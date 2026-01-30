Search here...

Eläkkeellä oleva nainen, "valepankkineuvojan" uhri, menettää tähtitieteellisen summan vain muutamassa minuutissa.

Anaëlle G.
Photo d'illustration : gpointstudio/Freepik

Sveitsissä 82-vuotias nainen joutui huomattavan tehokkaan huijauksen uhriksi. Luullen puhuvansa pankkineuvojalleen, eläkeläinen asensi tietokoneelleen ohjelmiston, jonka oletettiin suojaavan häntä. Todellisuudessa hän avasi oven huijarille, joka varastaisi häneltä lähes 268 000 euroa vain muutamassa hetkessä.

Hyvin öljytty puhelinhuijaus

Pankkihuijaukset kehittyvät jatkuvasti, ja tämä tarina on siitä huolestuttava esimerkki. Schwyzissä, Keski-Sveitsissä, uhri sai puhelun mieheltä, joka väitti olevansa pankkinsa neuvonantaja. Rauhoittavaan sävyyn mies selitti, että hänen tilillään oli havaittu epäilyttävä siirto ja että hänen oli "suojattava" tietonsa välittömästi.

Tämän jälkeen henkilö pyysi häntä asentamaan oletetun virustorjuntaohjelman, jonka väitetään ratkaisevan ongelman etänä. Todellisuudessa tämä ohjelma antoi huijarille täyden pääsyn uhrin tietokoneeseen. Heti kun hän kirjautui verkkopankkiinsa, huijari otti hallinnan ja tyhjensi hänen tilinsä aivan hänen silmiensä edessä.

268 000 euroa mennyttä

Paikallisen mediayhtiö Bote der Urschweizin mukaan huijari siirsi lähes 250 000 Sveitsin frangia eli noin 268 000 euroa. Tämä on poikkeuksellisen suuri summa tämän tyyppiselle huijaukselle, mikä tekee siitä yhden maan suurimmista kirjatuista etävarkauksista.

Sveitsin viranomaiset muistuttavat yleisöä, että näitä operaatioita toteuttavat usein järjestäytyneet kansainväliset verkostot, jotka pystyvät manipuloimaan uhrejaan erittäin realistisesti. Asennettu ohjelmisto muistutti laillista ylläpitotyökalua, mikä teki huijauksesta lähes havaitsemattoman.

Järkyttynyt uhri, mutta ei tuhoutunut

Vaikka eläkeläinen menetti valtavan summan, jonkinasteinen helpotus jäi taakse: hänellä oli toinen pankkitili toisessa laitoksessa, minkä ansiosta hän pystyi säilyttämään osan säästöistään. Pieni lohtu, mutta tuskallinen muistutus puhelinoperaattoreihin luottamiseen liittyvistä riskeistä.

Näin vältät tällaisen huijauksen

Viranomaiset suosittelevat muutamia yksinkertaisia ohjeita itsensä suojaamiseksi:

  • Älä koskaan asenna ohjelmistoa tuntemattoman pyynnöstä, vaikka hän väittäisikin työskentelevänsä pankissasi.
  • Älä jaa tunnisteita tai luottamuksellisia koodeja puhelimitse tai verkossa.
  • Katkaise puhelu välittömästi ja soita itse pankkiisi takaisin virallisella numerolla.
  • Ilmoita epäilyttävistä yrityksistä poliisille tai pankillesi.

Tarinan opetus on, että digitaalisella aikakaudella valppaus on edelleen paras puolustus. Tämän eläkeläisen, hienostuneen huijauksen uhrin, tarina muistuttaa siitä, että pankkitoiminnan turvallisuus alkaa epäluottamuksesta. Rauhoittavan äänen takana puhelimessa voi piileä huijari, joka kykenee pyyhkimään pois eliniän säästöt minuuteissa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
