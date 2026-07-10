20-vuotias pyörätuolitennispelaaja Ksénia Chasteau tekee vaikutuksen urallaan.

Ksénia Chasteausta on vain muutamassa vuodessa tullut yksi Ranskan pyörätuolitenniksen johtavista hahmoista. Nuorten sarjojen alkuvaiheen menestyksestä aina historialliseen Roland-Garrosin finaaliin tänä vuonna (2026) asti hän on jatkuvasti esittänyt erinomaisia suorituksia ihailtavalla päättäväisyydellä.

Siperiasta Marseillen hoviin

Irkutskissa Siperiassa syntynyt Ksénia Chasteau adoptoitiin ranskalaiseen perheeseen hyvin nuorena biologisen veljensä kanssa. Hän kasvoi Marseillessa ja löysi tenniksen lapsena. Hänen lahjakkuutensa herätti nopeasti huomiota: hän harjoitteli Tennis Club La Rosessa ja sitten Cercle Sportif Municipal de Marseillessa, ja hän eteni nopeasti ja saavutti erinomaisen tason jo ennen osallistumistaan arvostetuimpiin kilpailuihin. Hänen vanhempansa päättivät pitää hänen alkuperäisen etunimensä, johon hän on erityisen kiintynyt, sillä se on olennainen osa hänen historiaansa ja identiteettiään.

Käännekohta, joka mullistaa hänen uransa

Vuonna 2021, vain viikkoja ennen hänen 15-vuotispäiväänsä, moottoripyöräonnettomuus mullisti hänen elämänsä. Vammojensa seurauksena Ksénia Chasteaun vasen jalka amputoitiin, samoin kuin hänen isänsä, joka myös loukkaantui onnettomuudessa. Tämä koettelemus merkitsi uuden luvun alkua. Sen sijaan, että Ksénia olisi luopunut rakastamastaan lajista, hän löysi pyörätuolitenniksen. Tuskin kuntoutuskeskuksestaan päästyä Ranskan tennisliitto ohjasi hänet tämän lajin pariin. Vain kahdeksan kuukautta myöhemmin hän oli takaisin kentillä. Vankan teknisen koulutuksensa ansiosta hän sopeutui nopeasti ja saavutti pian tuloksia.

Katso tämä postaus Instagramissa Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau) jakama viesti

Meteoreettinen nousu

Ksénia Chasteaun nousu on yllättävää yhtä nopeuden kuin johdonmukaisuudenkin vuoksi. Vain puolitoista vuotta pyörätuolitenniksen aloittamisen jälkeen hän oli jo voittanut Ranskan juniorien mestaruuden. Vuosi 2023 oli uusi virstanpylväs: hänestä tuli juniorien maailman ykkönen ja hän voitti Yhdysvaltain avoimet omassa sarjassaan. Tämä vahvisti hänen valtavan potentiaalinsa. Vuonna 2024 hän teki historiaa voittamalla ensimmäisen Roland-Garrosilla järjestetyn juniorien pyörätuolitennisturnauksen. Hän voitti myös nelinpelin mestaruuden jännittävän finaalin jälkeen osoittaen malttinsa ratkaisevilla hetkillä.

Lupaava alku seniorisarjoissa

Muutamaa kuukautta myöhemmin Ksénia osallistui ensimmäisiin paralympialaisiinsa Pariisissa. Hän pääsi neljännesvälieriin ja taisteli hyvin lopulta paralympiavoittajaa, japanilaista Yui Kamijia, vastaan. Siirtyminen aikuisten sarjaan vahvisti hänen valtavan potentiaalinsa. Vuonna 2025 hänestä tuli ensimmäinen ranskalainen, joka edisti Wimbledonin pyörätuolitenniksen välieriin.

Sitten, vuonna 2026, hän saavutti uuden merkittävän virstanpylvään pelattuaan ensimmäisen Grand Slam -finaalinsa Roland-Garrosilla. Pudotettuaan maailmanlistan kakkosen välierissä hän hävisi legendaariselle hollantilaiselle pelaajalle Diede de Grootille, lajin ehdottomalle ikonille. Tappio ei millään tavalla vähennä tämän historiallisen suorituksen merkitystä.

Katso tämä postaus Instagramissa Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau) jakama viesti

Mestari palkittiin

Vuoden 2025 alussa Kansainvälinen tennisliitto (ITF) nimesi hänet vuoden 2024 parhaaksi junioripelaajaksi. Tämä tunnustus oli tunnustus poikkeuksellisesta kaudesta, jota leimasivat useat merkittävät mestaruudet ja merkittävä nousu seniorisarjoihin. Nykyään Ksénia jatkaa edistymistään pysyen maanläheisenä tietoisena siitä, että jokainen turnaus on uusi askel hänen kehityksessään.

Los Angelesin kisat tähtäimessä

Vain 20-vuotiaana Ksénia Chasteau ylpeilee jo vaikuttavalla menestyksellä. Hänen seuraava suuri tavoitteensa on nyt asetettu: vuoden 2028 Los Angelesin paralympialaiset. Tennisuransa ohella hän opiskelee myös psykologiaa, jota hän pitää henkilökohtaisen täyttymyksen lähteenä pikemminkin kuin pelkänä uran jälkeisenä projektina. Fête le Mur -yhdistyksen lähettiläänä hän on myös sitoutunut tekemään tenniksestä kaikkien saatavilla.

Kunnianhimoisesti, kovasti työskennellen ja johdonmukaisesti Ksénia Chasteau jatkaa rajojen rikkomista ja vakiinnuttaa paikkansa yhtenä Ranskan pyörätuolitenniksen lupaavimmista kyvyistä. Hänen uransa viittaa siihen, että hänen suurimmat voittonsa ovat vielä edessäpäin.