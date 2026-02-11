Margot Robbie puhuu "pahimmasta" lahjasta, jonka hän on koskaan näyttelijältä saanut, ja se liittyy hänen kehoonsa.

Margot Robbie, joka tähdittää parhaillaan elokuvasovitusta "Wuthering Harbour", antaa useita haastatteluja mainostaakseen tätä odotettua elokuvaa. Mutta paljastus, jonka hän jakoi Complex-lehdelle, ei koskenut hänen uutta rooliaan eikä hänen kemiaansa karismaattisen vastanäyttelijänsä Jacob Elordin kanssa. Hän paljasti kuitenkin järkyttävän lahjan, jonka hän sai uransa alussa näyttelijältä. Ja vaikka ruusut saattavatkin kirvellä hänen käsiään, tämä punaista lippua muistuttava lahja vahingoitti vakavasti hänen itsetuntoaan.

Kirja, joka vihjaa "sinun täytyy laihtua ollaksesi kaunis"

Margot Robbie, joka on vaihtanut karkinpinkit asunsa Brontën romaaneille tyypillisiin aikakauden asuihin, on otsikoissa. 35-vuotias näyttelijä herättää henkiin Catherine Earnshawin, Humisevan harjun impulsiivisen ja myrskyisän sankarittaren. Tämä uusi roolisuoritus täydentää sinisilmäisen blondin jo ennestään häikäisevää filmografiaa.

Hollywoodin nouseva tähti, joka osoittaa jälleen kerran lahjakkuutensa täyden laajuuden, käytti haastattelua hyväkseen keskustellakseen ikävästä uransa kommelluksesta. Fanien hemmottelun alaisena tähdet saavat henkilökohtaisia lahjoja ja käsinneulottuja neulepuseroita. Mutta Margot Robbie sai täysin erilaisen lahjan. Ja se kertoo paljon elokuva-alan paineista olla hoikka.

Yhteishaastattelussa laulaja Charli XCX:n kanssa, joka myös näyttelee elokuvassa Wuthering Harbour, hän kertoi pahimmasta lahjasta, jonka hän oli koskaan kollegaltaan saanut. "Aivan urani alussa näyttelijä, jonka kanssa työskentelin, antoi minulle kirjan nimeltä Miksi ranskalaiset naiset eivät liho", näyttelijätär muisteli Complex-lehdelle. Hänelle kirja oli yksiselitteinen, peitelty kritiikki, kutsu "syödä vähemmän".

Se on vähän kuin antaisi kuntosalijäsenyyden jouluksi tai muotoilevan alusvaatteen ystävänpäiväksi; se on syvästi loukkaavaa vastaanottajalle. Se on melko hienovarainen tapa lähettää viesti ulkonäöstä, elokuva-alan tärkeimmästä valintakriteeristä.

Margot Robbie, jatkuva vartalohäpeän kohde

Margot Robbie on ällistynyt tästä lahjasta, jolla oli tuhoisa vaikutus hänen itseluottamukseensa, ja muistaa sen edelleen elävästi. "Pohjimmiltaan hän antoi minulle kirjan, joka auttoi minua ymmärtämään, että minun piti laihtua. Olin silleen 'Vau!'", hän huudahti kameraan. Hän ei kertonut tarkemmin, kuka antoi tämän sopimattoman lahjan, väittäen, että siitä on "hyvin kauan aikaa sitten". Tämä kulissien takainen anekdootti, joka on herättänyt henkiin monissa naisissa teini-iän traumoja, viittaa syvempään ongelmaan. Pelkästään tämä kirja ilmentää painetta, jota näyttelijät kohtaavat päivittäin kuvauksissa.

Tässä ammatissa, jossa fyysinen ulkonäkö näyttää merkitsevän enemmän kuin näytteleminen, naisten kehoja jatkuvasti tarkastellaan, analysoidaan, kommentoidaan ja syytetään kaikesta. Margot Robbie ei ollut poikkeus tästä mikroskooppisesta tarkastelusta, tästä nettivihan hyökkäyksestä. Raskautensa aikana, aikana jolloin keho tekee luonnon ihmeitä, ilkeät internetin käyttäjät kaksinkertaistivat hyökkäyksensä. "Hänen kehonsa on pilalla", "Liian lihava", "Olemme menettäneet legendan", olivat joitakin kommenteista. Tämä oli käytännössä jatkoa vihjailevasti nimetylle kirjalle, jonka hän sai menestyksensä alussa.

Luennot naisten ulkonäöstä ovat syvälle juurtunut nöyryytyksen rituaali. Elokuvanäyttelijöiden lahjakkuus näyttää rajoittuvan heidän vyötärönympärykseensä ja heidän arvonsa heidän mittoihinsa.

Hälyttävä esimerkki Hollywoodin laihuuskultista

Margot Robbie ei ole ensimmäinen, joka kärsii Hollywoodin tinkimättömästä ja stereotyyppisestä katseesta. Tässä teollisuudessa laihuuden tyrannia on vallitseva. Mikä pahinta, myytti objektisoidusta naisesta, jonka vartaloa voi muokata, on edelleen olemassa. Tämä kirja, jota Margot Robbie pitää syvästi vastenmielisenä (ja syystäkin), on jälleen yksi todiste tästä esteettisestä sorrosta.

Monet näyttelijätärt rikkovat hiljaisuuden tämän surullisen todellisuuden ympärillä, jota pidetään edelleen pelkkänä "vaatimuksena" tai jopa ammatin rajoitteena. Lili Reinhartille määrättiinkin vatsan supistaminen ennen kohtauksen kuvaamista, kun taas Jennifer Lawrencen piti laihtua seitsemän kiloa kahdessa viikossa tuottajan määräyksestä, joka selvästi ei sietänyt kurveja.

Tämä kirja ei ole vain kiusallinen lahja. Se on hienovarainen hyökkäys, käsikirja kehon hallintaan. Joka tapauksessa Margot Robbie on kostanut enemmän kuin vain.