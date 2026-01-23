Search here...

Junat ilman lapsia: miten "ei lapsia" -liike sytyttää uudelleen kiistan

Yhteiskunta
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Ranskan kansallisen rautatieyhtiön SNCF:n testatessa yli 12-vuotiaille lapsille varattuja vaunuja, kiista nuorempien matkustajien mahdollisesta poissulkemisesta kasvaa. Rauhan ja hiljaisuuden tavoittelun ja perheiden osallistamisen välillä Euroopassa on hyvin erilaisia malleja.

"Ei lapsia" -vaihtoehto aiheuttaa kiistaa

SNCF on testannut 8. tammikuuta 2026 lähtien uutta "Optimum Plus" -luokkaa Pariisin ja Lyonin välisellä radalla, jossa alle 12-vuotiaat lapset eivät ole sallittuja. Tämä aloite esitettiin "vastauksena rauhan ja mukavuuden vaatimuksiin", mutta se tuomittiin välittömästi "lasten kasvavan hylkäämisen symbolina julkisissa tiloissa".

Tämä toimenpide on osa laajempaa "ei lapsia" -liikettä, jota on esiintynyt joillakin julkisilla paikoilla ja yrityksissä ja joka herättää kysymyksen lapsuuden asemasta yhteiskunnassa.

Sveitsissä ja Suomessa hemmotellut lapset

Toisaalta useat Euroopan maat ovat keskittyneet perheiden osallistamiseen kannustaakseen junamatkailua auton käytön sijaan. Sveitsissä Intercity-junissa on viidakkoteemalla koristeltuja perhevaunuja, joissa on leikkialue, kirjoja ja leluja ilmaiseksi saatavilla. Silmiinpistävä yksityiskohta: aikuiset, jotka matkustavat usein lasten kanssa, saavat jopa erityisen alennuskortin – tavan palkita perhematkailua.

Suomessa lähes kaikilla tärkeimmillä junalinjoilla on perheosasto: leikkialueita, tuttipullonlämmittimillä varustettuja lastenhuoneita, päiväpeittoja ja jopa aktiviteettikärryjä. Idea on yksinkertainen: lapset voivat purkaa höyryjä ja leikkiä häiritsemättä muita matkustajia. VR-yritykselle tämä ei ole suvaitsevaisuuskysymys, vaan kaikkien – niin aikuisten kuin lastenkin – oikeus mukavuuteen.

Kompromisseja muualla Euroopassa

Itävalta noudattaa samanlaista lähestymistapaa. Sen suurnopeusjunissa on omat tilat perheille sekä hiljaisia alueita matkustajille, jotka haluavat matkustaa rauhassa ja hiljaisuudessa kieltämättä lasten pääsyä junaan. Joissakin junissa on jopa pieni elokuvateatteri pienemmille lapsille, jotka viihdyttävät heitä pitkillä matkoilla.

Myös Belgia ja Italia sallivat lasten matkustamisen hiljaisissa vaunuissa vanhempien vastuun perusteella pikemminkin kuin poissulkemisen perusteella. Espanjassa sitä vastoin kansallinen rautatieyhtiö Renfe kieltää nimenomaisesti alle 14-vuotiaiden ja eläinten pääsyn "hiljaisille alueille" ja noudattaa siten SNCF:n testaamaa käytäntöä.

Yhteiskunnallinen ongelma pikemminkin kuin pelkkä mukavuuskysymys

Tämän kiistan taustalla on visio yhdessä elämisestä. Pitäisikö tietyt tilat varata rauhaa etsiville aikuisille, uhallakin että nuoremmat jäävät ulkopuolelle? Vai pitäisikö junat suunnitella uudelleen niin, että ne todella palvelevat kaikenlaisia matkustajia, myös lapsia?

Suomessa ja Sveitsissä junayhtiöt ovat osoittaneet, että rauhallinen ja perheystävällinen ilmapiiri on mahdollista yhdistää. Ranska kannattaa "lapsitonta" vaunua, kun taas toiset maat ovat päättäneet tarjota enemmän tilaa lapsille.

Viime kädessä SNCF:n "ei lapsia" -kokeilu menee yksinkertaisen mukavuuskysymyksen ulkopuolelle. Se paljastaa jännitteen kahden lähestymistavan välillä: toinen on eristäytyminen ja toinen osallistaminen. Yrittäessään säilyttää rauhallisuuden yhtiö ottaa riskin heijastaa sosiaalista väsymystä lasten läsnäolosta. Eurooppa kuitenkin osoittaa, että tasapainoisia ratkaisuja on olemassa: leikkialueita joillekin, hiljaisia vyöhykkeitä toisille. SNCF:n haasteena ei ehkä olekaan niinkään syrjintä kuin sellaisen junan keksiminen, jossa jokainen löytää luonnostaan paikkansa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tuleeko valehtelu politiikassa pian rangaistavaksi lailla? Tämä maa on juuri ylittänyt historiallisen kynnyksen.
Article suivant
Tekoälyyn kyllästynyt uusi sukupolvi löytää uudelleen tämän vuoden 2016 unohdetun nautinnon

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tekoälyyn kyllästynyt uusi sukupolvi löytää uudelleen tämän vuoden 2016 unohdetun nautinnon

Entä jos todellinen luksus vuonna 2026 olisikin… elämistä ilman algoritmeja? Vaikka tekoäly lupaa optimoida jokapäiväisen elämän jokaisen osa-alueen,...

Tuleeko valehtelu politiikassa pian rangaistavaksi lailla? Tämä maa on juuri ylittänyt historiallisen kynnyksen.

Wales on juuri ottanut historiallisen askeleen päättämällä, että tietoinen valehtelu vaalikampanjan aikana ei ole enää pelkkä moraalinen epäonnistuminen,...

Kauneus, muoti: miten vuodesta 2016 tuli "mukavuusvuosi" kokonaiselle sukupolvelle

Converse-lenkkarit jalassani, unelmoiva Chainsmokers-kappale soi korvissani, ruudullinen paita vyötärölläni, näkyvä lävistys ja EOS-voide aina käden ulottuvilla. Se, mikä...

Nämä ennennäkemättömät kuvat Amazonin heimosta leviävät kulovalkean tavoin.

Amerikkalainen ekologi ja kirjailija Paul Rosolie saavutti ainutlaatuisen saavutuksen kuvaamalla ensimmäistä kertaa täysin modernista maailmasta eristäytyneen Amazonin heimon....

"Digitaalinen kriisi" Intiassa: monet nuoret pakenevat sosiaalista mediaa

Sosiaalista mediaa, jota on pitkään pidetty "ikkunoina maailmaan" ja vapauden symboleina, on menettämässä vetovoimaansa osalle intialaisista nuorista. Yhä...

"Taloudellinen dysmorfia": tämä vähän tunnettu häiriö, joka vääristää suhdettasi rahaan

Elät hyvin, mutta taloudellinen ahdistus seuraa sinua kuin varjo. Tunnet syyllisyyttä jokaisen ostoksen jälkeen tai päinvastoin annat periksi...

© 2025 The Body Optimist