Vuonna 2027 avaruusprojektin tavoitteena on arkistoida ihmiskunnan historia Kuuhun.

Entä jos osa kollektiivisesta historiastanne jättäisi Maapallon ja asettuisi Kuuhun? Vuonna 2027 kapseli voisi saavuttaa luonnollisen satelliittimme kunnianhimoisella tehtävällä: säilyttää pysyvä historia ihmiskunnasta. Teknologisen osaamisen, kosmisen unelman ja yhteiskunnallisen keskustelun yhdistelmänä projekti on yhtä kiehtova kuin se kiehtookin.

NASAn hyväksymä kuukapseli

"Sanctuary on the Moon" -niminen kansainvälinen projekti esiteltiin virallisesti Pariisissa 21. maaliskuuta 2024. Sen tavoitteena on laskea aikakapseli Kuuhun osana NASAn CLPS-ohjelman (Commercial Lunar Payload Services) tehtävää, joka on integroitu Artemis-aloitteeseen.

Idean sai ranskalainen insinööri Benoît Faiveley, joka johti monialaista tiedemiesten, taiteilijoiden, insinöörien ja historioitsijoiden tiimiä. Hankkeella on UNESCOn tuki ja Ranskan tasavallan presidentin suojelus. Tavoite on selvä: lähettää vuoteen 2027 mennessä arkistoja, jotka kestävät kuun pinnan äärimmäiset olosuhteet. Tämä ei ole vain symbolinen ele. Koko järjestelmä on suunniteltu täyttämään avaruuslennon tekniset vaatimukset. Kapseli on osa NASA:n valvomaa lentoa, mikä antaa aloitteelle vahvan institutionaalisen ulottuvuuden.

Miksi Kuu valittiin "kosmiseksi holviksi"?

Toisin kuin Maapallo, Kuu ei ole alttiina ilmakehän eroosiolle, tektoniselle toiminnalle tai ilmastollisille ilmiöille. Toisin sanoen kaikki sinne kerrostunut voi mahdollisesti säilyä ehjänä miljoonia vuosia. Noin 384 400 kilometrin päässä Maasta sijaitsevasta Kuusta tulee siten luonnollinen pyhäkkö, lähes kosmisen mittakaavan holvi. Aikana, jolloin digitaalinen datasi on riippuvainen muuttuvista formaateista ja nopeasti vanhentuneista teknologioista, ajatuksena on luoda arkisto, joka on riippumaton nykyisistä sähköisistä medioista.

Kaksikymmentäneljä safiirilevyä kertomaan ihmiskunnan tarinan

Projektin ydin koostuu 24 teollisesta safiirilevystä, joiden halkaisija on noin 10 senttimetriä ja paksuus 1 millimetri. Materiaali valittiin sen poikkeuksellisen lämmönvaihteluiden ja säteilyn kestävyyden vuoksi. Tiedot laserkaiverretaan näihin levyihin analogisten mikropikselien muodossa.

Tavoite on kunnianhimoinen: mahdollistaa lukeminen paljaalla silmällä tai yksinkertaisella suurennuslasilla ilman monimutkaista teknologiaa. Jokainen levy voi sisältää useita miljardeja pikseleitä, jotka sisältävät tuhansia sivuja kuvien, kaavioiden tai selittävien laattojen muodossa. Kaiverrus tehdään yhteistyössä ranskalaisten tieteellisten laitosten, mukaan lukien Ranskan vaihtoehtoisten energialähteiden ja atomienergian komission (CEA), kanssa. Koko kokoonpano sijoitetaan sertifioituun säiliöön, joka on suunniteltu kestämään kuukuljetuksen ja -laskennan rasitukset.

Mitä voimme siirtää itsestämme eteenpäin?

"Sanctuary on the Moon" käsittelee syvällistä kysymystä: mitä haluat välittää eteenpäin sivilisaatiostasi miljoonien vuosien ajalta? Sisältö on jäsennelty kolmen teeman ympärille: keitä me olemme, mitä tiedämme ja mitä teemme. Se sisältää elementtejä, jotka liittyvät matematiikkaan, luonnontieteisiin, paleontologiaan, taidehistoriaan ja merkittäviin kulttuurisaavutuksiin.

Projektiin kuuluu myös mies- ja naispuolisten ihmisgenomien arkistointi. Genomit on sekvensoinut Kanadassa Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer). Profiilit, joita kutsutaan "genomenauteiksi", valittiin anonyymin ja tieteellisesti perusteellisen menettelyn avulla. UNESCO tukee projektin perintöulottuvuutta erityisesti integroimalla maailmanperintökohteisiin liittyvää sisältöä sekä bioetiikkaa ja ihmisoikeuksia koskevia keskeisiä tekstejä.

Kiehtovuuden ja kiistan välissä sosiaalisessa mediassa

Kuten avaruusprojektien kohdalla usein käy, ilmoitusta ei ole otettu vastaan yleisesti. Sosiaalisessa mediassa jotkut tuomitsevat sen, mitä he pitävät uudenlaisena avaruussaasteena. Nämä kriitikot väittävät, että ihmiskunta on jo riittävästi kyllästänyt Maata viemättä jalanjälkeään muualle.

Toiset taas ilmaisevat kunnioitusta sitä kohtaan, mitä teknologia nyt mahdollistaa. Monet puhuvat ihmisen kykyjen "hulluista" evoluutioista ja ylistävät rohkeaa projektia, joka uskaltaa ajatella pitkällä aikavälillä, paljon poliittisten tai taloudellisten syklien ulkopuolella. Ekologisen huolen ja tieteellisen ihailun välimaastossa keskustelu heijastelee laajempaa kysymystä: miten sovittaa yhteen tutkimusmatkailu, vastuu ja kollektiivinen muisti?

Teknisen saavutuksen lisäksi "Sanctuary on the Moon" kyseenalaistaa suhteemme tiedon siirtymiseen. Maailmassa, jossa kaikki päivittyy, korvataan ja ladataan, pysyvän kaiverruksen ja kuun vakauden valitseminen on lähes filosofinen ele. Ihmiskunnan historian arkistointi Kuussa tarkoittaa sen hyväksymistä, että meidän on tarkasteltava olemassaoloamme kosmisessa mittakaavassa.