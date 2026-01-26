Search here...

12-vuotiaana hänen nopeat refleksinsä pelastivat äitinsä hengen ajaessaan autoa.

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
Crédit photo : West Mercia Police

Kaksitoistavuotiaasta Zac Howellsista on tullut sankari Worcestershiressä Englannissa. Kun hänen äitinsä Nicola Crump menetti tajuntansa ratissa, teini-ikäinen otti ajoneuvon hallintaansa liikenteessä, väisti onnettomuuden ja huusi apua. Viranomaiset ovat sittemmin ylistäneet hänen malttiaan ja myöntäneet hänelle rohkeusmitalin.

Elämää pelastava refleksi kriittisellä hetkellä

Tragedia olisi voinut tapahtua vain muutamassa sekunnissa 14. joulukuuta 2025. Vilkkaalla tiellä ajaessaan Nicola Crump pyörtyi yllättäen jalkansa kaasupolkimella. Hänen vieressään istunut 12-vuotias Zac pysyi rauhallisena. Hän tarttui heti rattiin, käänsi auton pientareelle ja pysäytti sen turvallisesti ruohikolle. Sitten hän soitti hätäkeskukseen ja antoi heille kaikki tarvittavat tiedot.

[kuvateksti id="liite_433152" align="aligncenter" leveys="820"] Kuvan lähde: West Mercian poliisi[/kuvateksti]

Vaikuttava tyyneys ja tyyneys ikäisekseen

Vain 12-vuotiaana Zac toimi huomattavan selkeästi ajatuksen kanssa. Ei huutamista, ei kiireisiä liikkeitä: hän arvioi tilanteen, toimi järjestelmällisesti ja suojeli paitsi äitiään myös muita tielläliikkujia. Hänen käytöksensä, sekä tekninen että harkittu, ylitti reilusti sen, mitä esiteini-ikäiseltä "odottaisi" niin kriittisessä tilanteessa.

Ansaittu virallinen tunnustus

Kuukautta myöhemmin, 14. tammikuuta 2026, Länsi-Mercian poliisilaitos myönsi Zacille kunniamerkin poliisin päämajassa pidetyssä seremoniassa. Poliisipäällikkö Richard Cooper totesi: "Tämä on kauhistuttava kokemus lapselle, mutta silti hän pysyi rauhallisena, keskittyneenä ja teki juuri oikein. Hänen rohkeutensa esti tragedian." Koko perhe katsoi syvästi liikuttuneena mitalin jakamista.

Ylpeä äiti, ele, joka herättää ihailua.

Nyt täysin toipunut Nicola Crump ei peittele tunteitaan. "Hän osoitti tyyneyttä, jota monilla aikuisilla ei olisi ollut", hän sanoo. Läsnä oleville poliiseille Zacin asenne osoittaa hänen ikäisekseen harvinaista kypsyyttä ja vastuuntuntoa.

Zacin teot ovat karu muistutus siitä, kuinka nopeat refleksit, maltillisuus ja päättäväinen toiminta voivat pelastaa ihmishenkiä. Hänen tarinansa herättää myös uudelleen keskustelun nuorten ensiavun opettamisen tärkeydestä ja tarpeesta pysyä valppaana tiettyjen terveysvaroitusmerkkien varalta ajon aikana. Nuori sankari, jonka teoilla on ollut syvällinen vaikutus, paljon hänen ikäänsä pidemmälle.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
