, vaan esittää akrobaattisia asentoja kietaisutoppi päällä. Nämä vaaralliset mielikuvasekoitukset tekevät pilatesohjaajista helpon saaliin.

Pilates ei ole enää vain harjoitus: valintakriteeri

Toisin kuin itseään perinteiseksi vaimoksi julistautunut, joka kerskuu lattioiden lakaisemisella ja herkullisten kotiruokien valmistamisella miehelleen, pilates-tyttö joutuu tietämättään väärintulkinnan uhriksi. Maskulinistit, jotka rakastavat yleistää, uskovat, että naisella, jolla on aamurutiini, minimalistinen vartalo ja lempeisiin urheilulajeihin taipumus, on suuri potentiaali "säyseäksi".

Nämä miehet, jotka kaipaavat taloudellisen riippuvuuden ja avioliitossa tapahtuvan raiskauksen päiviä, tekevät siitä jopa "ehtona" rakkaudessa. "Rakkaus on sokea" -sarjan kymmenennen kauden kilpailija nimeltä Chris on tehnyt tästä uudesta vaatimuksesta suositun. Hänen "tyyppinsä" on "nainen, joka tekee pilatesta joka päivä". Jos hänen potentiaalinen kumppaninsa ei nosta jalkojaan pilates-reformerilla eikä hikoile ruusunpunaista hikeä, se on ehdottomasti ei.

19th News -lehden artikkelissa Mariel Barnes varoittaa, että sanasta "Pilates" on tullut eräänlainen "koodi", paljastava merkki, joka paljastaa naamioituneet miesten oikeuksia ajavat aktivistit, erityisesti deittisovelluksissa. Jos pyyhkäisyjesi aikana törmäät mieheen, joka vaikuttaa hieman liian kiinnostuneelta pilateksesta, älä lankea hänen ansaansa.