Ostovoiman lisäksi: mitä vapauksia mielenosoittajat vaativat Iranissa?

Irania vuoden 2025 lopusta lähtien ravistelleet protestit eivät enää rajoitu ostovoimaan: ne ilmaisevat laajan haasteen hallinnolle yhdistäen talouskriisin, vaatimukset poliittisista vapauksista ja kasvavan islamilaisen tasavallan torjunnan. Korkeiden elinkustannusten vastaisina liikekannallepanoina alkanut viha muuttui nopeasti liikkeeksi, joka vaatii perusoikeuksia ja systeemistä muutosta, ja jossa nyt kaikuvat avoimesti hallitukselle vihamieliset iskulauseet.

Korkeista elinkustannuksista poliittisiin protesteihin

Aluksi monet kokoontumiset järjestettiin basaareilla ja ostosalueilla inflaation, rialin (Iranin valuutan) devalvoinnin ja perustarpeiden tyydyttämisen vaikeuksien vauhdittamina. Opiskelijat, työntekijät sekä keskikokoisten ja esikaupunkien kaupunkilaiset liittyivät kauppojen sulkemisiin ja lakkoihin, mikä laajensi mielenosoituksia kauas Teheranin ulkopuolelle. Useissa kaupungeissa iskulauseet kehittyivät nopeasti: talouskriisin kritiikin lisäksi mielenosoittajat alkoivat kohdistaa iskujaan Iranin korkeimpaan johtajaan ja itse islamilaiseen tasavaltaan, mikä on merkki siitä, että poliittinen luottamus on vakavasti heikentynyt.

Mielenosoittajien vaatimat vapaudet

Vaatimukset ulottuvat nyt pelkkien palkka- tai hintakysymysten ulkopuolelle: mielenosoittajat vaativat sananvapautta, vapautta osoittaa mieltään rauhanomaisesti, järjestelmällisen sorron ja sensuurin lopettamista sekä riippumatonta oikeuslaitosta. Lukuisissa videoissa ja todistuksissa vaaditaan "Islamilaisen tasavallan lopettamista" ja järjestelmän luomista, jossa kansalaiset voivat todella valita johtajansa. Mielenosoitukset kohdistuvat myös syrjintään ja eriarvoisuuteen: useat marginalisoituneet alueet sekä etniset vähemmistöt tuomitsevat tasa-arvoisten oikeuksien puutteen ja heidän kohtaamansa sorron.

Sorto, valvonta ja irtautuminen yhteiskunnasta

Vastauksena tähän liikkeeseen viranomaiset vahvistivat turvallisuusjoukkojen läsnäoloa, käyttivät kyynelkaasua ja joissakin tapauksissa kovia ammuksia sekä tekivät satoja pidätyksiä ihmisoikeusjärjestöjen mukaan. Oikeusviranomaiset toistivat, että kaikki osallistuminen "laittomiin kokoontumisiin" ja mielenosoituskehotuksiin "rangaistaisiin ankarasti", mikä osoittaa turvallisuuden asettamista kansalaisvapauksiin nähden etusijalle. Samaan aikaan internetin käytön rajoitukset ja sosiaalisen median valvonnan lisääntyminen osoittavat, että tiedon hallinta on hallinnolle keskeinen huolenaihe. Tästä huolimatta kuvia marsseista, hallituksen vastaisista iskulauseista ja mielenosoituksiksi muuttuneista hautajaisista leviää edelleen, mikä on merkki syvästä kuilusta johdon ja yhteiskunnan välillä.

Monitahoinen liike, jossain tasavallan ja monarkian välimaastossa

Protestit eivät ole homogeenisia: jotkut mielenosoittajat vaativat sekulaaria tai moniarvoista demokraattista tasavaltaa, kun taas toiset menevät jopa niin pitkälle, että vaativat monarkian palauttamista, erityisesti viimeisen shaahin pojan Reza Pahlavin hahmon ympärillä. Useissa kaupungeissa on kuultu hänen paluutaan puolustavia iskulauseita sekä korkeimmalle johtajalle ja koko hallitsevalle eliittille vihamielisiä iskulauseita. Tämä keskustelu poliittisesta tulevaisuudesta osoittaa, että liike ei ainoastaan ​​hylkää nykytilannetta, vaan se myös käynnistää ajatuskilpailun siitä, millainen hallinto voisi seurata islamilaista tasavaltaa.

Manouchehr Bakhtiari, mielenosoituksen kasvot

Kuten RFI selittää, tässä yhteydessä aiempien protestiliikkeiden hahmoista on tullut symboleja, mukaan lukien Manouchehr Bakhtiari, nuoren insinöörin Pouya Bakhtiarin isä, joka katosi vuoden 2019 mielenosoitusten aikana. Tuomittu mies tuomitsee perheeseensä kohdistuvan sorron ja painostuksen ja vaatii Iranin yhtenäisyyttä hallinnon vaihtamiseksi, jopa tukemalla julkisesti monarkian palauttamista. Hänen tarinansa kuvaa poliittisen sitoutumisen inhimillisiä kustannuksia Iranissa ja ilmentää joillekin jatkuvuutta menneiden kansannousujen ja nykyisten oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja vapauksien puolesta käytyjen liikehdintöjen välillä.

Median ja asiantuntijoiden analyysit ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: vaikka talouskriisi oli ongelman laukaisija, ongelman ydin on nyt hallinnon legitimiteettikriisi. Mielenosoitusten aikana tapahtuneiden kuolemien, joukkopidätysten ja väestön odotusten ja hallituksen vastausten välisen kasvavan kuilun myötä liike korostaa vaatimusta syvälliselle poliittiselle muutokselle, joka menee pelkkiä ostovoimakysymyksiä pidemmälle.