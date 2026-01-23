Junat ilman lapsia: miten "ei lapsia" -liike sytyttää uudelleen kiistan

Ranskan kansallisen rautatieyhtiön SNCF:n testatessa yli 12-vuotiaille lapsille varattuja vaunuja, kiista nuorempien matkustajien mahdollisesta poissulkemisesta kasvaa. Rauhan ja hiljaisuuden tavoittelun ja perheiden osallistamisen välillä Euroopassa on hyvin erilaisia malleja.

"Ei lapsia" -vaihtoehto aiheuttaa kiistaa

SNCF on testannut 8. tammikuuta 2026 lähtien uutta "Optimum Plus" -luokkaa Pariisin ja Lyonin välisellä radalla, jossa alle 12-vuotiaat lapset eivät ole sallittuja. Tämä aloite esitettiin "vastauksena rauhan ja mukavuuden vaatimuksiin", mutta se tuomittiin välittömästi "lasten kasvavan hylkäämisen symbolina julkisissa tiloissa".

Tämä toimenpide on osa laajempaa "ei lapsia" -liikettä, jota on esiintynyt joillakin julkisilla paikoilla ja yrityksissä ja joka herättää kysymyksen lapsuuden asemasta yhteiskunnassa.

Sveitsissä ja Suomessa hemmotellut lapset

Toisaalta useat Euroopan maat ovat keskittyneet perheiden osallistamiseen kannustaakseen junamatkailua auton käytön sijaan. Sveitsissä Intercity-junissa on viidakkoteemalla koristeltuja perhevaunuja, joissa on leikkialue, kirjoja ja leluja ilmaiseksi saatavilla. Silmiinpistävä yksityiskohta: aikuiset, jotka matkustavat usein lasten kanssa, saavat jopa erityisen alennuskortin – tavan palkita perhematkailua.

Suomessa lähes kaikilla tärkeimmillä junalinjoilla on perheosasto: leikkialueita, tuttipullonlämmittimillä varustettuja lastenhuoneita, päiväpeittoja ja jopa aktiviteettikärryjä. Idea on yksinkertainen: lapset voivat purkaa höyryjä ja leikkiä häiritsemättä muita matkustajia. VR-yritykselle tämä ei ole suvaitsevaisuuskysymys, vaan kaikkien – niin aikuisten kuin lastenkin – oikeus mukavuuteen.

Yksi monista tavoista, joilla Suomi tekee lapsiperheiden elämästä helpompaa: tässä on katsaus junahyttimme leikkipuistoon ja kirjastoon. Viiden tunnin junamatka yksivuotiaamme kanssa on helppoa! Viimeisimmässä Amtrak-junassamme sitä vastoin ei ollut hoitopöytiä. 👀 pic.twitter.com/v1y4bIHS4G — Zach Parolin (@ZParolin) 2. elokuuta 2024

Kompromisseja muualla Euroopassa

Itävalta noudattaa samanlaista lähestymistapaa. Sen suurnopeusjunissa on omat tilat perheille sekä hiljaisia alueita matkustajille, jotka haluavat matkustaa rauhassa ja hiljaisuudessa kieltämättä lasten pääsyä junaan. Joissakin junissa on jopa pieni elokuvateatteri pienemmille lapsille, jotka viihdyttävät heitä pitkillä matkoilla.

Myös Belgia ja Italia sallivat lasten matkustamisen hiljaisissa vaunuissa vanhempien vastuun perusteella pikemminkin kuin poissulkemisen perusteella. Espanjassa sitä vastoin kansallinen rautatieyhtiö Renfe kieltää nimenomaisesti alle 14-vuotiaiden ja eläinten pääsyn "hiljaisille alueille" ja noudattaa siten SNCF:n testaamaa käytäntöä.

Yhteiskunnallinen ongelma pikemminkin kuin pelkkä mukavuuskysymys

Tämän kiistan taustalla on visio yhdessä elämisestä. Pitäisikö tietyt tilat varata rauhaa etsiville aikuisille, uhallakin että nuoremmat jäävät ulkopuolelle? Vai pitäisikö junat suunnitella uudelleen niin, että ne todella palvelevat kaikenlaisia matkustajia, myös lapsia?

Suomessa ja Sveitsissä junayhtiöt ovat osoittaneet, että rauhallinen ja perheystävällinen ilmapiiri on mahdollista yhdistää. Ranska kannattaa "lapsitonta" vaunua, kun taas toiset maat ovat päättäneet tarjota enemmän tilaa lapsille.

Viime kädessä SNCF:n "ei lapsia" -kokeilu menee yksinkertaisen mukavuuskysymyksen ulkopuolelle. Se paljastaa jännitteen kahden lähestymistavan välillä: toinen on eristäytyminen ja toinen osallistaminen. Yrittäessään säilyttää rauhallisuuden yhtiö ottaa riskin heijastaa sosiaalista väsymystä lasten läsnäolosta. Eurooppa kuitenkin osoittaa, että tasapainoisia ratkaisuja on olemassa: leikkialueita joillekin, hiljaisia vyöhykkeitä toisille. SNCF:n haasteena ei ehkä olekaan niinkään syrjintä kuin sellaisen junan keksiminen, jossa jokainen löytää luonnostaan paikkansa.