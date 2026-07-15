Naisten jalkapallo: hän tuomitsee ne, jotka kritisoivat pelaajien fysiikkaa lahjakkuuden sijaan

Vaikka miljoonat katsojat kaikilla mantereilla seuraavat uskollisesti vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoja, naisten ratkaisevat ottelut eivät saa läheskään yhtä paljon huomiota. Naisten kilpailujen vähäisen mediahuomion lisäksi jotkut miehet uskovat, että pelaajat eivät ole "tarpeeksi kauniita" katsottavaksi. Videolla sisällöntuottaja puhuu niitä vastaan, jotka edelleen arvioivat naisten ulkonäköä ennen heidän suoritustaan.

Pelaajan pelkistäminen hänen ulkonäkönsä perusteella: itsepintainen tapa.

Tämän MM-kisakauden aikana miehet tuomitsevat pelaajien tekoja tai epäonnistuneita maaleja, mutta he eivät juurikaan huomaa toisen pelaajan tummia silmänalusia tai toisen finnejä. Vaikka miehet arvostelevat naisia otteluiden katsomisesta vain arvioidakseen visuaalisesti Ronaldon pakaroiden ympärysmittaa tai kehuakseen Mbappén vartaloa, he todellisuudessa tekevät samaa anatomista analyysiä. Kehumisen sijaan he laittavat kymmenen kertaa miespuolisia kollegoitaan vähemmän tienaavat naiset kauneuskokeeseen.

Vaikka he saattavatkin esittää muutamia kommentteja miesten otteluissa tapahtuvista sivuraiteista ja maalin ulkopuolelle menevistä laukauksista, he jättävät itse pelin täysin huomiotta naisten otteluissa. Sen sijaan, että he fantasioisivat näistä urheilijoista, kuten he tekevät pelaajien vaimoista katsomossa, he nimittävät itsensä ulkonäön tuomareiksi. He antavat pisteitä naisten ulkonäölle aivan kuin he olisivat näyttelijöitä seuraaville muotiviikoille. Joidenkin heistä mukaan pelaajat eivät tarjoa tarpeeksi unelmaa tullakseen nähdyiksi ruudulla. Heidän mukaansa tämä selittää heikot katsojaluvut.

Kuva Aitana Bonmatista keskellä rankkaa harjoittelua nousee jatkuvasti esiin tässä imagokeskustelussa. On sanomattakin selvää, että hän on voittanut Ballon d'Orin kolme kertaa. Vaikka televisiossa naisjalkapalloilijat näyttävät pieniltä kentän kokoon verrattuna, miehet tuntevat oikeutetuksi arvostella heidän kasvojaan ikään kuin se olisi ensisijainen valintakriteeri. Instagramissa sisällöntuottaja @hkfoot_ arvostelee niitä, jotka vähättelevät naisjalkapalloilijoiden saavutuksia keskittyäkseen heidän ulkonäköönsä rankan sprintin jälkeen. "Meidän on todella lopetettava pelaajan tason alentaminen hänen tyylinsä mukaan", hän huudahtaa.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Akªshi_🖤 (@hkfoot_)

"Liikaa meikkiä", "ei tarpeeksi naisellinen"... kommentit satelevat pilvin pimein.

Kun naisjalkapalloilijat esiintyvät paljain kasvoin, ilman pisaraakaan meikkiä, heitä syytetään "itsensä hemmottelusta", ja lehdistöartikkelit keskittyvät enemmän heidän oletettuun väsymykseensä kuin heidän kyvykkyyteensä maalin edessä. Toisaalta, kun he suvaitsevat pukeutua hienosti tai yhdistää numeroidun rintaliivin luomiväriin, heidät leimataan epäröimättä "pinnallisiksi". Tarinan opetus: riippumatta siitä, luopuvatko he kauneushoidoista vai omaksuvatko flirttailun, pelaajat ovat jatkuvan paineen alla eivätkä koskaan näytä täyttävän odotuksia.

Leicester Cityn naisten jalkapalloseuran hyökkääjä Alisha Lehmann on saanut osakseen paljon kritiikkiä tyylistään, jota on pidetty "liiallisena" ja jopa "paikalleen sopimattomana". Nuori nainen, jolla on yli 15 miljoonaa Instagram-seuraajaa, saa osansa arvostelijoista. Häntä pidetään pelkänä statistina vain siksi, että hän käyttää irtoripsiä ja leikkii hoidetuilla sormilla, mutta hän lietsoo vihaa siellä, missä jalkapalloilijoiden vaimot ja tyttöystävät yleensä voittavat sydämiä. "Vaikuttaja vai jalkapalloilija?" väittävät jopa skeptisimmät, mikä viittaa uran virheeseen, huijaukseen.

Onneksi @hkfoot_:n videon alla internetin käyttäjät palauttavat näiden pelaajien maineen, jotka kestävät esteettistä painetta muiden urheilullisten vaatimusten lisäksi. "Henkilökohtaisesti katson naisten jalkapalloa mieluummin 10 000 kertaa kuin miesten jalkapalloa; ainakin he oikeasti pelaavat eivätkä kaadu maahan turhaan", yksi kommentoi. "Koska miehet ovat kiinnostuneita naisista vain 'kuluttaakseen' heitä, koska he pitävät heitä objekteina", toinen yritti selittää lähes sosiologisen analyysin avulla.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati)

Katso tämä postaus Instagramissa Alisha Lehmannin (@alishalehmann7) jakama julkaisu

Naisjalkapalloilijat, joita harvoin arvostetaan pelinsä ansiosta

Tämä video on karu esimerkki yhteiskunnallisesta ilmiöstä, joka ulottuu paljon urheilumaailman ulkopuolelle. Se korostaa valitettavaa taipumusta jatkuvasti varjostaa naisten kykyjä keskittymällä sen sijaan heidän kauneusrutiineihinsa, arvailemalla heidän kosteusvoidemerkkejään, spekuloimalla heidän romanttisista suhteistaan tai paljastamalla heidän treenirutiinejaan. Tutkimukset jopa dokumentoivat naisten koettua fyysistä eriarvoisuutta, mikä viittaa siihen, että heillä ei ole fysiikkaa kilpailla samalla tasolla miesten kanssa.

Vaikka kaikki panevat merkille Alisha Lehmannin pikkutarkan vartalon muotoilun ja nauttivat "kaikkien aikojen kauneimpien pelaajien" listaamisesta kuin pokaalikokoelmasta, kukaan ei tunnu tietävän, että maailman paras maalintekijä on nainen nimeltä Christine Sinclair. Tai että Carli Lloyd teki hattutempun vuoden 2015 naisten jalkapallon MM-finaalissa vain 16 minuutissa.

Naisten jalkapallo houkutteli viime vuonna ennätykselliset 44,7 miljoonaa katsojaa. Tämän pitäisi vaientaa miehet, jotka näkevät naisjalkapalloilijat toteutettavana fantasiana pikemminkin kuin taputettavina hahmoina.