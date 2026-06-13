Lämpötilan noustessa nämä naiset sanovat kokevansa enemmän katuhäirintää.

Joka kesän palatessa havainto on sama. Yhä useammat nuoret naiset raportoivat sekä TikTokissa että Instagramissa kokemansa katuhäirinnän merkittävästä lisääntymisestä heti lämpötilan noustessa. Tämä ilmiö on kaikkea muuta kuin anekdoottinen – ja sen psykologiset seuraukset ovat hyvin todellisia.

"Aurinko paistaa, toppikausi": postaus, joka kiteyttää yleisen tunnelman

Yksi näistä videoista sai erityisen paljon vastakaikua. ”Aurinko paistaa, on hihattomien paitojen sesonki, miehet huutelevat naisille autoistaan ja pyöristään. Luulen, että kesä on saapunut”, kirjoitti postauksen kirjoittaja ja herätti välittömästi yksimielisten vastausten aallon: kyllä, heti kun lämpimämpi sää palaa, pillit, torvet, ei-toivotut kommentit ja jatkuvat tuijotukset moninkertaistuvat. Lukuisien aihetta käsittelevien TikTok-videoiden kommenttiosioissa on runsaasti todistuksia. Jotkut puhuvat jalkakäytävistä, joita he nyt välttävät, toiset selittävät, että he ottavat esiin ”talvivaatteensa” kesäkuun puolivälissä tai että he luopuvat polven yläpuolisten mekkojen käyttämisestä koko kesäksi. Kaukana ”lämmön” paluun fantasiasta, ensimmäiset helleaallot ovat monille paluu valppauteen.

Tutkijoiden pitkään dokumentoima korrelaatio

Ilmiö ei ole todellisuudessa mitään uutta. Useat feministiset julkaisut ovat jo dokumentoineet sen viime vuosina. Brittiläinen Stylist-lehti huomautti jo vuonna 2019, että "näkyvän ihon määrän ja niiden miesten määrän välillä, jotka ajattelevat, että heillä on oikeus kommentoida sitä, on suora positiivinen korrelaatio". Tämän todellisuuden ovat vahvistaneet lukuisat yhdistykset sekä tarjoilijoiden, opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja tavallisten ohikulkijoiden kertomukset, jotka kaikki havaitsevat saman asian: heidän jokapäiväinen elämänsä muuttuu sään mukana.

Syitä tähän on monia. Kaduilla on enemmän ihmisiä, ruuhkaisia terasseja, illansuussa alkoholin päihdyttämiä ohikulkijoita ja ennen kaikkea käsityksen sitkeä vallitseminen, jonka mukaan kevyempi vaatetus merkitsee hiljaista hyväksyntää kommenteille. Syvästi vanhentunut tulkinta – ja oikeudellisesti täysin perusteeton.

Ranskassa seksistiset loukkaukset on tunnistettu vuodesta 2018 lähtien.

Lainsäädännön saralla Ranska tunnusti tämän todellisuuden 3. elokuuta 2018 säädetyllä Schiappa-lailla, joka määritteli "seksistisen loukkauksen" rikoksena. Tämä laki antaa lainvalvonnalle mahdollisuuden määrätä sakkoja välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta kadulla tapahtuvan häirinnän tekijöille, kuten viheltelylle, sopimattomille kommenteille, jatkuvalle kaupustelulle jne. Sakko voi olla jopa 750 euroa, ja lain voimaantulon jälkeen on määrätty useita tuhansia sakkoja vuosittain. Käytännössä valtaosa tapauksista jää kuitenkin edelleen ilmoittamatta. Pelko, väsymys, todistajien puuttuminen tai yksinkertaisesti tunne siitä, että "tästä ei ole mitään hyötyä", selittävät tätä lähes systemaattista hiljaisuutta. Juuri tätä hiljaisuutta vastaan viraalivideot yrittävät omalla tavallaan taistella.

Vastuu, jota ei koskaan löydy vaatteista

Lopuksi on tärkeää toistaa totuus, jota yhteiskuntatieteilijät ovat korostaneet vuosikymmenten ajan: vastuu katuhäirinnästä ei ole koskaan uhrilla eikä hänen vaatetuksellaan. Olipa naisella yllään hihaton paita, verkkarit, talvitakki tai pitkä hame, häiritsijä on yksin vastuussa käytöksestään. Ilmiön selittäminen pelkästään kesävaatteilla merkitsisi naisten syyttämistä heidän omasta aggressiivisuudestaan.

Uuden todistusaallon tulviessa sosiaaliseen mediaan nämä kertomukset korostavat kiireellistä tarvetta kollektiiviselle tietoisuudelle. Kaduilla tapahtuva häirintä ei ole väistämätöntä; se on päivittäinen, laiton väkivallan muoto, joka on syvästi juurtunut kulttuuriin, jota on vielä perusteellisesti purettava. Ja tämä pätee säästä riippumatta.