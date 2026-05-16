Eläketulot: kotiäidit näkymättömän työn keskustelun keskiössä

Yhteiskunta
Émilie Laurent
Heillä on kiireiset aikataulut ja valtavat perhevastuut, mutta silti he työskentelevät ilmaiseksi, ilman minkäänlaista palkkatunnustusta. Kotiäidit toimivat sihteerinä, lastenhoitajana, taloudenhoitajana ja kokkina samaan aikaan. Ongelmana on, että tätä työtä ei ole laillisesti ilmoitettu. Loogisesti ajatellen heidän ei pitäisi saada eläkettä.

Näkymätöntä työtä, jota on vaikea mitata eläkkeellä

Eläkkeelle jääminen on kaikkien työssäkäyvien unelma, mutta se herättää myös huolenaiheita. Monet naiset ovat huolissaan siitä, ettei heillä ole "tarpeeksi". Eläkeiässä naiset ja miehet eivät ole tasa-arvoisia. Niiden, jotka joutuivat keskeyttämään uransa yhden tai useamman lapsen syntymän vuoksi, on korvattava menetetyt neljännekset, ja heidän kovalla työllä ansaittu eläkkeensä on vähemmän antelias kuin miesten.

Lukujen mukaan naisten eläkkeet ovat keskimäärin 28 prosenttia miesten eläkettä pienemmät. Syyt? Uravalinnat vähemmän arvostetuissa palvelualan työpaikoissa, jatkuvat palkkaerot ja äitiysloman vaihtelevat pituudet. Kotiäidit puolestaan kärsivät kaksinkertaisesta rangaistuksesta ja joutuvat sokeaan pisteeseen, lähes "järjestelmän ulkopuolelle".

Vaikka he ovat vuosien ajan kantaneet kotitöitä, valmistaneet lounaita koko perheelle ja hoivanneet lapsia heidän ensiaskeleistaan viimeisiin jäähyväisiinsä, he jäävät kipeästi vaille tunnustusta. Vaikka sanonta kuuluu, että "kaikki työ ansaitsee palkkaa" , pyykin viikkaaminen, imurointi tai vaippojen vaihto näyttäisi olevan vapaaehtoistyötä tai yksinkertaisesti "hyväntahtoisuutta". Silti Ranskassa kotiäideiltä ei evätä eläkettä. Se ei yksinkertaisesti ole samassa muodossa kuin työssäkäyvien.

Eläkkeellä olevien kotiäitien odotettavissa oleva summa

Ma retraite en clair (Eläkkeeni selväksi) -verkkosivusto on koonnut luettelon näiden naisten oikeuksista, jotka usein unohdetaan prosessissa. Yksinkertaisella rekisteröitymisellä France Travailiin (Ranskan työvoimatoimisto) on mahdollista validoida jopa kuusi neljäsosaa eläkemaksuista. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta lopulliseen eläkkeeseen. Kotiäidit voivat hyötyä tästä hakemalla kotiäitien vanhuuseläkettä (AVPF).

Tämä mahdollistaa sen, että perhetukirahasto (CAF) voi kattaa heidän eläkemaksunsa. Tähän liittymiseen liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja, kuten perhelisän saaminen – jota myönnetään erityisesti vähintään kolmen lapsen perheille – tai vammaisen lapsen tai aikuisen hoitaminen, jonka pysyvä työkyvyttömyysaste on vähintään 80 %.

Ilman eläkemaksuja ei yleensä ole olemassa vakioeläkettä. Kotiäiti voi kuitenkin saada ASPA-eläkettä (vähimmäisvanhuuseläke) 65-vuotiaana tulovaatimusten mukaisesti. Tämä on noin 1 043 euroa bruttona kuukaudessa yksin asuvalle henkilölle vuonna 2026 ja 1 620 euroa bruttona kuukaudessa pariskunnalle.

Entä jos kotiäidit saisivat palkkaa?

Vaikka ennen kotirouvan asema oli pikemminkin pakotettu kuin täysin tietoisesti valittu, nykyään se on hyvin henkilökohtainen päätös. " Traditionaalisten vaimojen ", kiistanalaisten patriarkaalisen ihanteen ylläpitäjien, rinnalla on äitejä, jotka haluavat nähdä lastensa kasvavan ja omistautuvan täysin heidän kasvatukselleen. Usein "kotijumalattariksi" kutsuttuja äitejä ei vain katso "Epätoivoisia kotirouvia" silittäessään paitoja. Heitä on kaikkialla. Budjettipäällikkö, opettaja, tutor, pyykkituttu... yksi sivu ansioluettelossa ei riittäisi luettelemaan kaikkia heidän taitojaan.

INSEEn (Ranskan kansallinen tilasto- ja taloustutkimuslaitos) mukaan tämä usein täysin arkipäiväisenä pidetty kotityö vastaa käytännössä 34 tunnin työviikkoa. Utopistisessa maailmassa, jota valitettavasti ei koskaan tule olemaan, kotiäidit ansaitsisivat siis 50 000–60 000 euroa vuodessa. Se on yhtä paljon kuin talousalalla työskentelevä johtaja. Tämän arvion laskemiseksi asiantuntijat laskivat yhteen kotiäitien keskipalkat kussakin tehtävässä.

Keskustelu ei koske pelkästään sitä, kuinka paljon näiden naisten tulisi saada eläkeiän saavutettuaan. Se kyseenalaistaa kollektiivisen tapamme arvostaa hoivaa, koulutusta ja kodin organisointia – olennaisia rooleja, jotka edelleen liian usein jäävät niin kutsuttujen "tuottavien" urapolkujen varjoon.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
