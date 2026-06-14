Nämä brasilialaiset naiset jonglööraavat jalkapallolla ja herättävät ihailua.

Juuri alkaneet jalkapallon MM-kisat lupaavat olla täynnä yllätyksiä tänä vuonna. Méxicon kentän ulkopuolella nousevat esiin myös muut kyvyt, jotka ovat kokeneet kykynsä. Meksikon naapurimaassa Brasiliassa naiset ovat improvisoineet katujalkapallon muodon ja muuttaneet syöttönsä todelliseksi tasapainon osoitukseksi. Se muistuttaa, että tässä urheilulajissa ei ole sukupuolta.

Pelaajat ilman nappulakenkiä, jotka luovat taidetta pyöreällä pallolla

Jalkapallon MM-kisat , merkittävä urheilutapahtuma, joka järjestetään vain kerran neljässä vuodessa, hallitsevat uutisia. Se luo rajattoman euforian. Vaikka miljoonat katsojat ja fanit seuraavat turnausta kuin heidän henkensä riippuisi siitä, naisten versio kamppailee saadakseen saman huomion ja jää lähes huomaamatta. Silti Kylian Mbappén ja Harry Kanen naispuoliset vastineet ovat kentällä yhtä vaikuttavia. Ja brasilialaiset pelaajat, jotka on vangittu toiminnan tuoksinassa Rio de Janeiron sähkökaapeleiden ja aaltopeltitalojen keskellä, ovat todiste tästä.

Nämä jalkapallolegendoja tuottaneessa maassa syntyneet naiset syöttävät palloa jalalta toiselle hylätyn skeittipuiston keskellä. Brasiliassa jalkapallo ei ole vain liikuntatunneilla tai harrastuksissa valittu laji; se on instituutio. Ja siellä asukkailla näyttää olevan synnynnäinen lahja potkaista palloa. Nämä pelaajat ovat elävä todiste: heillä on kultaa jalkojensa välissä, kuten Peléllä ja Ronaldinholla.

Täysin alasti, ilman kenkiä ja pelkissä farkkushortseissa, he vuorotellen heittelevät palloa toisilleen ja nappaavat sen erittäin teknisissä asennoissa. Heistä tulee yhtä pallon kanssa, joka yleensä on tarkoitettu menemään verkkoon. Se, mikä oli tarkoitettu ajanvietteeksi ja ajan tappamiseksi, nousi nopeasti sosiaalisen median sensaatioksi, ja video keräsi miljoona tykkäystä.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Antaakseen paremman kuvan naisten jalkapallosta

Näitä pelaajia toiminnassa katsoessa se näyttää melkein helpolta, niin pikkutarkasti toteutetut heidän liikkeensä ovat. Pallo tasapainoilee heidän solisluunsa kulmassa, nilkoissa ja tekee kierteitä jalan heilautuksella. Pää, vartalo, alaselkä… Pallo pomppii sulavasti jokaisesta kehon osasta, ja siitä tulee lähes heidän siluettinsa jatke. Kyseessä on enemmän kuin pelkkä amatöörinäytös, se on esitys, joka on levinnyt viraaliksi. Tyypillisellä vaatimattomuudellaan videon tekijä, @ rafaellafontes2, nimeää sen kuvauksessa "Korkean tason naisten joukkueeksi".

Vaikka nämä kokeneet pelaajat eivät pelaakaan kentällä ottelua, he ovat saavuttaneet arvokkaan voiton naisten jalkapalloon liittyvistä ennakkoluuloista . Kommentit ovat yksimielisesti myönteisiä ja yhtä arvokkaita kuin jylisevien stadionien suosionosoitukset. "He ovat parempia kuin Brasilian maajoukkue", eräs internetin käyttäjä huomauttaa. "Miehien ego tulee mustelmilla", toinen lisää. "On kuin jalkapallo virtaisi heidän veressään." "He pelaavat paremmin kuin kukaan voi opettaa." "En pysty edes pelaamaan kahta lyhyttä peliä peräkkäin."

Kehujen tulva murtaa stereotypian siitä, että naiset ovat vähemmän joustavia, liian herkkiä ja liian nopeita kentällä. Miespelaajat tienaavat 200 000 euroa jopa lukuisista rikkeistä huolimatta, kun taas naispuoliset vastapuolensa tienaavat keskimäärin 16 000 euroa. Tämä räikeä arvostuksen puute naisille, jotka edelleen lepäävät vanhentuneiden stereotypioiden varassa, on jyrkkä kontrasti. Tällaisten saavutusten ansiosta naispelaajat ottavat merkittäviä edistysaskeleita yleisen käsityksen muuttamisessa.

Tämän viraalivideon takana on useita palkintoja voittanut pelaaja.

Vaikka jotkut saattavat uskoa, että tämä kuva on kokonaan tekoälyn luoma, joka on liian kastroitu tunnustamaan näiden naisten uskomattomia taitoja, videon takana on oikea ihminen. Hänen nimensä? Rafinha Fontes, joka on poseerannut Neymarin rinnalla ja nostanut lukuisia pokaaleja loistavan uransa aikana. Hänen erikoisalaansa? Lentopallo, kaksipeli, jota pelataan verkon yli, ei nurmikolla, vaan kuumalla hiekalla. Tämä laji vaatii näppäryyttä, joustavuutta, voimaa ja myös paksua nahkaa.

Mutta se ei ole hänen ainoa intohimonsa. Brasilia on epäilemättä lahjakkaiden urheilijoiden kasvualusta. Urheilija, jolla on sanoinkuvaamaton rakkaus jalkapalloon, on myös kaksinkertainen maailmanmestari teqballissa, pöytätenniksessä, jota pelataan täysikokoisella pallolla.

Tämä jalkapalloesitys välittää voimaa. Kaikki nämä pelaajat, sen lisäksi, että he ovat kovaotteisia ja saavat macho-fanit hikoilemaan, he freestyle-tyylillä pyörivät pallon ympärillä hämmentävän helposti. Brasilialaiset naiset 1, stereotypiat 0.